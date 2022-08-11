https://ria.ru/20220811/avariya-1809012806.html

Россети: авария на линии "Марьино" не повлияла на энергоснабжение в Москве

Россети: авария на линии "Марьино" не повлияла на энергоснабжение в Москве - РИА Новости, 11.08.2022

Россети: авария на линии "Марьино" не повлияла на энергоснабжение в Москве

Короткое замыкание на кабельной линии, отходящей от подстанции "Марьино" в Новой Москве, которое привело к хлопкам с последующим задымлением, не нарушило... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T20:18

2022-08-11T20:18

2022-08-11T20:47

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Короткое замыкание на кабельной линии, отходящей от подстанции "Марьино" в Новой Москве, которое привело к хлопкам с последующим задымлением, не нарушило энергоснабжение потребителей, сообщили РИА Новости в компании "Россети Московский регион".Как пояснили в компании, утром 11 августа произошло короткое замыкание на кабельной линии напряжением 10 кВ, отходящей от подстанции 110 кВ "Марьино", которое привело к хлопкам с последующим задымлением."Последствия локального технологического нарушения были оперативно устранены. В кратчайшие сроки потребители были переведены на резервную схему электроснабжения. Обесточенных потребителей нет", - сообщили в компании."Россети Московский регион" (ранее МОЭСК) - одна из крупнейших распределительных электросетевых компаний России, работает на территории Москвы и Подмосковья. Контролирующий акционер - "Россети" с долей в 50,9% уставного капитала. Еще 17,62% принадлежит управляющей компании "Лидер", 9,77% - Газпромбанку, 6,19% - управляющей компании "Агана", 5,05% - компании "ОЭК-Финанс".

https://realty.ria.ru/20220811/oek-1808869099.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алёна Пава

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