https://ria.ru/20220811/dnr-1808780459.html
Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 70 раз
Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 70 раз - РИА Новости, 11.08.2022
Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 70 раз
Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 70 раз, выпустив 423 боеприпаса, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T09:23
2022-08-11T09:23
2022-08-11T09:32
специальная военная операция на украине
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ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 70 раз, выпустив 423 боеприпаса, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За истекшие сутки представительство сообщало о 70 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... (Выпущено) 423 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Также отмечается, что в результате обстрелов повреждены 53 домостроения в Кировском, Куйбышевском, Киевском, Петровском районах Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки, Горловке, Гольмовском, Старомихайловке, а также 12 объектов гражданской инфраструктуры.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днр, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, ДНР, Ситуация в ДНР и ЛНР
09:23 11.08.2022 (обновлено: 09:32 11.08.2022)
Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 70 раз
Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 70 раз, выпустив 423 боеприпаса