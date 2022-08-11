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"Какой ужас": Милош Бикович представил новую возлюбленную - РИА Новости, 11.08.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220811/bikovich-1808790786.html
"Какой ужас": Милош Бикович представил новую возлюбленную
"Какой ужас": Милош Бикович представил новую возлюбленную - РИА Новости, 11.08.2022
"Какой ужас": Милош Бикович представил новую возлюбленную
Милош Бикович в социальных сетях показал новую возлюбленную – вместе с юристом Иваной Малич он сейчас отдыхает на Бали. В публикации актер отметил, что с... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T10:01
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шоубиз
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Милош Бикович в социальных сетях показал новую возлюбленную – вместе с юристом Иваной Малич он сейчас отдыхает на Бали. В публикации актер отметил, что с девушкой они заехали в кафе.В некоторых комментариях с восторгом приняли Малич.Другие комментаторы эмоционально выразили свою обиду на актера: по их мнению, девушка лично блокировала аккаунты фанатов, вела себя с ними грубо и оскорбляла самого Биковича.Другая поклонница присоединилась к негодованию.Ранее Милош встречался с чемпионкой по бальным танцам Ариной Волошиной. Девушка признавалась, что с актером сложно в отношениях из-за его эгоизма.Недавно Бикович рассказал подробности получения российского гражданства.
https://ria.ru/20210803/bikovich-1744203651.html
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знаменитости, шоу-бизнес, милош бикович, новости культуры
Шоубиз, Знаменитости, Шоу-бизнес, Милош Бикович, Новости культуры
10:01 11.08.2022 (обновлено: 10:12 11.08.2022)
 
"Какой ужас": Милош Бикович представил новую возлюбленную

Милош Бикович представил новую возлюбленную Ивану Малич

© Фото из аккаунта Милоша Биковича в соцсетиМилош Бикович с девушкой
Милош Бикович с девушкой
© Фото из аккаунта Милоша Биковича в соцсети
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Милош Бикович в социальных сетях показал новую возлюбленную – вместе с юристом Иваной Малич он сейчас отдыхает на Бали. В публикации актер отметил, что с девушкой они заехали в кафе.

"Кофе-брейк – это значит еще 100 тысяч калорий в виде пирожков с кофе. Но мы не на пирожки заехали, а на кофе. Потому что мы ведем ЗОЖ", – написал Милош.

В некоторых комментариях с восторгом приняли Малич.

"Очень красивая пара! Милош, давай рожай красивых деток", "Ой, какая красавица рядом с вами", "Ты этого достоин", "Я рада за вас", – написали пользователи.

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Другие комментаторы эмоционально выразили свою обиду на актера: по их мнению, девушка лично блокировала аккаунты фанатов, вела себя с ними грубо и оскорбляла самого Биковича.

"Знаешь, плевать, можешь блокировать меня, это была последняя капля. Идите на *** оба! Понимаю, пиар есть пиар, но это не тот Милош, которого я знала. После того, как она отправляла жалобы на аккаунты ваших фанов, а вам все равно", – написала подписчица.

Другая поклонница присоединилась к негодованию.

"Какой ужас. Слов нет, Милош. И это делает человек, на которого я ровнялась, с которого брала пример. Какое же неуважение к свои фанатам вы сейчас показываете. Чертов пиар… После всего того, что делала ваша, кхм, дама вашим фанатам, вы вот так себя ведете", – пристыдили актера в комментариях.

Ранее Милош встречался с чемпионкой по бальным танцам Ариной Волошиной. Девушка признавалась, что с актером сложно в отношениях из-за его эгоизма.
Недавно Бикович рассказал подробности получения российского гражданства.
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