Рейтинг@Mail.ru
На западе Турции автобус врезался в грузовик, есть погибший - РИА Новости, 11.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220811/avtobus-1808770709.html
На западе Турции автобус врезался в грузовик, есть погибший
На западе Турции автобус врезался в грузовик, есть погибший - РИА Новости, 11.08.2022
На западе Турции автобус врезался в грузовик, есть погибший
Пассажирский автобус врезался в грузовик в городе Ушак на западе Турции, один человек погиб, 43 ранены, пишет в четверг утром агентство Aнадолу. РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T08:21
2022-08-11T08:30
в мире
турция
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155724/49/1557244905_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_494ecebdb9e3c7db3fe42b7d56871b0e.jpg
АНКАРА, 11 авг – РИА Новости. Пассажирский автобус врезался в грузовик в городе Ушак на западе Турции, один человек погиб, 43 ранены, пишет в четверг утром агентство Aнадолу."Авария произошла сегодня около 03:00 (совпадает с мск). Пассажирский автобус, следовавший из Измира в Анкару, столкнулся с прицепом грузовика. К сожалению, в аварии погиб один человек. Свыше 40 раненых были отправлены в Ушакский учебно-исследовательский госпиталь частной больницы "Озтан". По полученной нами информации, тяжелораненых нет. В настоящее время дорога открыта для однополосного движения, прокуратура уже начала расследование инцидента", - приводит агентство слова губернатора Ушака Турана Эргуна.
https://ria.ru/20220727/turisty-1805326887.html
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155724/49/1557244905_57:0:1834:1333_1920x0_80_0_0_aeef15215b762387273e1594c72f33ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, новости - туризм
В мире, Турция, Туризм, Новости - Туризм
08:21 11.08.2022 (обновлено: 08:30 11.08.2022)
 
На западе Турции автобус врезался в грузовик, есть погибший

На западе Турции автобус врезался в грузовик, один человек погиб, еще 43 ранены

© РИА Новости / Виктория ВиатрисСкорая помощь в Турции
Скорая помощь в Турции - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Виктория Виатрис
Скорая помощь в Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 11 авг – РИА Новости. Пассажирский автобус врезался в грузовик в городе Ушак на западе Турции, один человек погиб, 43 ранены, пишет в четверг утром агентство Aнадолу.
"Авария произошла сегодня около 03:00 (совпадает с мск). Пассажирский автобус, следовавший из Измира в Анкару, столкнулся с прицепом грузовика. К сожалению, в аварии погиб один человек. Свыше 40 раненых были отправлены в Ушакский учебно-исследовательский госпиталь частной больницы "Озтан". По полученной нами информации, тяжелораненых нет. В настоящее время дорога открыта для однополосного движения, прокуратура уже начала расследование инцидента", - приводит агентство слова губернатора Ушака Турана Эргуна.
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
27 июля, 14:28Туризм
В Турции с начала года умерли 50 российских туристов
 
ТуризмВ миреТурцияНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала