Милош Бикович вспомнил подробности получения российского гражданства
Милош Бикович вспомнил подробности получения российского гражданства в 2021 году
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Милош Бикович на красной дорожке перед церемонией открытия 43-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) в Москве
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Милош Бикович вспомнил, как ему предложили получить российское гражданство.
"Я несколько раз заявлял, что чувствую себя частью… Так что, не знаю, где это родилось, было ли это высказано, как моя инициатива, но мне предложили. Мне позвонили из администрации и спросили: "Как вы относитесь к тому, чтобы стать гражданином России?" – рассказал актер.
В интервью Ирине Шихман он отметил, что активно участвует в культурной жизни российского общества.
"Я жил здесь 10 лет, про меня все уже знают. История о том, что я получил паспорт не так популярна, как фильм "Холоп". Заставить зрителя ходить на один и тот же фильм три-четыре раза не может никакая реклама", – добавил артист.
Бикович получил российское гражданство в феврале 2021 года.
"Больше семи лет я участвую в культурной жизни России. Для меня это благословение и источник счастья. Все это время я чувствую себя активным членом российского общества, теперь это закреплено официально", – говорил актер.
Милош известен зрителям по ролям фильмах "Холоп" Клима Шипенко, "Солнечный удар" Никиты Михалкова, мелодраме "Лед", сериалах "Магомаев", "Отель "Элеон" и других российских картинах.
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