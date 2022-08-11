https://ria.ru/20220811/diskrminatsiya-1809011861.html

ООН прокомментировала решение властей Эстонии закрыть границу для россиян

ООН прокомментировала решение властей Эстонии закрыть границу для россиян - РИА Новости, 11.08.2022

ООН прокомментировала решение властей Эстонии закрыть границу для россиян

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отреагировал на решение властей Эстонии закрыть границу для россиян с шенгенскими визами, выданными этой... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T20:12

2022-08-11T20:12

2022-08-11T21:53

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санкции в отношении россии

кая каллас

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ООН, 11 авг — РИА Новости. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отреагировал на решение властей Эстонии закрыть границу для россиян с шенгенскими визами, выданными этой страной.Дюжаррик также подчеркнул, что ООН выступает против дискриминации, комментируя заявление премьера Эстонии Каи Каллас о том, что посещение Европы — это привилегия.Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу в четверг сказал, что Эстония закроет границу для россиян с шенгенскими визами, выданными республикой. Исключениями станут сотрудники дипломатических представительств и члены их семей, те, кто занимается международными грузовыми и пассажирскими перевозками, лица, имеющие право свободного передвижения по законодательству ЕС. Также возможен въезд по гуманитарным соображениям, границу не закроют и для близких родственников лиц, имеющих эстонское гражданство или постоянный вид на жительство в Эстонии.Во вторник премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что нужно прекратить выдачу туристических виз гражданам России, а посещение Европы назвала "привилегией, а не правом человека".После начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины некоторые европейские страны предложили ограничить выдачу шенгенских виз россиянам. Помимо Эстонии, в их число вошли Чехия, Латвия, Литва, Румыния, Польша, Нидерланды. При этом очереди на получение "шенгена" от Франции, Греции и Испании достигают нескольких месяцев.Как отметила представитель МИД Мария Захарова, страны ЕС, исходя из своих обязательств, не имеют права полностью ограничивать выдачу шенгенских виз целому народу, а если они это сделают, то моментально распишутся в собственном национализме. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства", в Кремле надеются, что со временем "здравый смысл как-то проявит себя".

https://ria.ru/20220811/vizy-1808895294.html

https://ria.ru/20220811/vizy-1808887245.html

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