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ВСУ вновь обстреливают Запорожскую АЭС с правого берега Днепра

ВСУ вновь обстреливают Запорожскую АЭС с правого берега Днепра - РИА Новости, 11.08.2022

ВСУ вновь обстреливают Запорожскую АЭС с правого берега Днепра

Украинские войска наносят удары по Запорожской АЭС с применением РСЗО и тяжёлой артиллерии с правого берега Днепра, сообщил представитель администрации области... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T16:34

2022-08-11T16:34

2022-08-11T16:40

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Украинские войска наносят удары по Запорожской АЭС с применением РСЗО и тяжёлой артиллерии с правого берега Днепра, сообщил представитель администрации области Владимир Рогов.Рогов рассказал, что украинские войска обстреляли ЗАЭС, в результате обстрелов на станции не удалось вовремя провести "пересменку", пострадавших нет."Удары по АЭС наносятся с применением РСЗО и тяжёлой артиллерии с правого берега Днепра, с территории Днепропетровской области, населённых пунктов Никополь, Марганец и Томаковка, контролируемых режимом Зеленского", - написал он в своем Telegram-канале.

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Кирилл Волков

в мире, запорожская область, запорожская аэс, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр