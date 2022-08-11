Дети из города Ждановка в ДНР приехали на отдых в Магадан
На отдых в лагерь в Магадане прибыли 20 детей из Ждановки в ДНР
Магадан. Архивное фото
МАГАДАН, 11 авг - РИА Новости. Двадцать детей из города Ждановка ДНР в четверг приехали в Магадан отдыхать в крупнейшем детском лагере региона – "Северный Артек", рассказала РИА Новости начальник лагеря Алена Серова.
Магаданская область взяла шефство над городом Ждановка в ДНР. Власти региона организовали поставку в Ждановку медоборудования и техники для коммунальщиков. Строители из Магадана помогают ремонтировать социальные объекты и занимаются благоустройством. Сто пятьдесят детей из Ждановки власти Колымы отправили отдыхать в лагеря Крыма.
6 августа, 12:29Дети из харьковского Купянска отправились на отдых в Геленджик
"Сегодня мы встретили и поселили двадцать детей из Ждановки. Все они станут участниками экологической и туристической программы. Туризм будут преподавать приглашенные из международного центра "Артек" педагоги. Будут проводить мастер-классы по туризму, ориентирование, узлы будем вязать, палатки ставить. Ребятам из ДНР еще покажем наш город. Предложим экскурсию в кванториум", - рассказала Серова.
Школьники из Ждановки приехали в Магадан на две недели и за это время надеются познакомиться с красотами региона.
"Мы пока ехали из аэропорта, очень впечатлялись местными пейзажами. Я люблю по полям ходить, цветочки собирать. Природу посмотреть очень интересно. Всякие виды красивые. Мы когда ехали, я видела маленькие речки, с гор стекают. Очень красивые, виды просто шикарные", - рассказала РИА Новости жительница Ждановки Полина Цветкова.
Педагоги "Северного Артека" уточнили, что домой ребята из Ждановки вернутся в конце августа. Привозить детей из ДНР в Магадан планируют и в течение учебного года.