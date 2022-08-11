https://ria.ru/20220811/coca-cola-1808840089.html

Coca-Cola HBC оценила ущерб от ограничения деятельности в России

Coca-Cola HBC оценила ущерб от ограничения деятельности в России - РИА Новости, 11.08.2022

Coca-Cola HBC оценила ущерб от ограничения деятельности в России

Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) оценила ущерб от ограничения своей работы в России в первом полугодии в 190 миллионов евро, дальнейшие... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T12:29

2022-08-11T12:29

2022-08-11T12:29

экономика

россия

coca-cola hbc россия

the coca-cola company

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) оценила ущерб от ограничения своей работы в России в первом полугодии в 190 миллионов евро, дальнейшие издержки ожидаются и во втором полугодии, говорится в отчетности компании.Coca-Cola HBC разливает и продает напитки под брендами Coca-Cola Company, наиболее известные из них - Coca-Cola, Fanta и Sprite. О приостановке деятельности в России было объявлено еще 8 марта, а в середине июня - об остановке производства и продаж напитков под брендами Coca-Cola Company на территории России."В первом полугодии мы понесли неденежные издержки в 188 миллионов евро и денежные в размере 2 миллионов евро, в основном в связи с нашей деятельностью в России", - говорится в финансовой отчетности Coca-Cola HBC.В релизе отмечается, что компания ожидает дополнительный ущерб во втором полугодии, который на данный момент оценивается в 82 миллиона евро.Coca-Cola HBC также сообщила о снижении объема продаж в РФ на 17-19% из-за истощения запасов.

https://radiosputnik.ria.ru/20220617/coca-cola-1796060882.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, coca-cola hbc россия, the coca-cola company