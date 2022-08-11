https://ria.ru/20220811/buryatiya-1808844341.html
В горах Бурятии пропала группа туристов
В горах Бурятии пропала группа туристов - РИА Новости, 11.08.2022
В горах Бурятии пропала группа туристов
Спасатели в Курумканском районе Бурятии ищут незарегистрированную группу туристов, одному из членов которой требуется помощь, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T12:44
2022-08-11T12:44
2022-08-11T12:44
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
курумканский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика бурятия
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 11 авг — РИА Новости. Спасатели в Курумканском районе Бурятии ищут незарегистрированную группу туристов, одному из членов которой требуется помощь, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.В ведомстве пояснили, что сигнал о помощи поступил днем в среду. Из-за того что группа находится в скалистой местности, пострадавшему требуется эвакуация."Поступило сообщение о том, что в Курумканском районе в 12 километрах от населенного пункта Курумкан на реке Верхний Курумкан участнику незарегистрированной туристской группы требуется помощь. Для оказания помощи туристской группе выехали спасатели Усть-Баргузинского ПСП БПСО МЧС России", — говорится в сообщении.Спасатели прибыли к месту эвакуации, однако группу не обнаружили. В данный момент они разделились на две команды и начали поиск туристов. Всего в поисках участвуют семь человек и две единицы техники.
https://ria.ru/20220803/krasnoyarsk-1807009907.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, туристы, курумканский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика бурятия, происшествия
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Курумканский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Бурятия, Происшествия
В горах Бурятии пропала группа туристов
Спасатели в горах Бурятии ищут группу туристов, одному из которых требуется помощь
КРАСНОЯРСК, 11 авг — РИА Новости. Спасатели в Курумканском районе Бурятии ищут незарегистрированную группу туристов, одному из членов которой требуется помощь, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
В ведомстве пояснили, что сигнал о помощи поступил днем в среду. Из-за того что группа находится в скалистой местности, пострадавшему требуется эвакуация.
"Поступило сообщение о том, что в Курумканском районе в 12 километрах от населенного пункта Курумкан на реке Верхний Курумкан участнику незарегистрированной туристской группы требуется помощь. Для оказания помощи туристской группе выехали спасатели Усть-Баргузинского ПСП БПСО МЧС России", — говорится в сообщении.
Спасатели прибыли к месту эвакуации, однако группу не обнаружили. В данный момент они разделились на две команды и начали поиск туристов. Всего в поисках участвуют семь человек и две единицы техники.