https://ria.ru/20220811/deti-1808906584.html

На отдых в Геленджик прибыли дети из Харьковской области

На отдых в Геленджик прибыли дети из Харьковской области - РИА Новости, 11.08.2022

На отдых в Геленджик прибыли дети из Харьковской области

Свыше 200 детей из Харьковской области прибыли в лагерь "Медвежонок" в геленджикскую Кабардинку, сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края. РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T15:38

2022-08-11T15:38

2022-08-11T15:38

харьковская область

кабардинка

краснодарский край

общество

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КРАСНОДАР, 11 авг – РИА Новости. Свыше 200 детей из Харьковской области прибыли в лагерь "Медвежонок" в геленджикскую Кабардинку, сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.Ранее сообщалось, что Краснодарский край взял шефство над всеми освобожденными территориями Харьковской области."На отдыхе они будут находиться полную смену – 21 день. Для них подготовили разнообразную досуговую, развлекательную и образовательную программу. На данный момент в лагере отдыхают 203 юных жителя Харьковской области", - говорится в сообщении. Лагерь планирует принять в следующую смену еще 300 детей с освобожденных территорий.На территории Кабардинки уже отдыхают 350 детей из Харькова и Дебальцево. Всего на данный момент на отдыхе в 11 черноморских здравницах Кубани находятся 1090 детей из ДНР и ЛНР, а всего здесь отдохнули уже 2,1 тысячи человек.В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области и организовали новую администрацию. Она создала четыре районные администрации с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.

https://ria.ru/20220811/deti-1808799844.html

https://ria.ru/20220809/devochka-1808222040.html

харьковская область

кабардинка

краснодарский край

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

харьковская область, кабардинка, краснодарский край, общество