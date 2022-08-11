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Дети из города Ждановка в ДНР приехали на отдых в Магадан - РИА Новости, 11.08.2022
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Дети из города Ждановка в ДНР приехали на отдых в Магадан
Дети из города Ждановка в ДНР приехали на отдых в Магадан - РИА Новости, 11.08.2022
Дети из города Ждановка в ДНР приехали на отдых в Магадан
Двадцать детей из города Ждановка ДНР в четверг приехали в Магадан отдыхать в крупнейшем детском лагере региона – "Северный Артек", рассказала РИА Новости... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T10:29
2022-08-11T10:29
донецкая народная республика
магаданская область
магадан
артек
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МАГАДАН, 11 авг - РИА Новости. Двадцать детей из города Ждановка ДНР в четверг приехали в Магадан отдыхать в крупнейшем детском лагере региона – "Северный Артек", рассказала РИА Новости начальник лагеря Алена Серова.Магаданская область взяла шефство над городом Ждановка в ДНР. Власти региона организовали поставку в Ждановку медоборудования и техники для коммунальщиков. Строители из Магадана помогают ремонтировать социальные объекты и занимаются благоустройством. Сто пятьдесят детей из Ждановки власти Колымы отправили отдыхать в лагеря Крыма."Сегодня мы встретили и поселили двадцать детей из Ждановки. Все они станут участниками экологической и туристической программы. Туризм будут преподавать приглашенные из международного центра "Артек" педагоги. Будут проводить мастер-классы по туризму, ориентирование, узлы будем вязать, палатки ставить. Ребятам из ДНР еще покажем наш город. Предложим экскурсию в кванториум", - рассказала Серова.Школьники из Ждановки приехали в Магадан на две недели и за это время надеются познакомиться с красотами региона.Педагоги "Северного Артека" уточнили, что домой ребята из Ждановки вернутся в конце августа. Привозить детей из ДНР в Магадан планируют и в течение учебного года.
https://ria.ru/20220806/otdykh-1807712831.html
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донецкая народная республика, магаданская область, магадан, артек
Донецкая Народная Республика, Магаданская область, Магадан, Артек
10:29 11.08.2022
 
Дети из города Ждановка в ДНР приехали на отдых в Магадан

На отдых в лагерь в Магадане прибыли 20 детей из Ждановки в ДНР

© РИА Новости / Борис Бабанов / Перейти в фотобанкМагадан
Магадан - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Борис Бабанов
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МАГАДАН, 11 авг - РИА Новости. Двадцать детей из города Ждановка ДНР в четверг приехали в Магадан отдыхать в крупнейшем детском лагере региона – "Северный Артек", рассказала РИА Новости начальник лагеря Алена Серова.
Магаданская область взяла шефство над городом Ждановка в ДНР. Власти региона организовали поставку в Ждановку медоборудования и техники для коммунальщиков. Строители из Магадана помогают ремонтировать социальные объекты и занимаются благоустройством. Сто пятьдесят детей из Ждановки власти Колымы отправили отдыхать в лагеря Крыма.
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"Сегодня мы встретили и поселили двадцать детей из Ждановки. Все они станут участниками экологической и туристической программы. Туризм будут преподавать приглашенные из международного центра "Артек" педагоги. Будут проводить мастер-классы по туризму, ориентирование, узлы будем вязать, палатки ставить. Ребятам из ДНР еще покажем наш город. Предложим экскурсию в кванториум", - рассказала Серова.
Школьники из Ждановки приехали в Магадан на две недели и за это время надеются познакомиться с красотами региона.
"Мы пока ехали из аэропорта, очень впечатлялись местными пейзажами. Я люблю по полям ходить, цветочки собирать. Природу посмотреть очень интересно. Всякие виды красивые. Мы когда ехали, я видела маленькие речки, с гор стекают. Очень красивые, виды просто шикарные", - рассказала РИА Новости жительница Ждановки Полина Цветкова.
Педагоги "Северного Артека" уточнили, что домой ребята из Ждановки вернутся в конце августа. Привозить детей из ДНР в Магадан планируют и в течение учебного года.
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Донецкая Народная РеспубликаМагаданская областьМагаданАртек
 
 
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