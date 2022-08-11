https://ria.ru/20220811/avtobus-1808770709.html

На западе Турции автобус врезался в грузовик, есть погибший

На западе Турции автобус врезался в грузовик, есть погибший - РИА Новости, 11.08.2022

На западе Турции автобус врезался в грузовик, есть погибший

Пассажирский автобус врезался в грузовик в городе Ушак на западе Турции, один человек погиб, 43 ранены, пишет в четверг утром агентство Aнадолу. РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T08:21

2022-08-11T08:21

2022-08-11T08:30

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АНКАРА, 11 авг – РИА Новости. Пассажирский автобус врезался в грузовик в городе Ушак на западе Турции, один человек погиб, 43 ранены, пишет в четверг утром агентство Aнадолу."Авария произошла сегодня около 03:00 (совпадает с мск). Пассажирский автобус, следовавший из Измира в Анкару, столкнулся с прицепом грузовика. К сожалению, в аварии погиб один человек. Свыше 40 раненых были отправлены в Ушакский учебно-исследовательский госпиталь частной больницы "Озтан". По полученной нами информации, тяжелораненых нет. В настоящее время дорога открыта для однополосного движения, прокуратура уже начала расследование инцидента", - приводит агентство слова губернатора Ушака Турана Эргуна.

https://ria.ru/20220727/turisty-1805326887.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, турция, новости - туризм