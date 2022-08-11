https://ria.ru/20220811/donbass-1808790592.html
В ЛНР задержали пособника ВСУ
В ЛНР задержали пособника ВСУ - РИА Новости, 11.08.2022
В ЛНР задержали пособника ВСУ
Российские силовики в ЛНР задержали пособника украинских войск, который изготавливал самодельные взрывные устройства (СВУ) и снимал результаты обстрела мирных... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T09:50
2022-08-11T09:50
2022-08-11T09:51
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
великобритания
украина
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Российские силовики в ЛНР задержали пособника украинских войск, который изготавливал самодельные взрывные устройства (СВУ) и снимал результаты обстрела мирных жителей, сообщили в пресс-службе Росгвардии.Отмечается, что мужчину 1963 года рождения задержали сотрудники Росгвардии и ФСБ в ЛНР. Ранее он служил в украинской армии."До начала специальной военной операции на территории Украины он активно оказывал помощь военнослужащим ВСУ и националистических батальонов, изготавливал СВУ, устанавливал датчики слежения (трекеры), а также снимал на видео результаты обстрела местного населения", - говорится в сообщении.По адресу проживания задержанного был обнаружен схрон, в котором, в частности, были элементы для сбора взрывных устройств, четыре комплекта военной формы со знаками различия НАТО, бундесвера и вооруженных сил Великобритании.
https://ria.ru/20220810/vsu-1808633484.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220810/vsu-1808649871.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, великобритания, украина, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Великобритания, Украина, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины
09:50 11.08.2022 (обновлено: 09:51 11.08.2022)
В ЛНР задержали пособника ВСУ
Сотрудники Росгвардии и ФСБ задержали в ЛНР изготовителя взрывных устройств