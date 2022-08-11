Рейтинг@Mail.ru
ООН прокомментировала решение властей Эстонии закрыть границу для россиян - РИА Новости, 11.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220811/diskrminatsiya-1809011861.html
ООН прокомментировала решение властей Эстонии закрыть границу для россиян
ООН прокомментировала решение властей Эстонии закрыть границу для россиян - РИА Новости, 11.08.2022
ООН прокомментировала решение властей Эстонии закрыть границу для россиян
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отреагировал на решение властей Эстонии закрыть границу для россиян с шенгенскими визами, выданными этой... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T20:12
2022-08-11T21:53
в мире
оон
россия
евросоюз
эстония
урмас рейнсалу
санкции в отношении россии
кая каллас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152935/09/1529350965_0:291:3072:2019_1920x0_80_0_0_50e5e5898bfc2078ca6b07e47429dc8e.jpg
ООН, 11 авг — РИА Новости. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отреагировал на решение властей Эстонии закрыть границу для россиян с шенгенскими визами, выданными этой страной.Дюжаррик также подчеркнул, что ООН выступает против дискриминации, комментируя заявление премьера Эстонии Каи Каллас о том, что посещение Европы — это привилегия.Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу в четверг сказал, что Эстония закроет границу для россиян с шенгенскими визами, выданными республикой. Исключениями станут сотрудники дипломатических представительств и члены их семей, те, кто занимается международными грузовыми и пассажирскими перевозками, лица, имеющие право свободного передвижения по законодательству ЕС. Также возможен въезд по гуманитарным соображениям, границу не закроют и для близких родственников лиц, имеющих эстонское гражданство или постоянный вид на жительство в Эстонии.Во вторник премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что нужно прекратить выдачу туристических виз гражданам России, а посещение Европы назвала "привилегией, а не правом человека".После начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины некоторые европейские страны предложили ограничить выдачу шенгенских виз россиянам. Помимо Эстонии, в их число вошли Чехия, Латвия, Литва, Румыния, Польша, Нидерланды. При этом очереди на получение "шенгена" от Франции, Греции и Испании достигают нескольких месяцев.Как отметила представитель МИД Мария Захарова, страны ЕС, исходя из своих обязательств, не имеют права полностью ограничивать выдачу шенгенских виз целому народу, а если они это сделают, то моментально распишутся в собственном национализме. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства", в Кремле надеются, что со временем "здравый смысл как-то проявит себя".
https://ria.ru/20220811/vizy-1808895294.html
https://ria.ru/20220811/vizy-1808887245.html
россия
эстония
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152935/09/1529350965_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_e801e0505dca4b41542d8a84105c386c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, оон, россия, евросоюз, эстония, урмас рейнсалу, санкции в отношении россии, кая каллас, европа, мария захарова, новости - туризм
В мире, ООН, Россия, Евросоюз, Эстония, Урмас Рейнсалу, Санкции в отношении России, Кая Каллас, Европа, Мария Захарова, Туризм, Новости - Туризм
20:12 11.08.2022 (обновлено: 21:53 11.08.2022)
 
ООН прокомментировала решение властей Эстонии закрыть границу для россиян

В ООН заявили, что Эстония имеет право на собственную визовую политику

© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира ООН в Нью-Йорке
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в фотобанк
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 11 авг — РИА Новости. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отреагировал на решение властей Эстонии закрыть границу для россиян с шенгенскими визами, выданными этой страной.

"У стран есть право проводить свою визовую политику", — сказал он, отвечая на просьбу оценить действия прибалтийского государства.

Дюжаррик также подчеркнул, что ООН выступает против дискриминации, комментируя заявление премьера Эстонии Каи Каллас о том, что посещение Европы — это привилегия.
Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу в четверг сказал, что Эстония закроет границу для россиян с шенгенскими визами, выданными республикой. Исключениями станут сотрудники дипломатических представительств и члены их семей, те, кто занимается международными грузовыми и пассажирскими перевозками, лица, имеющие право свободного передвижения по законодательству ЕС. Также возможен въезд по гуманитарным соображениям, границу не закроют и для близких родственников лиц, имеющих эстонское гражданство или постоянный вид на жительство в Эстонии.
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
Вчера, 15:11
Постпред России призвал ЕС к здравому смыслу в вопросе выдачи виз
Во вторник премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что нужно прекратить выдачу туристических виз гражданам России, а посещение Европы назвала "привилегией, а не правом человека".
После начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины некоторые европейские страны предложили ограничить выдачу шенгенских виз россиянам. Помимо Эстонии, в их число вошли Чехия, Латвия, Литва, Румыния, Польша, Нидерланды. При этом очереди на получение "шенгена" от Франции, Греции и Испании достигают нескольких месяцев.
Как отметила представитель МИД Мария Захарова, страны ЕС, исходя из своих обязательств, не имеют права полностью ограничивать выдачу шенгенских виз целому народу, а если они это сделают, то моментально распишутся в собственном национализме. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства", в Кремле надеются, что со временем "здравый смысл как-то проявит себя".
Шенгенская виза - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
Вчера, 14:47Туризм
Идея запрета виз для россиян вряд ли получит поддержку в ЕС, пишут СМИ
 
ТуризмВ миреООНРоссияЕвросоюзЭстонияУрмас РейнсалуСанкции в отношении РоссииКая КалласЕвропаМария ЗахароваНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала