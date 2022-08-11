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Минобороны рассказало о последствиях обстрелов ЗАЭС со стороны Украины
Минобороны рассказало о последствиях обстрелов ЗАЭС со стороны Украины - РИА Новости, 11.08.2022
Минобороны рассказало о последствиях обстрелов ЗАЭС со стороны Украины
Артиллерия Украины со стороны населенного пункта Никополь обстреляла Запорожскую атомную электростанцию, частично повреждена теплоэлектростанция и оборудование... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T23:09
2022-08-11T23:09
2022-08-11T23:09
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Артиллерия Украины со стороны населенного пункта Никополь обстреляла Запорожскую атомную электростанцию, частично повреждена теплоэлектростанция и оборудование бассейнов системы охлаждения ядерных реакторов, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он подчеркнул, что "только благодаря умелым, грамотным и эффективным действиям подразделений ВС РФ по прикрытию объекта атомной энергетики критически важная инфраструктура АЭС не пострадала, и работа реакторов не нарушена".
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Минобороны рассказало о последствиях обстрелов ЗАЭС со стороны Украины
Минобороны рассказало о последствиях обстрелов Запорожской АЭС со стороны Украины