https://ria.ru/20220811/bayazitova-1808830037.html

В СПЧ призвали заменить меру пресечения Баязитовой на домашний арест

В СПЧ призвали заменить меру пресечения Баязитовой на домашний арест - РИА Новости, 11.08.2022

В СПЧ призвали заменить меру пресечения Баязитовой на домашний арест

Члены Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов и Александр Точенов призвали к человечности по отношению к администратору Telegram-канала РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T12:07

2022-08-11T12:07

2022-08-11T12:07

общество

кирилл кабанов

александр точенов

александра баязитова

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Члены Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов и Александр Точенов призвали к человечности по отношению к администратору Telegram-канала Александре Баязитовой, которую арестовали по обвинению в вымогательстве, и предлагают заменить ей меру пресечения на домашний арест.Кузьминский суд Москвы в среду арестовал до октября журналистку Баязитову, обвиняемую в вымогательстве с целью получения имущества. Ряд Telegram-каналов связал её арест с предположениями относительно получения денег от СБУ.Ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов призвал выбрать для арестованной тяжелобольной Баязитовой меру пресечения в виде домашнего ареста.Он добавил, что "вот этот фактор человечности должен присутствовать во всех силовых структурах".Подобное заявление сделал член СПЧ Кирилл Кабанов."Не буду влезать в суть дела. Но есть один непонятный нюанс: зачем сажать за решетку реально больную женщину с больной матерью на руках?... У нас же не отменили домашний арест... Может быть, стоит проявлять гуманизм там, где он реально нужен?" - написал Кабанов в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220811/zhurnalistka-1808757663.html

https://ria.ru/20220811/bayazitova-1808754477.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, кирилл кабанов, александр точенов, александра баязитова