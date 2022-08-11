08:41 11.08.2022 (обновлено: 10:27 11.08.2022)
Молдавия подписала контракт об аудите долга перед "Газпромом"
Молдавия подписала контракт об аудите долга перед "Газпромом" с двумя компаниями
© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 11 авг — РИА Новости. Молдавия заключила контракт о проведении независимого аудита задолженности "Молдовагаза" перед "Газпромом" с норвежской и британской компаниями, проверку завершат до 30 января 2023 года, сообщил вице-премьер республики Андрей Спыну.
"Агентство публичной собственности подписало договор о закупке услуг по проведению независимого финансового и юридического аудита долга "Молдовагаз" перед "Газпромом" и "Факторинг-Финанс" с компаниями Wikborg Rein Advokatfirma AS из Норвегии и Forensic Risk Alliance & Co из Великобритании", — написал он в Telegram-канале.
Вице-премьер отметил, что соглашение заключено на основании прямых переговоров с компаниями.
9 августа, 15:24Россия частично запретит ввоз растительной продукции из Молдавии
Власти Молдавии в октябре договорились с "Газпромом" о продлении договора на поставку газа при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году.
Российская госкорпорация заявила, что с учетом ситуации в республике принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100%-ной оплаты текущих платежей. Тендер на проведение аудита провалился, в том числе из-за событий на Украине, поскольку многие компании отказались приезжать, но власти продолжают поиски. Однако теперь у "Газпрома" есть возможность в любое время остановить поставки.