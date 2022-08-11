https://ria.ru/20220811/arestovich-1808787406.html

Арестович заявил о намерении идти в президенты Украины

Арестович заявил о намерении идти в президенты Украины - РИА Новости, 11.08.2022

Арестович заявил о намерении идти в президенты Украины

Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович планирует баллотироваться в президенты Украины, если Зеленский не пойдет на второй срок, сообщил... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T09:43

2022-08-11T09:43

2022-08-11T12:14

в мире

украина

алексей арестович

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович планирует баллотироваться в президенты Украины, если Зеленский не пойдет на второй срок, сообщил украинский телеканал "Пятый"."Арестович заявил о намерении баллотироваться в президенты, если Зеленский не пойдет на второй срок", — говорится в сообщении в Telegram-канале "Пятого".

https://ria.ru/20220810/politika-1808399908.html

украина

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, алексей арестович