https://ria.ru/20220811/bikovich-1808790786.html

"Какой ужас": Милош Бикович представил новую возлюбленную

"Какой ужас": Милош Бикович представил новую возлюбленную - РИА Новости, 11.08.2022

"Какой ужас": Милош Бикович представил новую возлюбленную

Милош Бикович в социальных сетях показал новую возлюбленную – вместе с юристом Иваной Малич он сейчас отдыхает на Бали. В публикации актер отметил, что с... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T10:01

2022-08-11T10:01

2022-08-11T10:12

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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Милош Бикович в социальных сетях показал новую возлюбленную – вместе с юристом Иваной Малич он сейчас отдыхает на Бали. В публикации актер отметил, что с девушкой они заехали в кафе.В некоторых комментариях с восторгом приняли Малич.Другие комментаторы эмоционально выразили свою обиду на актера: по их мнению, девушка лично блокировала аккаунты фанатов, вела себя с ними грубо и оскорбляла самого Биковича.Другая поклонница присоединилась к негодованию.Ранее Милош встречался с чемпионкой по бальным танцам Ариной Волошиной. Девушка признавалась, что с актером сложно в отношениях из-за его эгоизма.Недавно Бикович рассказал подробности получения российского гражданства.

https://ria.ru/20210803/bikovich-1744203651.html

https://ria.ru/20220809/priluchnyy-1808372670.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес, милош бикович, новости культуры