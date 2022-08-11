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Балуевский оценил способность Ирана делать беспилотники в других странах - РИА Новости, 11.08.2022
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Балуевский оценил способность Ирана делать беспилотники в других странах
Балуевский оценил способность Ирана делать беспилотники в других странах - РИА Новости, 11.08.2022
Балуевский оценил способность Ирана делать беспилотники в других странах
Иран способен организовать сборку и производство беспилотников на территории союзников даже в условиях ведения ими боевых действий, заявил бывший начальник... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T03:04
2022-08-11T03:29
в мире
россия
саудовская аравия
оаэ
иран
беспилотники
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Иран способен организовать сборку и производство беспилотников на территории союзников даже в условиях ведения ими боевых действий, заявил бывший начальник Генштаба ВС РФ (2004 – 2008 годы) генерал армии Юрий Балуевский.Ранее ряд СМИ опубликовал сообщения о возможных поставках иранских беспилотников России.Он подчеркнул, что относительно простые барражирующие боеприпасы и крылатые ракеты, а также не самые современные баллистические ракеты, имеющиеся у хуситов, продолжают создавать серьезные проблемы для систем ПВО Саудовской Аравии и ОАЭ, вооруженных современными ЗРК западного производства.
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саудовская аравия
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в мире, россия, саудовская аравия, оаэ, иран, беспилотники
03:04 11.08.2022 (обновлено: 03:29 11.08.2022)
 
Балуевский оценил способность Ирана делать беспилотники в других странах

Генерал армии Балуевский: Иран способен производить беспилотники даже в условиях войны

© Фото : Армия ИранаИранский ударный беспилотный летательный аппарат Simorgh
Иранский ударный беспилотный летательный аппарат Simorgh - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© Фото : Армия Ирана
Иранский ударный беспилотный летательный аппарат Simorgh. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Иран способен организовать сборку и производство беспилотников на территории союзников даже в условиях ведения ими боевых действий, заявил бывший начальник Генштаба ВС РФ (2004 – 2008 годы) генерал армии Юрий Балуевский.
Ранее ряд СМИ опубликовал сообщения о возможных поставках иранских беспилотников России.
"Успехи Ирана в разработке относительно недорогих управляемых ракет и БЛА (беспилотных летательных аппаратов) с использованием различных коммерчески доступных комплектующих и материалов позволяют организовывать их сборку и производство на территории союзников даже по ходу военных конфликтов, в которых они участвуют", - говорится в авторском предисловии Балуевского к вышедшей в среду книге ЦАСТ "Чужие войны – новая парадигма".
Он подчеркнул, что относительно простые барражирующие боеприпасы и крылатые ракеты, а также не самые современные баллистические ракеты, имеющиеся у хуситов, продолжают создавать серьезные проблемы для систем ПВО Саудовской Аравии и ОАЭ, вооруженных современными ЗРК западного производства.
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