Рейтинг@Mail.ru
Ведущий CBS высмеял Байдена, проигравшего "в неравном бою" с пиджаком - РИА Новости, 11.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220811/bayden-1808894698.html
Ведущий CBS высмеял Байдена, проигравшего "в неравном бою" с пиджаком
Ведущий CBS высмеял Байдена, проигравшего "в неравном бою" с пиджаком - РИА Новости, 11.08.2022
Ведущий CBS высмеял Байдена, проигравшего "в неравном бою" с пиджаком
Очередной конфуз президента США Джо Байдена стал поводом для шуток. Ведущий The Late Show with Stephen Colbert на канале CBS Стивен Кольбер высмеял главу... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T15:09
2022-08-11T16:00
в мире
сша
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808893801_1:0:1400:787_1920x0_80_0_0_fa2d6e2b2a7f824403ba6255f43ee44e.png
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Очередной конфуз президента США Джо Байдена стал поводом для шуток. Ведущий The Late Show with Stephen Colbert на канале CBS Стивен Кольбер высмеял главу государства за неуклюжую попытку надеть пиджак.Журналист рассказал о меме "Темный Брэндон". На нем Байден изображен супергероем с желтыми светящимися глазами наподобие лазеров. Название для мема появилось после интервью с гонщиком Брэндоном Брауном, когда репортеру послышалось, что толпа на фоне скандировала "Давай, Брэндон!", хотя на самом деле они произносили оскорбительную кричалку в адрес президента."Он (Байден. — Прим. ред.) силен как никогда, полон таинственной темной энергии, и ничто не может его остановить. За исключением разве что пиджака", — продолжил Кольбер.Он рассказал о недавнем конфузе президента. Американский лидер запутался в рукаве, пытаясь надеть пиджак на ветру."Давай, Джо, он прямо за тобой! Давай, на 110 процентов! Выложись по полной, ты ведь можешь, ты молодец! Эх, не вышло", — прокомментировал ведущий видео с неловкими движениями президента.На помощь главе государства пришла его супруга, однако после того, как пиджак оказался на плечах Байдена, тот выронил очки и нагнулся, чтобы поднять их.
https://ria.ru/20220709/bayden-1801382816.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808893801_176:0:1225:787_1920x0_80_0_0_5d564ce0693f0ff0312ee755b4b78269.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джо байден
В мире, США, Джо Байден
15:09 11.08.2022 (обновлено: 16:00 11.08.2022)
 
Ведущий CBS высмеял Байдена, проигравшего "в неравном бою" с пиджаком

Ведущий CBS Кольбер: Байден вступил в неравный бой с пиджаком и проиграл

© Фото : CBSДжо Байден оконфузился при попытке надеть пиджак. Скриншот из видео
Джо Байден оконфузился при попытке надеть пиджак. Скриншот из видео - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© Фото : CBS
Джо Байден оконфузился при попытке надеть пиджак. Скриншот из видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Очередной конфуз президента США Джо Байдена стал поводом для шуток. Ведущий The Late Show with Stephen Colbert на канале CBS Стивен Кольбер высмеял главу государства за неуклюжую попытку надеть пиджак.
Журналист рассказал о меме "Темный Брэндон". На нем Байден изображен супергероем с желтыми светящимися глазами наподобие лазеров. Название для мема появилось после интервью с гонщиком Брэндоном Брауном, когда репортеру послышалось, что толпа на фоне скандировала "Давай, Брэндон!", хотя на самом деле они произносили оскорбительную кричалку в адрес президента.
"Он (Байден. — Прим. ред.) силен как никогда, полон таинственной темной энергии, и ничто не может его остановить. За исключением разве что пиджака", — продолжил Кольбер.
Он рассказал о недавнем конфузе президента. Американский лидер запутался в рукаве, пытаясь надеть пиджак на ветру.
"Давай, Джо, он прямо за тобой! Давай, на 110 процентов! Выложись по полной, ты ведь можешь, ты молодец! Эх, не вышло", — прокомментировал ведущий видео с неловкими движениями президента.
На помощь главе государства пришла его супруга, однако после того, как пиджак оказался на плечах Байдена, тот выронил очки и нагнулся, чтобы поднять их.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
9 июля, 10:59
"Ему требуется обновление": в Сети высмеяли конфуз Байдена с телесуфлером
 
В миреСШАДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала