Рейтинг@Mail.ru
В Британии заявили о стремительном разрушении страны из-за Украины - РИА Новости, 11.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220811/britaniya-1808936797.html
В Британии заявили о стремительном разрушении страны из-за Украины
В Британии заявили о стремительном разрушении страны из-за Украины - РИА Новости, 11.08.2022
В Британии заявили о стремительном разрушении страны из-за Украины
Украинский кризис, стремительный рост цен на топливо и товары потребления, а также стареющее население разрушают экономику Соединенного Королевства, пишет... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T17:00
2022-08-11T17:50
в мире
великобритания
англия
лондон
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155568/98/1555689899_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_072d6ab93cc0e94b2398b0453a88eb3d.jpg
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Украинский кризис, стремительный рост цен на топливо и товары потребления, а также стареющее население разрушают экономику Соединенного Королевства, пишет обозреватель The Telegraph Бен Райт.По его словам, жители страны с тревогой наблюдают за постоянным ростом прогнозируемой предельной цены на электроэнергию для среднего домохозяйства. Так, консалтинговая компания Cornwall Insight считает, что счета за ЖКХ взлетят с 1971 фунта стерлингов до 3581 в октябре и 4266 в январе, поглотив 14 процентов доходов обычной британской семьи. Бедные слои населения и вовсе не осилят такие расходы, отметил автор.Райт убежден, что государство перестает нормально функционировать. В то время как в одной его части из-за рекордной жары запретили использовать шланги для полива с целью экономии воды, в другой, на севере Лондона, произошел прорыв магистралей, затопивший улицы города.Недавнее расследование The Telegraph показало, что за последние три года полиции не удалось раскрыть ни одной кражи в восьми из десяти районов Англии и Уэльса. Число людей, находящихся в списках ожидания Национальной службы здравоохранения, выросло с допандемийных 4,4 миллиона до 6,6 миллиона.Очереди в аэропортах растут, цены на продовольствие растут, а забастовок становится все больше. Заработная плата в королевстве стагнировала в течение десяти лет. Работники транспорта, пожарные, врачи, медсестры, учителя, сотрудники почты, государственные служащие, юристы и даже телевизионные продюсеры — все они отказываются трудиться, говорится в статье.По мнению автора, такая сложная экономическая ситуация сложилась в Великобритании из-за конфликта на Украине, высокой инфляции, нарушения цепочек поставок, вызванного эпидемией, а также отступления глобализации. Кроме того, Соединенное Королевство столкнулось с проблемой старения населения, усиливающей нагрузку на его финансовую систему.После начала Москвой специальной операции по защите Донбасса Великобритания присоединилась к антироссийским санкциям Запада. Это нанесло серьезный удар по ее экономике — спровоцировало топливный кризис и привело к росту цен на продукты питания в стране.
https://ria.ru/20220727/britaniya-1805408650.html
https://ria.ru/20220728/britaniya-1805732231.html
великобритания
англия
лондон
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Игорь Тоноян
Игорь Тоноян
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155568/98/1555689899_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_47d452fe2f4bc1c772b13e51ddefe30c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, англия, лондон, россия, украина
В мире, Великобритания, Англия, Лондон, Россия, Украина
17:00 11.08.2022 (обновлено: 17:50 11.08.2022)
 
В Британии заявили о стремительном разрушении страны из-за Украины

The Telegraph: Британия рушится под грузом накопившихся проблем и украинского конфликта

© Depositphotos / samotЛондон
Лондон - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© Depositphotos / samot
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Украинский кризис, стремительный рост цен на топливо и товары потребления, а также стареющее население разрушают экономику Соединенного Королевства, пишет обозреватель The Telegraph Бен Райт.
"Добро пожаловать в современную Британию, где ничего не работает, все стоит дорого, а все мы слишком заняты спорами о причинах наших бед, чтобы найти какие-либо решения", — посетовал колумнист.
По его словам, жители страны с тревогой наблюдают за постоянным ростом прогнозируемой предельной цены на электроэнергию для среднего домохозяйства. Так, консалтинговая компания Cornwall Insight считает, что счета за ЖКХ взлетят с 1971 фунта стерлингов до 3581 в октябре и 4266 в январе, поглотив 14 процентов доходов обычной британской семьи. Бедные слои населения и вовсе не осилят такие расходы, отметил автор.
Райт убежден, что государство перестает нормально функционировать. В то время как в одной его части из-за рекордной жары запретили использовать шланги для полива с целью экономии воды, в другой, на севере Лондона, произошел прорыв магистралей, затопивший улицы города.
Прохожие в Лондоне - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
27 июля, 18:12
Британию шокировали счета за электроэнергию после заявления "Газпрома"
Недавнее расследование The Telegraph показало, что за последние три года полиции не удалось раскрыть ни одной кражи в восьми из десяти районов Англии и Уэльса. Число людей, находящихся в списках ожидания Национальной службы здравоохранения, выросло с допандемийных 4,4 миллиона до 6,6 миллиона.
Очереди в аэропортах растут, цены на продовольствие растут, а забастовок становится все больше. Заработная плата в королевстве стагнировала в течение десяти лет. Работники транспорта, пожарные, врачи, медсестры, учителя, сотрудники почты, государственные служащие, юристы и даже телевизионные продюсеры — все они отказываются трудиться, говорится в статье.
По мнению автора, такая сложная экономическая ситуация сложилась в Великобритании из-за конфликта на Украине, высокой инфляции, нарушения цепочек поставок, вызванного эпидемией, а также отступления глобализации. Кроме того, Соединенное Королевство столкнулось с проблемой старения населения, усиливающей нагрузку на его финансовую систему.
После начала Москвой специальной операции по защите Донбасса Великобритания присоединилась к антироссийским санкциям Запада. Это нанесло серьезный удар по ее экономике — спровоцировало топливный кризис и привело к росту цен на продукты питания в стране.
Монеты Великобритании - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
28 июля, 22:54
Британия переплатила 5000% за электричество из-за отсутствия газа из России
 
В миреВеликобританияАнглияЛондонРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала