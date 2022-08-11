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Мэр Краснодара рассказал о ситуации в подшефной харьковской Балаклее - РИА Новости, 11.08.2022
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Мэр Краснодара рассказал о ситуации в подшефной харьковской Балаклее
Мэр Краснодара рассказал о ситуации в подшефной харьковской Балаклее - РИА Новости, 11.08.2022
Мэр Краснодара рассказал о ситуации в подшефной харьковской Балаклее
Мэр Краснодара Андрей Алексеенко рассказал, что в подшефном городе Балаклея Харьковской области значительно повреждены линии электропередачи (ЛЭП) и нет... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T12:10
2022-08-11T12:11
в мире
харьковская область
краснодар
балаклея
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Мэр Краснодара Андрей Алексеенко рассказал, что в подшефном городе Балаклея Харьковской области значительно повреждены линии электропередачи (ЛЭП) и нет водоснабжения, приоритетом является восстановление школ и котельных.Ранее сообщалось, что Краснодарский край взял шефство над всеми освобожденными территориями Харьковской области.По информации ведомства, Алексеенко находится в Харьковской области, он посетил практически все населенные пункты на освобожденной территории, накануне мэр Краснодара побывал в Балаклее."Достаточно серьезная (обстановка – ред.), обстрелы были по городу, к сожалению, они продолжаются. Есть значительные повреждения линий электропередач, отсюда нет электроэнергии на системе водоснабжения, отсутствует водоснабжение. По возможности восстанавливают, когда обстрелы прекращаются. Школы повреждены, котельные, слава богу, нет. Восстанавливать все эти объекты необходимо будет", - говорит Алексеенко на видео в Telegram-канале администрации Харьковской области.Также, по словам Алексеенко, во всех населенных пунктах в первую очередь необходимо подготовить школы к началу учебного года, еще один приоритет – подготовка котельных к зиме.В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области и организовали новую администрацию. Она создала четыре районные администрации с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.
https://ria.ru/20220702/gumpomosch-1799797783.html
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в мире, харьковская область, краснодар, балаклея
В мире, Харьковская область, Краснодар, Балаклея
12:10 11.08.2022 (обновлено: 12:11 11.08.2022)
 
Мэр Краснодара рассказал о ситуации в подшефной харьковской Балаклее

Мэр Краснодара Алексеенко сообщил, что в подшефной Балаклее повреждены ЛЭП, нет воды

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов, выпущенных ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Мэр Краснодара Андрей Алексеенко рассказал, что в подшефном городе Балаклея Харьковской области значительно повреждены линии электропередачи (ЛЭП) и нет водоснабжения, приоритетом является восстановление школ и котельных.
Ранее сообщалось, что Краснодарский край взял шефство над всеми освобожденными территориями Харьковской области.
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По информации ведомства, Алексеенко находится в Харьковской области, он посетил практически все населенные пункты на освобожденной территории, накануне мэр Краснодара побывал в Балаклее.
"Достаточно серьезная (обстановка – ред.), обстрелы были по городу, к сожалению, они продолжаются. Есть значительные повреждения линий электропередач, отсюда нет электроэнергии на системе водоснабжения, отсутствует водоснабжение. По возможности восстанавливают, когда обстрелы прекращаются. Школы повреждены, котельные, слава богу, нет. Восстанавливать все эти объекты необходимо будет", - говорит Алексеенко на видео в Telegram-канале администрации Харьковской области.
Также, по словам Алексеенко, во всех населенных пунктах в первую очередь необходимо подготовить школы к началу учебного года, еще один приоритет – подготовка котельных к зиме.
В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области и организовали новую администрацию. Она создала четыре районные администрации с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.
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В миреХарьковская областьКраснодарБалаклея
 
 
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