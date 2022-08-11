https://ria.ru/20220811/bumaga-1808845000.html
В Якутии побеседовали с персоналом больницы, где у пациентов просили бумагу
В Якутии побеседовали с персоналом больницы, где у пациентов просили бумагу - РИА Новости, 11.08.2022
В Якутии побеседовали с персоналом больницы, где у пациентов просили бумагу
Министерство здравоохранения Якутии провело разъяснительную беседу с медперсоналом Алданской городской больницы, где пациентов просили приходить со своей... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T12:44
2022-08-11T12:44
2022-08-11T12:44
здоровье - общество
происшествия
республика саха (якутия)
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Министерство здравоохранения Якутии провело разъяснительную беседу с медперсоналом Алданской городской больницы, где пациентов просили приходить со своей бумагой, чтобы распечатывать на ней анализы и направления, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава.Ранее в соцсетях появилось фото объявления на двери одного из кабинетов Алданской больницы, на котором к пациентам обращаются с просьбой приносить с собой бумагу для распечатывания направлений и анализов."С медперсоналом медицинской организации проведена разъяснительная беседа. Объявление изъято", - сказали в пресс-службе регионального минздрава.Там заверили, что в медучреждении все-таки есть бумага.
https://ria.ru/20220808/otravlenie-1808072524.html
республика саха (якутия)
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, происшествия, республика саха (якутия)
Здоровье - Общество, Происшествия, Республика Саха (Якутия)
В Якутии побеседовали с персоналом больницы, где у пациентов просили бумагу
Минздрав Якутии побеседовал с персоналом больницы, где пациентов просили приносить бумагу
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Министерство здравоохранения Якутии провело разъяснительную беседу с медперсоналом Алданской городской больницы, где пациентов просили приходить со своей бумагой, чтобы распечатывать на ней анализы и направления, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава.
Ранее в соцсетях появилось фото объявления на двери одного из кабинетов Алданской больницы, на котором к пациентам обращаются с просьбой приносить с собой бумагу для распечатывания направлений и анализов.
"С медперсоналом медицинской организации проведена разъяснительная беседа. Объявление изъято", - сказали в пресс-службе регионального минздрава.
Там заверили, что в медучреждении все-таки есть бумага.