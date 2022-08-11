https://ria.ru/20220811/britaniya-1808936797.html

В Британии заявили о стремительном разрушении страны из-за Украины

В Британии заявили о стремительном разрушении страны из-за Украины - РИА Новости, 11.08.2022

В Британии заявили о стремительном разрушении страны из-за Украины

Украинский кризис, стремительный рост цен на топливо и товары потребления, а также стареющее население разрушают экономику Соединенного Королевства, пишет... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T17:00

2022-08-11T17:00

2022-08-11T17:50

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Украинский кризис, стремительный рост цен на топливо и товары потребления, а также стареющее население разрушают экономику Соединенного Королевства, пишет обозреватель The Telegraph Бен Райт.По его словам, жители страны с тревогой наблюдают за постоянным ростом прогнозируемой предельной цены на электроэнергию для среднего домохозяйства. Так, консалтинговая компания Cornwall Insight считает, что счета за ЖКХ взлетят с 1971 фунта стерлингов до 3581 в октябре и 4266 в январе, поглотив 14 процентов доходов обычной британской семьи. Бедные слои населения и вовсе не осилят такие расходы, отметил автор.Райт убежден, что государство перестает нормально функционировать. В то время как в одной его части из-за рекордной жары запретили использовать шланги для полива с целью экономии воды, в другой, на севере Лондона, произошел прорыв магистралей, затопивший улицы города.Недавнее расследование The Telegraph показало, что за последние три года полиции не удалось раскрыть ни одной кражи в восьми из десяти районов Англии и Уэльса. Число людей, находящихся в списках ожидания Национальной службы здравоохранения, выросло с допандемийных 4,4 миллиона до 6,6 миллиона.Очереди в аэропортах растут, цены на продовольствие растут, а забастовок становится все больше. Заработная плата в королевстве стагнировала в течение десяти лет. Работники транспорта, пожарные, врачи, медсестры, учителя, сотрудники почты, государственные служащие, юристы и даже телевизионные продюсеры — все они отказываются трудиться, говорится в статье.По мнению автора, такая сложная экономическая ситуация сложилась в Великобритании из-за конфликта на Украине, высокой инфляции, нарушения цепочек поставок, вызванного эпидемией, а также отступления глобализации. Кроме того, Соединенное Королевство столкнулось с проблемой старения населения, усиливающей нагрузку на его финансовую систему.После начала Москвой специальной операции по защите Донбасса Великобритания присоединилась к антироссийским санкциям Запада. Это нанесло серьезный удар по ее экономике — спровоцировало топливный кризис и привело к росту цен на продукты питания в стране.

https://ria.ru/20220727/britaniya-1805408650.html

https://ria.ru/20220728/britaniya-1805732231.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, великобритания, англия, лондон, россия, украина