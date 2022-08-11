https://ria.ru/20220811/baykal-1808765027.html

В Улан-Удэ разберутся в инциденте с депутатом, катавшимся по берегу Байкала

В Улан-Удэ разберутся в инциденте с депутатом, катавшимся по берегу Байкала - РИА Новости, 11.08.2022

В Улан-Удэ разберутся в инциденте с депутатом, катавшимся по берегу Байкала

Комиссия по депутатской этике городского совета Улан-Удэ разберется в инциденте с участием автомобиля парламентария Александра Мельникова, снятого на видео во... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T06:47

2022-08-11T06:47

2022-08-11T09:59

происшествия

байкал

улан-удэ

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КРАСНОЯРСК, 11 авг - РИА Новости. Комиссия по депутатской этике городского совета Улан-Удэ разберется в инциденте с участием автомобиля парламентария Александра Мельникова, снятого на видео во время езды по берегу Байкала, сообщил горсовет.Ранее в местных СМИ появилась информация, что депутат Мельников в соцсетях выложил видео, на котором его внедорожник под музыку движется по водной кромке и берегу Байкала.Сам Мельников заявил, что за рулем был не он."В первую очередь хочу попросить прощения у земляков. Не думал, что мое видео вызовет такой резонанс. Сегодня был в природоохранной прокуратуре, где все подробно объяснил. Установлено, что за рулем был другой человек. Он вызван для дачи показаний", - приводятся в сообщении слова депутата.

https://radiosputnik.ria.ru/20220726/baykal-1804961431.html

байкал

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

происшествия, байкал, улан-удэ