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Минобороны назвало обстрел завода в Донецке актом терроризма - РИА Новости, 11.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220811/ammiak-1809032200.html
Минобороны назвало обстрел завода в Донецке актом терроризма
Минобороны назвало обстрел завода в Донецке актом терроризма - РИА Новости, 11.08.2022
Минобороны назвало обстрел завода в Донецке актом терроризма
Обстрел украинскими военными территории пивоваренного завода в Донецке, в результате которого произошла утечка нескольких тонн аммиака, - это очередной акт... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T23:17
2022-08-11T23:17
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
авдеевка
донецкая народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
организация по запрещению химического оружия
михаил мизинцев
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Обстрел украинскими военными территории пивоваренного завода в Донецке, в результате которого произошла утечка нескольких тонн аммиака, - это очередной акт терроризма, совершённый киевским режимом, заявил в четверг руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Накануне артиллерийские подразделения украинской 110-й отдельной механизированной бригады со стороны населенного пункта Авдеевка обстреляли территорию пивоваренного завода в Донецке, где находились опасные химические вещества, используемые в производственном процессе, напомнил Мизинцев."В результате обстрела повреждена 40-тонная емкость системы охлаждения, из которой произошла утечка более шести тонн аммиака. После взрыва образовалось токсичное облако, которое распространилось на площади два квадратных километра. Один сотрудник предприятия погиб, двое получили тяжелые ожоги дыхательных путей", - сказал генерал. Оперативными действиями подразделений МЧС ДНР удалось ликвидировать последствия артиллерийского удара и не допустить жертв среди местного населения, добавил Мизинцев."Подчеркиваем, что это не первый умышленный обстрел радиационно и химически опасных объектов украинскими вооруженными формированиями, в результате которого создается реальная угроза жизни и здоровью тысяч мирных жителей. Расцениваем эти преступные действия украинских властей как акты терроризма", - отметил Мизинцев.По его словам, это "очередное доказательство геноцида со стороны преступного киевского режима гражданского населения Донецкой и Луганской народных республик, борющегося за свою независимость от украинского нацизма"."Призываем так называемый "цивилизованный" Запад, Организацию Объединенных Наций, Международный Комитет Красного Креста, Организацию по запрещению химического оружия осудить действия киевских властей и немедленно оказать влияние по недопущению нанесения ими ударов по объектам атомной энергетики и потенциально опасных производств", - добавил Мизинцев.
https://ria.ru/20220811/sk-1808850368.html
https://ria.ru/20220811/ukraina-1808808749.html
донецк (днр)
авдеевка
донецкая народная республика
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в мире, донецк (днр), авдеевка, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), организация по запрещению химического оружия, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Авдеевка, Донецкая Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Организация по запрещению химического оружия, Михаил Мизинцев, Национальный центр управления обороной РФ
23:17 11.08.2022
 
Минобороны назвало обстрел завода в Донецке актом терроризма

Минобороны назвало обстрел завода в Донецке, вызвавший утечку аммиака, актом терроризма

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела пивоваренного завода в Донецке, в результате которого произошла утечка аммиака
Последствия обстрела пивоваренного завода в Донецке, в результате которого произошла утечка аммиака - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела пивоваренного завода в Донецке, в результате которого произошла утечка аммиака. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Обстрел украинскими военными территории пивоваренного завода в Донецке, в результате которого произошла утечка нескольких тонн аммиака, - это очередной акт терроризма, совершённый киевским режимом, заявил в четверг руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Накануне артиллерийские подразделения украинской 110-й отдельной механизированной бригады со стороны населенного пункта Авдеевка обстреляли территорию пивоваренного завода в Донецке, где находились опасные химические вещества, используемые в производственном процессе, напомнил Мизинцев.
Завод, где ночью из-за украинского обстрела произошла утечка аммиака - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
Вчера, 13:01Специальная военная операция на Украине
СК собрал пробы веществ в районе утечки аммиака в Донецке
"В результате обстрела повреждена 40-тонная емкость системы охлаждения, из которой произошла утечка более шести тонн аммиака. После взрыва образовалось токсичное облако, которое распространилось на площади два квадратных километра. Один сотрудник предприятия погиб, двое получили тяжелые ожоги дыхательных путей", - сказал генерал. Оперативными действиями подразделений МЧС ДНР удалось ликвидировать последствия артиллерийского удара и не допустить жертв среди местного населения, добавил Мизинцев.
"Подчеркиваем, что это не первый умышленный обстрел радиационно и химически опасных объектов украинскими вооруженными формированиями, в результате которого создается реальная угроза жизни и здоровью тысяч мирных жителей. Расцениваем эти преступные действия украинских властей как акты терроризма", - отметил Мизинцев.
По его словам, это "очередное доказательство геноцида со стороны преступного киевского режима гражданского населения Донецкой и Луганской народных республик, борющегося за свою независимость от украинского нацизма".
"Призываем так называемый "цивилизованный" Запад, Организацию Объединенных Наций, Международный Комитет Красного Креста, Организацию по запрещению химического оружия осудить действия киевских властей и немедленно оказать влияние по недопущению нанесения ими ударов по объектам атомной энергетики и потенциально опасных производств", - добавил Мизинцев.
Представитель ЛНР в России Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
Вчера, 11:06Специальная военная операция на Украине
Киев взял стратегию на организацию техногенных катастроф, считает Мирошник
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)АвдеевкаДонецкая Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Организация по запрещению химического оружияМихаил МизинцевНациональный центр управления обороной РФ
 
 
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