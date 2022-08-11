https://ria.ru/20220811/aes-1809031518.html

Минобороны рассказало о последствиях обстрелов ЗАЭС со стороны Украины

Минобороны рассказало о последствиях обстрелов ЗАЭС со стороны Украины - РИА Новости, 11.08.2022

Минобороны рассказало о последствиях обстрелов ЗАЭС со стороны Украины

Артиллерия Украины со стороны населенного пункта Никополь обстреляла Запорожскую атомную электростанцию, частично повреждена теплоэлектростанция и оборудование... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T23:09

2022-08-11T23:09

2022-08-11T23:09

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы рф

украина

запорожская область

запорожская аэс

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777342798_0:322:2866:1934_1920x0_80_0_0_ef0ec43b0802f80d4efb704a5d7275ac.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Артиллерия Украины со стороны населенного пункта Никополь обстреляла Запорожскую атомную электростанцию, частично повреждена теплоэлектростанция и оборудование бассейнов системы охлаждения ядерных реакторов, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он подчеркнул, что "только благодаря умелым, грамотным и эффективным действиям подразделений ВС РФ по прикрытию объекта атомной энергетики критически важная инфраструктура АЭС не пострадала, и работа реакторов не нарушена".

https://ria.ru/20220811/aes-1808882257.html

украина

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, вооруженные силы рф, украина, запорожская область, запорожская аэс, вооруженные силы украины