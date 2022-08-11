https://ria.ru/20220811/arestovich-1808787406.html
Арестович заявил о намерении идти в президенты Украины
Арестович заявил о намерении идти в президенты Украины - РИА Новости, 11.08.2022
Арестович заявил о намерении идти в президенты Украины
Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович планирует баллотироваться в президенты Украины, если Зеленский не пойдет на второй срок, сообщил... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T09:43
2022-08-11T09:43
2022-08-11T12:14
в мире
украина
алексей арестович
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович планирует баллотироваться в президенты Украины, если Зеленский не пойдет на второй срок, сообщил украинский телеканал "Пятый"."Арестович заявил о намерении баллотироваться в президенты, если Зеленский не пойдет на второй срок", — говорится в сообщении в Telegram-канале "Пятого".
https://ria.ru/20220810/politika-1808399908.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, алексей арестович
В мире, Украина, Алексей Арестович
09:43 11.08.2022 (обновлено: 12:14 11.08.2022)
Арестович заявил о намерении идти в президенты Украины
Советник главы офиса Зеленского Арестович намерен идти в президенты Украины