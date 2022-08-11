https://ria.ru/20220811/bespilotniki-1808761049.html

Балуевский оценил способность Ирана делать беспилотники в других странах

Балуевский оценил способность Ирана делать беспилотники в других странах - РИА Новости, 11.08.2022

Балуевский оценил способность Ирана делать беспилотники в других странах

Иран способен организовать сборку и производство беспилотников на территории союзников даже в условиях ведения ими боевых действий, заявил бывший начальник... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T03:04

2022-08-11T03:04

2022-08-11T03:29

в мире

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саудовская аравия

оаэ

иран

беспилотники

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Иран способен организовать сборку и производство беспилотников на территории союзников даже в условиях ведения ими боевых действий, заявил бывший начальник Генштаба ВС РФ (2004 – 2008 годы) генерал армии Юрий Балуевский.Ранее ряд СМИ опубликовал сообщения о возможных поставках иранских беспилотников России.Он подчеркнул, что относительно простые барражирующие боеприпасы и крылатые ракеты, а также не самые современные баллистические ракеты, имеющиеся у хуситов, продолжают создавать серьезные проблемы для систем ПВО Саудовской Аравии и ОАЭ, вооруженных современными ЗРК западного производства.

https://ria.ru/20220719/soyuz-1803329822.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

в мире, россия, саудовская аравия, оаэ, иран, беспилотники