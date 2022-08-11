https://ria.ru/20220811/dnr-1809009329.html

Украинские военные за сутки выпустили более 200 снарядов по ДНР

Украинские военные за сутки выпустили более 200 снарядов по ДНР - РИА Новости, 11.08.2022

Украинские военные за сутки выпустили более 200 снарядов по ДНР

Украинские войска за текущие сутки выпустили более 200 снарядов из РСЗО "Ураган" и "Град", ствольной артиллерии и минометов по 14 населенным пунктам ДНР,... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T20:03

2022-08-11T20:03

2022-08-11T20:03

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Украинские войска за текущие сутки выпустили более 200 снарядов из РСЗО "Ураган" и "Град", ствольной артиллерии и минометов по 14 населенным пунктам ДНР, сообщили в Народной милиции республики."За текущие сутки, по информации от СЦКК ДНР, противник выпустил более 200 снарядов из реактивных систем залпового огня "Ураган", "Град", ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122 миллиметров, а также 120-миллиметровых минометов", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.Огонь, как отмечается, велся по районам 14 населенных пунктов ДНР. В результате обстрелов три мирных жителя получили ранения, из них один ребенок, повреждены 12 жилых домов и два объекта гражданской инфраструктуры, сообщили в Народной милиции.

https://ria.ru/20220808/zhertvy-1807882356.html

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в мире, донецкая народная республика, сцкк