Рейтинг@Mail.ru
Россети: авария на линии "Марьино" не повлияла на энергоснабжение в Москве - РИА Новости, 11.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20220811/avariya-1809012806.html
Россети: авария на линии "Марьино" не повлияла на энергоснабжение в Москве
Россети: авария на линии "Марьино" не повлияла на энергоснабжение в Москве - РИА Новости, 11.08.2022
Россети: авария на линии "Марьино" не повлияла на энергоснабжение в Москве
Короткое замыкание на кабельной линии, отходящей от подстанции "Марьино" в Новой Москве, которое привело к хлопкам с последующим задымлением, не нарушило... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T20:18
2022-08-11T20:47
москва сегодня: мегаполис для жизни
россети московский регион
москва
россия
московская область (подмосковье)
россети
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/08/1807969694_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c35090325ee63412a1f82c7660e42a1a.jpg
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Короткое замыкание на кабельной линии, отходящей от подстанции "Марьино" в Новой Москве, которое привело к хлопкам с последующим задымлением, не нарушило энергоснабжение потребителей, сообщили РИА Новости в компании "Россети Московский регион".Как пояснили в компании, утром 11 августа произошло короткое замыкание на кабельной линии напряжением 10 кВ, отходящей от подстанции 110 кВ "Марьино", которое привело к хлопкам с последующим задымлением."Последствия локального технологического нарушения были оперативно устранены. В кратчайшие сроки потребители были переведены на резервную схему электроснабжения. Обесточенных потребителей нет", - сообщили в компании."Россети Московский регион" (ранее МОЭСК) - одна из крупнейших распределительных электросетевых компаний России, работает на территории Москвы и Подмосковья. Контролирующий акционер - "Россети" с долей в 50,9% уставного капитала. Еще 17,62% принадлежит управляющей компании "Лидер", 9,77% - Газпромбанку, 6,19% - управляющей компании "Агана", 5,05% - компании "ОЭК-Финанс".
https://realty.ria.ru/20220811/oek-1808869099.html
москва
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/08/1807969694_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ef812fb1eca238dcd4dd660049c75713.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россети московский регион, москва, россия, московская область (подмосковье), россети, происшествия
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Россети Московский регион, Москва, Россия, Московская область (Подмосковье), Россети, Происшествия
20:18 11.08.2022 (обновлено: 20:47 11.08.2022)
 

Россети: авария на линии "Марьино" не повлияла на энергоснабжение в Москве

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкТрансформаторы электрической подстанции "Хованская" в Новой Москве
Трансформаторы электрической подстанции Хованская в Новой Москве - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Короткое замыкание на кабельной линии, отходящей от подстанции "Марьино" в Новой Москве, которое привело к хлопкам с последующим задымлением, не нарушило энергоснабжение потребителей, сообщили РИА Новости в компании "Россети Московский регион".
Как пояснили в компании, утром 11 августа произошло короткое замыкание на кабельной линии напряжением 10 кВ, отходящей от подстанции 110 кВ "Марьино", которое привело к хлопкам с последующим задымлением.
"Последствия локального технологического нарушения были оперативно устранены. В кратчайшие сроки потребители были переведены на резервную схему электроснабжения. Обесточенных потребителей нет", - сообщили в компании.
"Россети Московский регион" (ранее МОЭСК) - одна из крупнейших распределительных электросетевых компаний России, работает на территории Москвы и Подмосковья. Контролирующий акционер - "Россети" с долей в 50,9% уставного капитала. Еще 17,62% принадлежит управляющей компании "Лидер", 9,77% - Газпромбанку, 6,19% - управляющей компании "Агана", 5,05% - компании "ОЭК-Финанс".
Подстанция ОЭК Битца - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
13:51Москва Сегодня: мегаполис для жизни
ОЭК увеличила на 13% эксплуатируемую распределительную сеть в Москве
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниРоссети Московский регионМоскваРоссияМосковская область (Подмосковье)РоссетиПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала