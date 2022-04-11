Милош Бикович вспомнил подробности получения российского гражданства

"Я несколько раз заявлял, что чувствую себя частью… Так что, не знаю, где это родилось, было ли это высказано, как моя инициатива, но мне предложили. Мне позвонили из администрации и спросили: "Как вы относитесь к тому, чтобы стать гражданином России?" – рассказал актер.