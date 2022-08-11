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В СПЧ призвали заменить меру пресечения Баязитовой на домашний арест - РИА Новости, 11.08.2022
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В СПЧ призвали заменить меру пресечения Баязитовой на домашний арест
В СПЧ призвали заменить меру пресечения Баязитовой на домашний арест - РИА Новости, 11.08.2022
В СПЧ призвали заменить меру пресечения Баязитовой на домашний арест
Члены Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов и Александр Точенов призвали к человечности по отношению к администратору Telegram-канала РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T12:07
2022-08-11T12:07
общество
кирилл кабанов
александр точенов
александра баязитова
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Члены Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов и Александр Точенов призвали к человечности по отношению к администратору Telegram-канала Александре Баязитовой, которую арестовали по обвинению в вымогательстве, и предлагают заменить ей меру пресечения на домашний арест.Кузьминский суд Москвы в среду арестовал до октября журналистку Баязитову, обвиняемую в вымогательстве с целью получения имущества. Ряд Telegram-каналов связал её арест с предположениями относительно получения денег от СБУ.Ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов призвал выбрать для арестованной тяжелобольной Баязитовой меру пресечения в виде домашнего ареста.Он добавил, что "вот этот фактор человечности должен присутствовать во всех силовых структурах".Подобное заявление сделал член СПЧ Кирилл Кабанов."Не буду влезать в суть дела. Но есть один непонятный нюанс: зачем сажать за решетку реально больную женщину с больной матерью на руках?... У нас же не отменили домашний арест... Может быть, стоит проявлять гуманизм там, где он реально нужен?" - написал Кабанов в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220811/zhurnalistka-1808757663.html
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общество, кирилл кабанов, александр точенов, александра баязитова
Общество, Кирилл Кабанов, Александр Точенов, Александра Баязитова
12:07 11.08.2022
 
В СПЧ призвали заменить меру пресечения Баязитовой на домашний арест

В СПЧ призвали проявить гуманизм и заменить меру пресечения Баязитовой на домашний арест

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖурналистка Александра Баязитова перед заседанием Кузьминского суда города Москвы
Журналистка Александра Баязитова перед заседанием Кузьминского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Журналистка Александра Баязитова перед заседанием Кузьминского суда города Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Члены Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов и Александр Точенов призвали к человечности по отношению к администратору Telegram-канала Александре Баязитовой, которую арестовали по обвинению в вымогательстве, и предлагают заменить ей меру пресечения на домашний арест.
Кузьминский суд Москвы в среду арестовал до октября журналистку Баязитову, обвиняемую в вымогательстве с целью получения имущества. Ряд Telegram-каналов связал её арест с предположениями относительно получения денег от СБУ.
Арам Габрелянов - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
01:14
Габрелянов заявил, что обвиняемую в вымогательстве Баязитову подставили
Ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов призвал выбрать для арестованной тяжелобольной Баязитовой меру пресечения в виде домашнего ареста.
"Я думаю, что это (удержание Баязитовой под стражей - прим. ред.) крайне неправильно, потому что жизнь человеческая значительно дороже. Домашний арест, браслеты наденьте. Пусть сидит, никуда не выходит, дома лечение получает. Плюс ко всему - у нее больная мама, которая из больницы, как я помню, должна выписаться. Это неправильно, это не по-человечески.. Здесь не то правонарушение, которое требует больного человека к такой изоляции", - сказал Точенов РИА Новости.
Он добавил, что "вот этот фактор человечности должен присутствовать во всех силовых структурах".
Подобное заявление сделал член СПЧ Кирилл Кабанов.
"Не буду влезать в суть дела. Но есть один непонятный нюанс: зачем сажать за решетку реально больную женщину с больной матерью на руках?... У нас же не отменили домашний арест... Может быть, стоит проявлять гуманизм там, где он реально нужен?" - написал Кабанов в своем Telegram-канале.
Журналистка Александра Баязитова на заседании Кузьминского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
00:12
Экс-коллега арестованной журналистки Баязитовой заявил, что она невиновна
 
ОбществоКирилл КабановАлександр ТоченовАлександра Баязитова
 
 
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