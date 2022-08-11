Рейтинг@Mail.ru
ВСУ вновь обстреливают Запорожскую АЭС с правого берега Днепра - РИА Новости, 11.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220811/aes-1808929002.html
ВСУ вновь обстреливают Запорожскую АЭС с правого берега Днепра
ВСУ вновь обстреливают Запорожскую АЭС с правого берега Днепра - РИА Новости, 11.08.2022
ВСУ вновь обстреливают Запорожскую АЭС с правого берега Днепра
Украинские войска наносят удары по Запорожской АЭС с применением РСЗО и тяжёлой артиллерии с правого берега Днепра, сообщил представитель администрации области... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T16:34
2022-08-11T16:40
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
запорожская аэс
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782258440_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4c6d1d2cdaebb986bd99e7fa363553b9.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Украинские войска наносят удары по Запорожской АЭС с применением РСЗО и тяжёлой артиллерии с правого берега Днепра, сообщил представитель администрации области Владимир Рогов.Рогов рассказал, что украинские войска обстреляли ЗАЭС, в результате обстрелов на станции не удалось вовремя провести "пересменку", пострадавших нет."Удары по АЭС наносятся с применением РСЗО и тяжёлой артиллерии с правого берега Днепра, с территории Днепропетровской области, населённых пунктов Никополь, Марганец и Томаковка, контролируемых режимом Зеленского", - написал он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220811/aes-1808882257.html
запорожская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782258440_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_0d295657a851f94740df0efa5a8b946d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, запорожская область, запорожская аэс, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Запорожская АЭС, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:34 11.08.2022 (обновлено: 16:40 11.08.2022)
 
ВСУ вновь обстреливают Запорожскую АЭС с правого берега Днепра

ВСУ обстреливают Запорожскую АЭС из РСЗО и тяжелой артиллерии с правого берега Днепра

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЭнергоблок №2 Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблок №2 Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Энергоблок №2 Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Украинские войска наносят удары по Запорожской АЭС с применением РСЗО и тяжёлой артиллерии с правого берега Днепра, сообщил представитель администрации области Владимир Рогов.

Рогов рассказал, что украинские войска обстреляли ЗАЭС, в результате обстрелов на станции не удалось вовремя провести "пересменку", пострадавших нет.

"Удары по АЭС наносятся с применением РСЗО и тяжёлой артиллерии с правого берега Днепра, с территории Днепропетровской области, населённых пунктов Никополь, Марганец и Томаковка, контролируемых режимом Зеленского", - написал он в своем Telegram-канале.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
14:32Специальная военная операция на Украине
Гутерреш призвал согласовать безопасный периметр вокруг Запорожской АЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьЗапорожская АЭСУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала