03:04 11.08.2022 (обновлено: 03:29 11.08.2022)
Балуевский оценил способность Ирана делать беспилотники в других странах
Генерал армии Балуевский: Иран способен производить беспилотники даже в условиях войны
Иранский ударный беспилотный летательный аппарат Simorgh. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Иран способен организовать сборку и производство беспилотников на территории союзников даже в условиях ведения ими боевых действий, заявил бывший начальник Генштаба ВС РФ (2004 – 2008 годы) генерал армии Юрий Балуевский.
Ранее ряд СМИ опубликовал сообщения о возможных поставках иранских беспилотников России.
"Успехи Ирана в разработке относительно недорогих управляемых ракет и БЛА (беспилотных летательных аппаратов) с использованием различных коммерчески доступных комплектующих и материалов позволяют организовывать их сборку и производство на территории союзников даже по ходу военных конфликтов, в которых они участвуют", - говорится в авторском предисловии Балуевского к вышедшей в среду книге ЦАСТ "Чужие войны – новая парадигма".
Он подчеркнул, что относительно простые барражирующие боеприпасы и крылатые ракеты, а также не самые современные баллистические ракеты, имеющиеся у хуситов, продолжают создавать серьезные проблемы для систем ПВО Саудовской Аравии и ОАЭ, вооруженных современными ЗРК западного производства.
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