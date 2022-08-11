https://ria.ru/20220811/dnr-1808770420.html

В ДНР за сутки погибли четыре мирных жителя

В ДНР за сутки погибли четыре мирных жителя - РИА Новости, 11.08.2022

В ДНР за сутки погибли четыре мирных жителя

Четыре мирных жителя погибли и 21 ранен за минувшие сутки на территории Донецкой народной республики в результате украинских обстрелов, сообщает штаб... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T08:16

2022-08-11T08:16

2022-08-11T08:20

специальная военная операция на украине

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ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Четыре мирных жителя погибли и 21 ранен за минувшие сутки на территории Донецкой народной республики в результате украинских обстрелов, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08:00 10 августа до 08:00 11 августа, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погибли четыре человека и еще 21 мирный житель получил ранения", - отмечается в Telegram-канале штаба.По его данным, среди раненых есть ребенок 2007 года рождения.

https://ria.ru/20220811/elenovka-1808764721.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днр, ситуация в днр и лнр