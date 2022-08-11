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Молдавия подписала контракт об аудите долга перед "Газпромом" - РИА Новости, 11.08.2022
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Молдавия подписала контракт об аудите долга перед "Газпромом"
Молдавия подписала контракт об аудите долга перед "Газпромом" - РИА Новости, 11.08.2022
Молдавия подписала контракт об аудите долга перед "Газпромом"
Молдавия заключила контракт о проведении независимого аудита задолженности "Молдовагаза" перед "Газпромом" с норвежской и британской компаниями, проверку... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T08:41
2022-08-11T10:27
экономика
молдавия
газпром
молдовагаз
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КИШИНЕВ, 11 авг — РИА Новости. Молдавия заключила контракт о проведении независимого аудита задолженности "Молдовагаза" перед "Газпромом" с норвежской и британской компаниями, проверку завершат до 30 января 2023 года, сообщил вице-премьер республики Андрей Спыну."Агентство публичной собственности подписало договор о закупке услуг по проведению независимого финансового и юридического аудита долга "Молдовагаз" перед "Газпромом" и "Факторинг-Финанс" с компаниями Wikborg Rein Advokatfirma AS из Норвегии и Forensic Risk Alliance &amp; Co из Великобритании", — написал он в Telegram-канале.Вице-премьер отметил, что соглашение заключено на основании прямых переговоров с компаниями.Ранее "Газпром" сообщил, что исторический долг молдавской компании составляет 440 миллионов долларов, вместе с пеней эта сумма выросла до 700 миллионов долларов. Кишинев с этой суммой не согласен.Власти Молдавии в октябре договорились с "Газпромом" о продлении договора на поставку газа при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. Российская госкорпорация заявила, что с учетом ситуации в республике принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100%-ной оплаты текущих платежей. Тендер на проведение аудита провалился, в том числе из-за событий на Украине, поскольку многие компании отказались приезжать, но власти продолжают поиски. Однако теперь у "Газпрома" есть возможность в любое время остановить поставки.
https://ria.ru/20220809/moldaviya-1808340116.html
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экономика, молдавия, газпром, молдовагаз
Экономика, Молдавия, Газпром, Молдовагаз
08:41 11.08.2022 (обновлено: 10:27 11.08.2022)
 
Молдавия подписала контракт об аудите долга перед "Газпромом"

Молдавия подписала контракт об аудите долга перед "Газпромом" с двумя компаниями

© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 11 авг — РИА Новости. Молдавия заключила контракт о проведении независимого аудита задолженности "Молдовагаза" перед "Газпромом" с норвежской и британской компаниями, проверку завершат до 30 января 2023 года, сообщил вице-премьер республики Андрей Спыну.
"Агентство публичной собственности подписало договор о закупке услуг по проведению независимого финансового и юридического аудита долга "Молдовагаз" перед "Газпромом" и "Факторинг-Финанс" с компаниями Wikborg Rein Advokatfirma AS из Норвегии и Forensic Risk Alliance & Co из Великобритании", — написал он в Telegram-канале.
Вице-премьер отметил, что соглашение заключено на основании прямых переговоров с компаниями.
Ранее "Газпром" сообщил, что исторический долг молдавской компании составляет 440 миллионов долларов, вместе с пеней эта сумма выросла до 700 миллионов долларов. Кишинев с этой суммой не согласен.
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Российская госкорпорация заявила, что с учетом ситуации в республике принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100%-ной оплаты текущих платежей. Тендер на проведение аудита провалился, в том числе из-за событий на Украине, поскольку многие компании отказались приезжать, но власти продолжают поиски. Однако теперь у "Газпрома" есть возможность в любое время остановить поставки.
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