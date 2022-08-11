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В Госдуме предложили изменить меру пресечения журналистке Баязитовой - РИА Новости, 11.08.2022
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В Госдуме предложили изменить меру пресечения журналистке Баязитовой
В Госдуме предложили изменить меру пресечения журналистке Баязитовой - РИА Новости, 11.08.2022
В Госдуме предложили изменить меру пресечения журналистке Баязитовой
Изменение меры пресечение должно стать предметом дискуссии в деле журналистки Александры Баязитовой, особенно если у нее имеются проблемы со здоровьем, заявил... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T11:54
2022-08-11T11:54
происшествия
москва
россия
госдума рф
евгений попов
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Изменение меры пресечение должно стать предметом дискуссии в деле журналистки Александры Баязитовой, особенно если у нее имеются проблемы со здоровьем, заявил РИА Новости депутат Госдумы, журналист Евгений Попов.Кузьминский суд Москвы в среду арестовал до октября Баязитову, обвиняемую в вымогательстве с целью получения имущества. Санкция статьи (вменяется пункт "б" части 3 статьи 163 УК РФ) предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. Ряд Telegram-каналов связал её арест с предположениями относительно получения денег от СБУ."На данный момент предметом дискуссии вполне может стать мера пресечения. Если она действительно нездорова и находится в уязвимом состоянии по здоровью, то вполне можно было бы рассмотреть вопрос, на мой взгляд, о замене меры пресечения", - подчеркнул Попов.По мнению парламентария, пока правоохранители не предоставили веских причин для содержания Баязитовой под стражей. "Преступление не насильственное (если оно совершено), и насколько я понимаю, статья и так суровая, по ней может до 15 лет грозить, тем не менее, зачем человека держать под стражей до суда", - добавил он. Как резюмировал политик, дело может стать важным и серьезным, однако граждане хотят знать детали, есть много вопросов, один из которых - возможность изменения меры пресечения для обвиняемых по делу.Накануне источник сообщил РИА Новости о том, что столичные сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия с журналисткой Баязитовой. Баязитова в разное время была экономическим корреспондентом в таких изданиях как "Коммерсант" и "Известия", является автором на портале Life.ru.
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происшествия, москва, россия, госдума рф, евгений попов
Происшествия, Москва, Россия, Госдума РФ, Евгений Попов
11:54 11.08.2022
 
В Госдуме предложили изменить меру пресечения журналистке Баязитовой

Депутат Попов призвал обсудить изменение меры пресечения журналистке Баязитовой

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖурналистка Александра Баязитова на заседании Кузьминского суда города Москвы
Журналистка Александра Баязитова на заседании Кузьминского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Журналистка Александра Баязитова на заседании Кузьминского суда города Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Изменение меры пресечение должно стать предметом дискуссии в деле журналистки Александры Баязитовой, особенно если у нее имеются проблемы со здоровьем, заявил РИА Новости депутат Госдумы, журналист Евгений Попов.
Кузьминский суд Москвы в среду арестовал до октября Баязитову, обвиняемую в вымогательстве с целью получения имущества. Санкция статьи (вменяется пункт "б" части 3 статьи 163 УК РФ) предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. Ряд Telegram-каналов связал её арест с предположениями относительно получения денег от СБУ.
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"На данный момент предметом дискуссии вполне может стать мера пресечения. Если она действительно нездорова и находится в уязвимом состоянии по здоровью, то вполне можно было бы рассмотреть вопрос, на мой взгляд, о замене меры пресечения", - подчеркнул Попов.
По мнению парламентария, пока правоохранители не предоставили веских причин для содержания Баязитовой под стражей. "Преступление не насильственное (если оно совершено), и насколько я понимаю, статья и так суровая, по ней может до 15 лет грозить, тем не менее, зачем человека держать под стражей до суда", - добавил он. Как резюмировал политик, дело может стать важным и серьезным, однако граждане хотят знать детали, есть много вопросов, один из которых - возможность изменения меры пресечения для обвиняемых по делу.
Накануне источник сообщил РИА Новости о том, что столичные сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия с журналисткой Баязитовой. Баязитова в разное время была экономическим корреспондентом в таких изданиях как "Коммерсант" и "Известия", является автором на портале Life.ru.
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