https://ria.ru/20220811/ammiak-1808755540.html
МЧС ДНР призвало жителей Донецка дышать через повязки из-за утечки аммиака
МЧС ДНР призвало жителей Донецка дышать через повязки из-за утечки аммиака - РИА Новости, 11.08.2022
МЧС ДНР призвало жителей Донецка дышать через повязки из-за утечки аммиака
МЧС Донецкой Народной Республики призывает жителей Калининского района Донецка дышать через ватно-марлевые повязки из-за утечки аммиака после украинского... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T00:43
2022-08-11T00:43
2022-08-11T00:56
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
мчс днр
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ДОНЕЦК, 11 авг – РИА Новости. МЧС Донецкой Народной Республики призывает жителей Калининского района Донецка дышать через ватно-марлевые повязки из-за утечки аммиака после украинского обстрела пивзавода.Штаб территориальной обороны ДНР сообщил вечером 10 августа, что украинские войска обстреляли Донецкий пивоваренный завод в Калининском районе города, из-за чего произошла утечка аммиака.МЧС ДНР рассылает СМС с предупреждением жителям Калининского района."Произошла авария на аммиакопроводе с разливом опасного химического вещества – аммиака. В связи с этим населению необходимо находиться в помещениях. Принять меры для дополнительной герметезации своих квартир (домов), помещений", – говорится в сообщении.МЧС призывает "дышать через ватно-марлевые повязки, смоченные 5%-ным раствором лимонной или уксусной кислоты"."О полученной информации сообщите соседям. При необходимости окажите помощь людям пожилого возраста, больным и детям. В дальнейшем – действовать по указанию МЧС ДНР", - отмечается в СМС.Как передает корреспондент РИА Новости, в радиусе поражения, который указало МЧС, в жилой зоне обстановка спокойная, автомобилей спасателей или каких-либо действий властей, указывающих на опасную ситуацию, не наблюдается.
https://ria.ru/20220811/pivzavod-1808755050.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, мчс днр
00:43 11.08.2022 (обновлено: 00:56 11.08.2022)
МЧС ДНР призвало жителей Донецка дышать через повязки из-за утечки аммиака
МЧС ДНР призвало жителей Донецка дышать через повязки из-за утечки аммиака на пивзаводе
ДОНЕЦК, 11 авг – РИА Новости. МЧС Донецкой Народной Республики призывает жителей Калининского района Донецка дышать через ватно-марлевые повязки из-за утечки аммиака после украинского обстрела пивзавода.
Штаб территориальной обороны ДНР
сообщил вечером 10 августа, что украинские войска обстреляли Донецкий пивоваренный завод в Калининском районе
города, из-за чего произошла утечка аммиака.
МЧС ДНР рассылает СМС с предупреждением жителям Калининского района.
"Произошла авария на аммиакопроводе с разливом опасного химического вещества – аммиака. В связи с этим населению необходимо находиться в помещениях. Принять меры для дополнительной герметезации своих квартир (домов), помещений", – говорится в сообщении.
МЧС призывает "дышать через ватно-марлевые повязки, смоченные 5%-ным раствором лимонной или уксусной кислоты".
"О полученной информации сообщите соседям. При необходимости окажите помощь людям пожилого возраста, больным и детям. В дальнейшем – действовать по указанию МЧС ДНР", - отмечается в СМС.
Как передает корреспондент РИА Новости, в радиусе поражения, который указало МЧС, в жилой зоне обстановка спокойная, автомобилей спасателей или каких-либо действий властей, указывающих на опасную ситуацию, не наблюдается.