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Минобороны рассказало о последствиях обстрелов ЗАЭС со стороны Украины - РИА Новости, 11.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220811/aes-1809031518.html
Минобороны рассказало о последствиях обстрелов ЗАЭС со стороны Украины
Минобороны рассказало о последствиях обстрелов ЗАЭС со стороны Украины - РИА Новости, 11.08.2022
Минобороны рассказало о последствиях обстрелов ЗАЭС со стороны Украины
Артиллерия Украины со стороны населенного пункта Никополь обстреляла Запорожскую атомную электростанцию, частично повреждена теплоэлектростанция и оборудование... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T23:09
2022-08-11T23:09
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы рф
украина
запорожская область
запорожская аэс
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Артиллерия Украины со стороны населенного пункта Никополь обстреляла Запорожскую атомную электростанцию, частично повреждена теплоэлектростанция и оборудование бассейнов системы охлаждения ядерных реакторов, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он подчеркнул, что "только благодаря умелым, грамотным и эффективным действиям подразделений ВС РФ по прикрытию объекта атомной энергетики критически важная инфраструктура АЭС не пострадала, и работа реакторов не нарушена".
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в мире, вооруженные силы рф, украина, запорожская область, запорожская аэс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы РФ, Украина, Запорожская область, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины
23:09 11.08.2022
 
Минобороны рассказало о последствиях обстрелов ЗАЭС со стороны Украины

Минобороны рассказало о последствиях обстрелов Запорожской АЭС со стороны Украины

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Артиллерия Украины со стороны населенного пункта Никополь обстреляла Запорожскую атомную электростанцию, частично повреждена теплоэлектростанция и оборудование бассейнов системы охлаждения ядерных реакторов, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"11 августа 2022 года подразделениями 44-й артиллерийской бригады ВСУ со стороны населенного пункта Никополь из 152-мм орудий совершен обстрел Запорожской атомной электростанции. В результате ударов частично повреждена теплоэлектростанция собственных нужд и оборудование брызгальных бассейнов системы охлаждения ядерных реакторов", - сказал Мизинцев.
Он подчеркнул, что "только благодаря умелым, грамотным и эффективным действиям подразделений ВС РФ по прикрытию объекта атомной энергетики критически важная инфраструктура АЭС не пострадала, и работа реакторов не нарушена".
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
14:32Специальная военная операция на Украине
Гутерреш призвал согласовать безопасный периметр вокруг Запорожской АЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы РФУкраинаЗапорожская областьЗапорожская АЭСВооруженные силы Украины
 
 
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