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Венгерский OTP Bank рассматривает возможность продажи "дочки" в России - РИА Новости, 11.08.2022
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Венгерский OTP Bank рассматривает возможность продажи "дочки" в России
Венгерский OTP Bank рассматривает возможность продажи "дочки" в России - РИА Новости, 11.08.2022
Венгерский OTP Bank рассматривает возможность продажи "дочки" в России
Венгерский OTP Bank заявил, что рассматривает продажу своей российской "дочки" ("ОТП Банка"), следует из отчета кредитной организации. РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T13:08
2022-08-11T13:08
экономика
россия
отп банк
венгрия
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Венгерский OTP Bank заявил, что рассматривает продажу своей российской "дочки" ("ОТП Банка"), следует из отчета кредитной организации."Руководство ОТП применяет принцип "непрерывности деятельности", однако в России руководство рассматривает все потенциальные варианты... Рассматриваются варианты... включая возможную продажу российского предприятия по приемлемой цене", - говорится в отчете.При этом отмечается, что все рассматриваемые варианты существенно не снижают акционерной стоимости и даже могут оказать положительное влияние на восприятие акционеров.В марте "ОТП Банк" заявлял, что продолжает работу в России, а сервисы банка предоставляются в полном объеме, и бесперебойное и эффективное функционирование кредитной организации возможно в том числе без внешней поддержки.
https://radiosputnik.ria.ru/20220810/zelenskiy-1808729956.html
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экономика, россия, отп банк, венгрия
Экономика, Россия, ОТП Банк, Венгрия
13:08 11.08.2022
 
Венгерский OTP Bank рассматривает возможность продажи "дочки" в России

Венгерский OTP Bank рассматривает возможность продажи "дочки" в России

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРабочие завешивают вывеску с названием банка в Москве
Рабочие завешивают вывеску с названием банка в Москве - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Рабочие завешивают вывеску с названием банка в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Венгерский OTP Bank заявил, что рассматривает продажу своей российской "дочки" ("ОТП Банка"), следует из отчета кредитной организации.
"Руководство ОТП применяет принцип "непрерывности деятельности", однако в России руководство рассматривает все потенциальные варианты... Рассматриваются варианты... включая возможную продажу российского предприятия по приемлемой цене", - говорится в отчете.
При этом отмечается, что все рассматриваемые варианты существенно не снижают акционерной стоимости и даже могут оказать положительное влияние на восприятие акционеров.
В марте "ОТП Банк" заявлял, что продолжает работу в России, а сервисы банка предоставляются в полном объеме, и бесперебойное и эффективное функционирование кредитной организации возможно в том числе без внешней поддержки.
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