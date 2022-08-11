https://ria.ru/20220811/bank-1808853574.html

Венгерский OTP Bank рассматривает возможность продажи "дочки" в России

Венгерский OTP Bank рассматривает возможность продажи "дочки" в России - РИА Новости, 11.08.2022

Венгерский OTP Bank рассматривает возможность продажи "дочки" в России

Венгерский OTP Bank заявил, что рассматривает продажу своей российской "дочки" ("ОТП Банка"), следует из отчета кредитной организации. РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T13:08

2022-08-11T13:08

2022-08-11T13:08

экономика

россия

отп банк

венгрия

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Венгерский OTP Bank заявил, что рассматривает продажу своей российской "дочки" ("ОТП Банка"), следует из отчета кредитной организации."Руководство ОТП применяет принцип "непрерывности деятельности", однако в России руководство рассматривает все потенциальные варианты... Рассматриваются варианты... включая возможную продажу российского предприятия по приемлемой цене", - говорится в отчете.При этом отмечается, что все рассматриваемые варианты существенно не снижают акционерной стоимости и даже могут оказать положительное влияние на восприятие акционеров.В марте "ОТП Банк" заявлял, что продолжает работу в России, а сервисы банка предоставляются в полном объеме, и бесперебойное и эффективное функционирование кредитной организации возможно в том числе без внешней поддержки.

https://radiosputnik.ria.ru/20220810/zelenskiy-1808729956.html

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венгрия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, отп банк, венгрия