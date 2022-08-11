https://ria.ru/20220811/ammiak-1808755540.html

МЧС ДНР призвало жителей Донецка дышать через повязки из-за утечки аммиака

МЧС ДНР призвало жителей Донецка дышать через повязки из-за утечки аммиака - РИА Новости, 11.08.2022

МЧС ДНР призвало жителей Донецка дышать через повязки из-за утечки аммиака

МЧС Донецкой Народной Республики призывает жителей Калининского района Донецка дышать через ватно-марлевые повязки из-за утечки аммиака после украинского... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T00:43

2022-08-11T00:43

2022-08-11T00:56

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ДОНЕЦК, 11 авг – РИА Новости. МЧС Донецкой Народной Республики призывает жителей Калининского района Донецка дышать через ватно-марлевые повязки из-за утечки аммиака после украинского обстрела пивзавода.Штаб территориальной обороны ДНР сообщил вечером 10 августа, что украинские войска обстреляли Донецкий пивоваренный завод в Калининском районе города, из-за чего произошла утечка аммиака.МЧС ДНР рассылает СМС с предупреждением жителям Калининского района."Произошла авария на аммиакопроводе с разливом опасного химического вещества – аммиака. В связи с этим населению необходимо находиться в помещениях. Принять меры для дополнительной герметезации своих квартир (домов), помещений", – говорится в сообщении.МЧС призывает "дышать через ватно-марлевые повязки, смоченные 5%-ным раствором лимонной или уксусной кислоты"."О полученной информации сообщите соседям. При необходимости окажите помощь людям пожилого возраста, больным и детям. В дальнейшем – действовать по указанию МЧС ДНР", - отмечается в СМС.Как передает корреспондент РИА Новости, в радиусе поражения, который указало МЧС, в жилой зоне обстановка спокойная, автомобилей спасателей или каких-либо действий властей, указывающих на опасную ситуацию, не наблюдается.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

в мире, донецкая народная республика, мчс днр