https://ria.ru/20220811/bayden-1808894698.html

Ведущий CBS высмеял Байдена, проигравшего "в неравном бою" с пиджаком

Ведущий CBS высмеял Байдена, проигравшего "в неравном бою" с пиджаком - РИА Новости, 11.08.2022

Ведущий CBS высмеял Байдена, проигравшего "в неравном бою" с пиджаком

Очередной конфуз президента США Джо Байдена стал поводом для шуток. Ведущий The Late Show with Stephen Colbert на канале CBS Стивен Кольбер высмеял главу... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T15:09

2022-08-11T15:09

2022-08-11T16:00

в мире

сша

джо байден

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Очередной конфуз президента США Джо Байдена стал поводом для шуток. Ведущий The Late Show with Stephen Colbert на канале CBS Стивен Кольбер высмеял главу государства за неуклюжую попытку надеть пиджак.Журналист рассказал о меме "Темный Брэндон". На нем Байден изображен супергероем с желтыми светящимися глазами наподобие лазеров. Название для мема появилось после интервью с гонщиком Брэндоном Брауном, когда репортеру послышалось, что толпа на фоне скандировала "Давай, Брэндон!", хотя на самом деле они произносили оскорбительную кричалку в адрес президента."Он (Байден. — Прим. ред.) силен как никогда, полон таинственной темной энергии, и ничто не может его остановить. За исключением разве что пиджака", — продолжил Кольбер.Он рассказал о недавнем конфузе президента. Американский лидер запутался в рукаве, пытаясь надеть пиджак на ветру."Давай, Джо, он прямо за тобой! Давай, на 110 процентов! Выложись по полной, ты ведь можешь, ты молодец! Эх, не вышло", — прокомментировал ведущий видео с неловкими движениями президента.На помощь главе государства пришла его супруга, однако после того, как пиджак оказался на плечах Байдена, тот выронил очки и нагнулся, чтобы поднять их.

https://ria.ru/20220709/bayden-1801382816.html

сша

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в мире, сша, джо байден