https://ria.ru/20220811/deti-1808799844.html

Дети из города Ждановка в ДНР приехали на отдых в Магадан

Дети из города Ждановка в ДНР приехали на отдых в Магадан - РИА Новости, 11.08.2022

Дети из города Ждановка в ДНР приехали на отдых в Магадан

Двадцать детей из города Ждановка ДНР в четверг приехали в Магадан отдыхать в крупнейшем детском лагере региона – "Северный Артек", рассказала РИА Новости... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T10:29

2022-08-11T10:29

2022-08-11T10:29

донецкая народная республика

магаданская область

магадан

артек

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152291/20/1522912085_0:197:2941:1851_1920x0_80_0_0_38f191458cc5eeb0371706aaea084167.jpg

МАГАДАН, 11 авг - РИА Новости. Двадцать детей из города Ждановка ДНР в четверг приехали в Магадан отдыхать в крупнейшем детском лагере региона – "Северный Артек", рассказала РИА Новости начальник лагеря Алена Серова.Магаданская область взяла шефство над городом Ждановка в ДНР. Власти региона организовали поставку в Ждановку медоборудования и техники для коммунальщиков. Строители из Магадана помогают ремонтировать социальные объекты и занимаются благоустройством. Сто пятьдесят детей из Ждановки власти Колымы отправили отдыхать в лагеря Крыма."Сегодня мы встретили и поселили двадцать детей из Ждановки. Все они станут участниками экологической и туристической программы. Туризм будут преподавать приглашенные из международного центра "Артек" педагоги. Будут проводить мастер-классы по туризму, ориентирование, узлы будем вязать, палатки ставить. Ребятам из ДНР еще покажем наш город. Предложим экскурсию в кванториум", - рассказала Серова.Школьники из Ждановки приехали в Магадан на две недели и за это время надеются познакомиться с красотами региона.Педагоги "Северного Артека" уточнили, что домой ребята из Ждановки вернутся в конце августа. Привозить детей из ДНР в Магадан планируют и в течение учебного года.

https://ria.ru/20220806/otdykh-1807712831.html

https://ria.ru/20220808/otdykh-1808083253.html

донецкая народная республика

магаданская область

магадан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, магаданская область, магадан, артек