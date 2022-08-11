https://ria.ru/20220811/bumaga-1808845000.html

В Якутии побеседовали с персоналом больницы, где у пациентов просили бумагу

В Якутии побеседовали с персоналом больницы, где у пациентов просили бумагу - РИА Новости, 11.08.2022

В Якутии побеседовали с персоналом больницы, где у пациентов просили бумагу

Министерство здравоохранения Якутии провело разъяснительную беседу с медперсоналом Алданской городской больницы, где пациентов просили приходить со своей... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T12:44

2022-08-11T12:44

2022-08-11T12:44

здоровье - общество

происшествия

республика саха (якутия)

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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Министерство здравоохранения Якутии провело разъяснительную беседу с медперсоналом Алданской городской больницы, где пациентов просили приходить со своей бумагой, чтобы распечатывать на ней анализы и направления, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава.Ранее в соцсетях появилось фото объявления на двери одного из кабинетов Алданской больницы, на котором к пациентам обращаются с просьбой приносить с собой бумагу для распечатывания направлений и анализов."С медперсоналом медицинской организации проведена разъяснительная беседа. Объявление изъято", - сказали в пресс-службе регионального минздрава.Там заверили, что в медучреждении все-таки есть бумага.

https://ria.ru/20220808/otravlenie-1808072524.html

республика саха (якутия)

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

здоровье - общество, происшествия, республика саха (якутия)