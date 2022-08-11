https://ria.ru/20220811/dnr-1808770420.html
В ДНР за сутки погибли четыре мирных жителя
В ДНР за сутки погибли четыре мирных жителя - РИА Новости, 11.08.2022
В ДНР за сутки погибли четыре мирных жителя
Четыре мирных жителя погибли и 21 ранен за минувшие сутки на территории Донецкой народной республики в результате украинских обстрелов, сообщает штаб... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T08:16
2022-08-11T08:16
2022-08-11T08:20
специальная военная операция на украине
в мире
днр
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Четыре мирных жителя погибли и 21 ранен за минувшие сутки на территории Донецкой народной республики в результате украинских обстрелов, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08:00 10 августа до 08:00 11 августа, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погибли четыре человека и еще 21 мирный житель получил ранения", - отмечается в Telegram-канале штаба.По его данным, среди раненых есть ребенок 2007 года рождения.
https://ria.ru/20220811/elenovka-1808764721.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днр, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, ДНР, Ситуация в ДНР и ЛНР
08:16 11.08.2022 (обновлено: 08:20 11.08.2022)
В ДНР за сутки погибли четыре мирных жителя
В ДНР за сутки погибли четыре мирных жителя, 21 человек пострадал