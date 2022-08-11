17:00 11.08.2022 (обновлено: 17:50 11.08.2022)
В Британии заявили о стремительном разрушении страны из-за Украины
The Telegraph: Британия рушится под грузом накопившихся проблем и украинского конфликта
© Depositphotos / samotЛондон
© Depositphotos / samot
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Украинский кризис, стремительный рост цен на топливо и товары потребления, а также стареющее население разрушают экономику Соединенного Королевства, пишет обозреватель The Telegraph Бен Райт.
"Добро пожаловать в современную Британию, где ничего не работает, все стоит дорого, а все мы слишком заняты спорами о причинах наших бед, чтобы найти какие-либо решения", — посетовал колумнист.
По его словам, жители страны с тревогой наблюдают за постоянным ростом прогнозируемой предельной цены на электроэнергию для среднего домохозяйства. Так, консалтинговая компания Cornwall Insight считает, что счета за ЖКХ взлетят с 1971 фунта стерлингов до 3581 в октябре и 4266 в январе, поглотив 14 процентов доходов обычной британской семьи. Бедные слои населения и вовсе не осилят такие расходы, отметил автор.
Райт убежден, что государство перестает нормально функционировать. В то время как в одной его части из-за рекордной жары запретили использовать шланги для полива с целью экономии воды, в другой, на севере Лондона, произошел прорыв магистралей, затопивший улицы города.
Очереди в аэропортах растут, цены на продовольствие растут, а забастовок становится все больше. Заработная плата в королевстве стагнировала в течение десяти лет. Работники транспорта, пожарные, врачи, медсестры, учителя, сотрудники почты, государственные служащие, юристы и даже телевизионные продюсеры — все они отказываются трудиться, говорится в статье.
По мнению автора, такая сложная экономическая ситуация сложилась в Великобритании из-за конфликта на Украине, высокой инфляции, нарушения цепочек поставок, вызванного эпидемией, а также отступления глобализации. Кроме того, Соединенное Королевство столкнулось с проблемой старения населения, усиливающей нагрузку на его финансовую систему.
После начала Москвой специальной операции по защите Донбасса Великобритания присоединилась к антироссийским санкциям Запада. Это нанесло серьезный удар по ее экономике — спровоцировало топливный кризис и привело к росту цен на продукты питания в стране.