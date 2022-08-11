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Суд арестовал подростка, напавшего на женщину с ребенком под Белгородом - РИА Новости, 11.08.2022
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Суд арестовал подростка, напавшего на женщину с ребенком под Белгородом
Суд арестовал подростка, напавшего на женщину с ребенком под Белгородом - РИА Новости, 11.08.2022
Суд арестовал подростка, напавшего на женщину с ребенком под Белгородом
Суд арестовал 16-летнего подростка, напавшего на женщину с ребенком в Белгородской области, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство двух лиц и... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T18:38
2022-08-11T18:38
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
белгородская область
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Суд арестовал 16-летнего подростка, напавшего на женщину с ребенком в Белгородской области, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство двух лиц и разбойном нападении, сообщается на сайте СК России.Ранее сообщалось, что подросток во вторник напал на женщину с ребенком, чтобы ограбить, они ранены и находятся в тяжелом состоянии, подозреваемого задержали. УМВД информировало, что в отношении 16-летнего подростка заведено уголовное дело, ранее в поле зрения правоохранителей он не попадал. Согласно информации ведомства, нападение произошло в дендрарии села Бессоновка, шестилетний мальчик и его 24-летняя мать получили тяжелые травмы, в том числе ножевые ранения."Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Следствием изучаются условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, влияние взрослых на его развитие", - говорится в сообщении.Уточняется, что 16-летнему подростку предъявлено обвинение в покушении на убийство двух лиц, в том числе малолетнего, сопряженное с разбоем, и разбойном нападении с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевших. Подростка допросили, он дал признательные показания. Молодой человек также рассказал об обстоятельствах совершения преступления, показал, где нашел штык-нож, который использовал в качестве орудия, как пытался скрыть следы.По уголовному делу назначены экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая. Ход расследования дела находится на контроле в центральном аппарате ведомства.
https://ria.ru/20220810/napadenie-1808652444.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), белгородская область
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Белгородская область
18:38 11.08.2022
 
Суд арестовал подростка, напавшего на женщину с ребенком под Белгородом

Подростку, напавшему на мать с ребенком под Белгородом, предъявили обвинение, он арестован

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Суд арестовал 16-летнего подростка, напавшего на женщину с ребенком в Белгородской области, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство двух лиц и разбойном нападении, сообщается на сайте СК России.
Ранее сообщалось, что подросток во вторник напал на женщину с ребенком, чтобы ограбить, они ранены и находятся в тяжелом состоянии, подозреваемого задержали. УМВД информировало, что в отношении 16-летнего подростка заведено уголовное дело, ранее в поле зрения правоохранителей он не попадал. Согласно информации ведомства, нападение произошло в дендрарии села Бессоновка, шестилетний мальчик и его 24-летняя мать получили тяжелые травмы, в том числе ножевые ранения.
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"Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Следствием изучаются условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, влияние взрослых на его развитие", - говорится в сообщении.
Уточняется, что 16-летнему подростку предъявлено обвинение в покушении на убийство двух лиц, в том числе малолетнего, сопряженное с разбоем, и разбойном нападении с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевших. Подростка допросили, он дал признательные показания. Молодой человек также рассказал об обстоятельствах совершения преступления, показал, где нашел штык-нож, который использовал в качестве орудия, как пытался скрыть следы.
По уголовному делу назначены экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая. Ход расследования дела находится на контроле в центральном аппарате ведомства.
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