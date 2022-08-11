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На отдых в Геленджик прибыли дети из Харьковской области - РИА Новости, 11.08.2022
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На отдых в Геленджик прибыли дети из Харьковской области
На отдых в Геленджик прибыли дети из Харьковской области - РИА Новости, 11.08.2022
На отдых в Геленджик прибыли дети из Харьковской области
Свыше 200 детей из Харьковской области прибыли в лагерь "Медвежонок" в геленджикскую Кабардинку, сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края. РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T15:38
2022-08-11T15:38
харьковская область
кабардинка
краснодарский край
общество
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КРАСНОДАР, 11 авг – РИА Новости. Свыше 200 детей из Харьковской области прибыли в лагерь "Медвежонок" в геленджикскую Кабардинку, сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.Ранее сообщалось, что Краснодарский край взял шефство над всеми освобожденными территориями Харьковской области."На отдыхе они будут находиться полную смену – 21 день. Для них подготовили разнообразную досуговую, развлекательную и образовательную программу. На данный момент в лагере отдыхают 203 юных жителя Харьковской области", - говорится в сообщении. Лагерь планирует принять в следующую смену еще 300 детей с освобожденных территорий.На территории Кабардинки уже отдыхают 350 детей из Харькова и Дебальцево. Всего на данный момент на отдыхе в 11 черноморских здравницах Кубани находятся 1090 детей из ДНР и ЛНР, а всего здесь отдохнули уже 2,1 тысячи человек.В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области и организовали новую администрацию. Она создала четыре районные администрации с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.
https://ria.ru/20220811/deti-1808799844.html
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харьковская область, кабардинка, краснодарский край, общество
Харьковская область, Кабардинка, Краснодарский край, Общество
15:38 11.08.2022
 
На отдых в Геленджик прибыли дети из Харьковской области

На отдых в лагерь "Медвежонок" в Геленджик прибыли дети из Харьковской области

© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкДети на отдыхе
Дети на отдыхе - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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Дети на отдыхе. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 11 авг – РИА Новости. Свыше 200 детей из Харьковской области прибыли в лагерь "Медвежонок" в геленджикскую Кабардинку, сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.
Ранее сообщалось, что Краснодарский край взял шефство над всеми освобожденными территориями Харьковской области.
Магадан - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
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"На отдыхе они будут находиться полную смену – 21 день. Для них подготовили разнообразную досуговую, развлекательную и образовательную программу. На данный момент в лагере отдыхают 203 юных жителя Харьковской области", - говорится в сообщении. Лагерь планирует принять в следующую смену еще 300 детей с освобожденных территорий.
На территории Кабардинки уже отдыхают 350 детей из Харькова и Дебальцево. Всего на данный момент на отдыхе в 11 черноморских здравницах Кубани находятся 1090 детей из ДНР и ЛНР, а всего здесь отдохнули уже 2,1 тысячи человек.
В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области и организовали новую администрацию. Она создала четыре районные администрации с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.
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