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Coca-Cola HBC оценила ущерб от ограничения деятельности в России - РИА Новости, 11.08.2022
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Coca-Cola HBC оценила ущерб от ограничения деятельности в России
Coca-Cola HBC оценила ущерб от ограничения деятельности в России - РИА Новости, 11.08.2022
Coca-Cola HBC оценила ущерб от ограничения деятельности в России
Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) оценила ущерб от ограничения своей работы в России в первом полугодии в 190 миллионов евро, дальнейшие... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T12:29
2022-08-11T12:29
экономика
россия
coca-cola hbc россия
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) оценила ущерб от ограничения своей работы в России в первом полугодии в 190 миллионов евро, дальнейшие издержки ожидаются и во втором полугодии, говорится в отчетности компании.Coca-Cola HBC разливает и продает напитки под брендами Coca-Cola Company, наиболее известные из них - Coca-Cola, Fanta и Sprite. О приостановке деятельности в России было объявлено еще 8 марта, а в середине июня - об остановке производства и продаж напитков под брендами Coca-Cola Company на территории России."В первом полугодии мы понесли неденежные издержки в 188 миллионов евро и денежные в размере 2 миллионов евро, в основном в связи с нашей деятельностью в России", - говорится в финансовой отчетности Coca-Cola HBC.В релизе отмечается, что компания ожидает дополнительный ущерб во втором полугодии, который на данный момент оценивается в 82 миллиона евро.Coca-Cola HBC также сообщила о снижении объема продаж в РФ на 17-19% из-за истощения запасов.
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экономика, россия, coca-cola hbc россия, the coca-cola company
Экономика, Россия, Coca-Cola HBC Россия, The Coca-Cola Company
12:29 11.08.2022
 
Coca-Cola HBC оценила ущерб от ограничения деятельности в России

Coca-Cola HBC потеряла 190 миллионов евро из-за ограничения деятельности в России

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЗавод компании Coca-Cola HBC на Новоорловской улице в Москве
Завод компании Coca-Cola HBC на Новоорловской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Завод компании Coca-Cola HBC на Новоорловской улице в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) оценила ущерб от ограничения своей работы в России в первом полугодии в 190 миллионов евро, дальнейшие издержки ожидаются и во втором полугодии, говорится в отчетности компании.
Coca-Cola HBC разливает и продает напитки под брендами Coca-Cola Company, наиболее известные из них - Coca-Cola, Fanta и Sprite. О приостановке деятельности в России было объявлено еще 8 марта, а в середине июня - об остановке производства и продаж напитков под брендами Coca-Cola Company на территории России.
"В первом полугодии мы понесли неденежные издержки в 188 миллионов евро и денежные в размере 2 миллионов евро, в основном в связи с нашей деятельностью в России", - говорится в финансовой отчетности Coca-Cola HBC.
В релизе отмечается, что компания ожидает дополнительный ущерб во втором полугодии, который на данный момент оценивается в 82 миллиона евро.
Coca-Cola HBC также сообщила о снижении объема продаж в РФ на 17-19% из-за истощения запасов.
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ЭкономикаРоссияCoca-Cola HBC РоссияThe Coca-Cola Company
 
 
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