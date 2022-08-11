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Украинские военные за сутки выпустили более 200 снарядов по ДНР
Украинские военные за сутки выпустили более 200 снарядов по ДНР - РИА Новости, 11.08.2022
Украинские военные за сутки выпустили более 200 снарядов по ДНР
Украинские войска за текущие сутки выпустили более 200 снарядов из РСЗО "Ураган" и "Град", ствольной артиллерии и минометов по 14 населенным пунктам ДНР,... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T20:03
2022-08-11T20:03
2022-08-11T20:03
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Украинские войска за текущие сутки выпустили более 200 снарядов из РСЗО "Ураган" и "Град", ствольной артиллерии и минометов по 14 населенным пунктам ДНР, сообщили в Народной милиции республики."За текущие сутки, по информации от СЦКК ДНР, противник выпустил более 200 снарядов из реактивных систем залпового огня "Ураган", "Град", ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122 миллиметров, а также 120-миллиметровых минометов", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.Огонь, как отмечается, велся по районам 14 населенных пунктов ДНР. В результате обстрелов три мирных жителя получили ранения, из них один ребенок, повреждены 12 жилых домов и два объекта гражданской инфраструктуры, сообщили в Народной милиции.
https://ria.ru/20220808/zhertvy-1807882356.html
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в мире, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Украинские военные за сутки выпустили более 200 снарядов по ДНР
Народная милиция: ВСУ за сутки выпустили более 200 снарядов по 14 населенным пунктам ДНР