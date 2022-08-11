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Арестович заявил о намерении идти в президенты Украины - РИА Новости, 11.08.2022
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Арестович заявил о намерении идти в президенты Украины
Арестович заявил о намерении идти в президенты Украины - РИА Новости, 11.08.2022
Арестович заявил о намерении идти в президенты Украины
Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович планирует баллотироваться в президенты Украины, если Зеленский не пойдет на второй срок, сообщил... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T09:43
2022-08-11T12:14
в мире
украина
алексей арестович
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович планирует баллотироваться в президенты Украины, если Зеленский не пойдет на второй срок, сообщил украинский телеканал "Пятый"."Арестович заявил о намерении баллотироваться в президенты, если Зеленский не пойдет на второй срок", — говорится в сообщении в Telegram-канале "Пятого".
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в мире, украина, алексей арестович
В мире, Украина, Алексей Арестович
09:43 11.08.2022 (обновлено: 12:14 11.08.2022)
 
Арестович заявил о намерении идти в президенты Украины

Советник главы офиса Зеленского Арестович намерен идти в президенты Украины

© Фото : Страница Алексея Арестовича в социальной сетиАлексей Арестович
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© Фото : Страница Алексея Арестовича в социальной сети
Алексей Арестович. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович планирует баллотироваться в президенты Украины, если Зеленский не пойдет на второй срок, сообщил украинский телеканал "Пятый".
"Арестович заявил о намерении баллотироваться в президенты, если Зеленский не пойдет на второй срок", — говорится в сообщении в Telegram-канале "Пятого".
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В миреУкраинаАлексей Арестович
 
 
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