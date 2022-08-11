https://ria.ru/20220811/balakleya-1808831052.html

Мэр Краснодара рассказал о ситуации в подшефной харьковской Балаклее

Мэр Краснодара рассказал о ситуации в подшефной харьковской Балаклее - РИА Новости, 11.08.2022

Мэр Краснодара рассказал о ситуации в подшефной харьковской Балаклее

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко рассказал, что в подшефном городе Балаклея Харьковской области значительно повреждены линии электропередачи (ЛЭП) и нет... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T12:10

2022-08-11T12:10

2022-08-11T12:11

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краснодар

балаклея

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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Мэр Краснодара Андрей Алексеенко рассказал, что в подшефном городе Балаклея Харьковской области значительно повреждены линии электропередачи (ЛЭП) и нет водоснабжения, приоритетом является восстановление школ и котельных.Ранее сообщалось, что Краснодарский край взял шефство над всеми освобожденными территориями Харьковской области.По информации ведомства, Алексеенко находится в Харьковской области, он посетил практически все населенные пункты на освобожденной территории, накануне мэр Краснодара побывал в Балаклее."Достаточно серьезная (обстановка – ред.), обстрелы были по городу, к сожалению, они продолжаются. Есть значительные повреждения линий электропередач, отсюда нет электроэнергии на системе водоснабжения, отсутствует водоснабжение. По возможности восстанавливают, когда обстрелы прекращаются. Школы повреждены, котельные, слава богу, нет. Восстанавливать все эти объекты необходимо будет", - говорит Алексеенко на видео в Telegram-канале администрации Харьковской области.Также, по словам Алексеенко, во всех населенных пунктах в первую очередь необходимо подготовить школы к началу учебного года, еще один приоритет – подготовка котельных к зиме.В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области и организовали новую администрацию. Она создала четыре районные администрации с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.

https://ria.ru/20220702/gumpomosch-1799797783.html

https://ria.ru/20220808/prava-1808160790.html

харьковская область

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балаклея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, харьковская область, краснодар, балаклея