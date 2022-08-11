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В результате обстрелов ЗАЭС была повреждена высоковольтная линия - РИА Новости, 11.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220811/aes-1808948163.html
В результате обстрелов ЗАЭС была повреждена высоковольтная линия
В результате обстрелов ЗАЭС была повреждена высоковольтная линия - РИА Новости, 11.08.2022
В результате обстрелов ЗАЭС была повреждена высоковольтная линия
В результате украинских обстрелов Запорожской АЭС повреждена высоковольтная линия подстанции "Каховская", сообщил представитель администрации области Владимир... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T17:35
2022-08-11T17:52
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская аэс
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. В результате украинских обстрелов Запорожской АЭС повреждена высоковольтная линия подстанции "Каховская", сообщил представитель администрации области Владимир Рогов.Ранее Рогов рассказал, что украинские войска обстреляли ЗАЭС, в результате обстрелов на станции не удалось вовремя провести "пересменку", пострадавших нет."Террористы Зеленского продолжают обстрелы Запорожской АЭС. Повреждена высоковольтная линия подстанции "Каховская". Для проведения восстановительных работ линию заземлили", - написал он в своем Telegram-канале.В результате обрыва линий электропередачи после украинского обстрела Запорожской АЭС начался пожар на поле, работают пожарные, добавил Рогов.Ранее он рассказал, что украинские войска обстреляли ЗАЭС, в результате обстрелов на станции не удалось вовремя провести "пересменку", пострадавших нет. По его словам, при обстрелах Киева Запорожской АЭС повреждена высоковольтная линия подстанции "Каховская"."Что касается клубов дыма, которые фиксируют пользователи социальных сетей - в результате обрыва линий электропередач образовался пожар на поле. Работают бригады пожарных", - написал Рогов в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220811/aes-1808948309.html
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Последствия очередного обстрела Запорожской АЭС
Украинские войска снова обстреляли Запорожскую АЭС, пострадавших нет, сообщил член главного совета администрации региона Рогов и опубликовал видео. Канал Владимира Рогова - члена Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области.
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в мире, запорожская аэс, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская АЭС, Украина
17:35 11.08.2022 (обновлено: 17:52 11.08.2022)
 
В результате обстрелов ЗАЭС была повреждена высоковольтная линия

В результате обстрелов ЗАЭС была повреждена высоковольтная линия, начался пожар на поле

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. В результате украинских обстрелов Запорожской АЭС повреждена высоковольтная линия подстанции "Каховская", сообщил представитель администрации области Владимир Рогов.
Ранее Рогов рассказал, что украинские войска обстреляли ЗАЭС, в результате обстрелов на станции не удалось вовремя провести "пересменку", пострадавших нет.
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"Террористы Зеленского продолжают обстрелы Запорожской АЭС. Повреждена высоковольтная линия подстанции "Каховская". Для проведения восстановительных работ линию заземлили", - написал он в своем Telegram-канале.
В результате обрыва линий электропередачи после украинского обстрела Запорожской АЭС начался пожар на поле, работают пожарные, добавил Рогов.
Ранее он рассказал, что украинские войска обстреляли ЗАЭС, в результате обстрелов на станции не удалось вовремя провести "пересменку", пострадавших нет. По его словам, при обстрелах Киева Запорожской АЭС повреждена высоковольтная линия подстанции "Каховская".
"Что касается клубов дыма, которые фиксируют пользователи социальных сетей - в результате обрыва линий электропередач образовался пожар на поле. Работают бригады пожарных", - написал Рогов в Telegram-канале.
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