https://ria.ru/20220811/baykal-1808765027.html
В Улан-Удэ разберутся в инциденте с депутатом, катавшимся по берегу Байкала
В Улан-Удэ разберутся в инциденте с депутатом, катавшимся по берегу Байкала - РИА Новости, 11.08.2022
В Улан-Удэ разберутся в инциденте с депутатом, катавшимся по берегу Байкала
Комиссия по депутатской этике городского совета Улан-Удэ разберется в инциденте с участием автомобиля парламентария Александра Мельникова, снятого на видео во... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T06:47
2022-08-11T06:47
2022-08-11T09:59
происшествия
байкал
улан-удэ
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КРАСНОЯРСК, 11 авг - РИА Новости. Комиссия по депутатской этике городского совета Улан-Удэ разберется в инциденте с участием автомобиля парламентария Александра Мельникова, снятого на видео во время езды по берегу Байкала, сообщил горсовет.Ранее в местных СМИ появилась информация, что депутат Мельников в соцсетях выложил видео, на котором его внедорожник под музыку движется по водной кромке и берегу Байкала.Сам Мельников заявил, что за рулем был не он."В первую очередь хочу попросить прощения у земляков. Не думал, что мое видео вызовет такой резонанс. Сегодня был в природоохранной прокуратуре, где все подробно объяснил. Установлено, что за рулем был другой человек. Он вызван для дачи показаний", - приводятся в сообщении слова депутата.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, байкал, улан-удэ
06:47 11.08.2022 (обновлено: 09:59 11.08.2022)
В Улан-Удэ разберутся в инциденте с депутатом, катавшимся по берегу Байкала
Горсовет Улан-Удэ изучит инцидент с депутатом Мельниковым, катавшимся по берегу Байкала
КРАСНОЯРСК, 11 авг - РИА Новости. Комиссия по депутатской этике городского совета Улан-Удэ разберется в инциденте с участием автомобиля парламентария Александра Мельникова, снятого на видео во время езды по берегу Байкала, сообщил горсовет.
Ранее в местных СМИ появилась информация, что депутат Мельников в соцсетях выложил видео, на котором его внедорожник под музыку движется по водной кромке и берегу Байкала
.
"По данному инциденту мы начали свою депутатскую проверку. Данный вопрос мы без внимания не оставим, обязательно рассмотрим на ближайшем заседании комиссии по депутатской этике горсовета Улан-Удэ. Свое мнение комиссия выскажет", - приводятся слова спикера Чимита Бальжинимаева в канале горсовета в Telegram.
Сам Мельников заявил, что за рулем был не он.
"В первую очередь хочу попросить прощения у земляков. Не думал, что мое видео вызовет такой резонанс. Сегодня был в природоохранной прокуратуре, где все подробно объяснил. Установлено, что за рулем был другой человек. Он вызван для дачи показаний", - приводятся в сообщении слова депутата.