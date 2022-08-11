https://ria.ru/20220811/dnr-1808780459.html

Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 70 раз

Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 70 раз - РИА Новости, 11.08.2022

Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 70 раз

Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 70 раз, выпустив 423 боеприпаса, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T09:23

2022-08-11T09:23

2022-08-11T09:32

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ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 70 раз, выпустив 423 боеприпаса, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За истекшие сутки представительство сообщало о 70 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... (Выпущено) 423 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Также отмечается, что в результате обстрелов повреждены 53 домостроения в Кировском, Куйбышевском, Киевском, Петровском районах Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки, Горловке, Гольмовском, Старомихайловке, а также 12 объектов гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20220811/elenovka-1808764721.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днр, ситуация в днр и лнр