https://ria.ru/20220811/bayazitova-1808965403.html

Арестованная журналистка Баязитова не признала вину

Арестованная журналистка Баязитова не признала вину - РИА Новости, 11.08.2022

Арестованная журналистка Баязитова не признала вину

Арестованная по делу о вымогательстве журналистка Александра Баязитова заявила, что не считает себя виновной, а другие фигурантки Ольга Архарова и Инна Чурилова РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T18:25

2022-08-11T18:25

2022-08-11T18:25

происшествия

владимир соловьев (телеведущий)

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Арестованная по делу о вымогательстве журналистка Александра Баязитова заявила, что не считает себя виновной, а другие фигурантки Ольга Архарова и Инна Чурилова в той или иной степени вину признают, сообщил РИА Новости в четверг член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Георгий Иванов.По словам правозащитника, накануне журналистку поместили в шестиместную (карантинную) камеру в женском СИЗО, где члены ОНК ее и посетили."Она сказала, что не признает вину. Кроме этого, Баязитова сообщила, что страдает от хронических заболеваний. В связи с этим мы рекомендовали администрации изолятора обеспечить контроль состояния ее здоровья", - сказал Иванов.По словам правозащитника, проходящие по этому же делу медиатехнолог Ольга Архарова и пиар-менеджер Инна Чурилова тоже попали в данный изолятор."Архарова признала вину частично, сотрудничает со следствием и не понимает, зачем ее держать под арестом, тем более что на ее попечении престарелые родители. Чурилина сообщила, что вину признала", — добавил Иванов.Фигуранток этого уголовного дела накануне заключил в СИЗО Кузьминский суд Москвы. Фабула уголовного дела публично не оглашалась, известна только статья – вымогательство с целью получения имущества (предполагает до 15 лет колонии).Адвокат Баязитовой Юрий Сергейчик при этом заявлял РИА Новости, что "вопреки слухам, распространяемым в Telegram-каналах, дело не связано с вымогательством денег у "Ростеха". Другие детали не уточняются.Баязитова в разное время была экономическим корреспондентом в таких изданиях, как "Коммерсант" и "Известия", является автором на портале Life.ru.Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев ранее заявил РИА Новости, что Баязитова может обратиться в центр юридической помощи организации, если считает, что ее права нарушены.

https://ria.ru/20220811/zhurnalistka-1808757663.html

https://ria.ru/20220811/bayazitova-1808754477.html

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происшествия, владимир соловьев (телеведущий)