16:34 11.08.2022 (обновлено: 16:40 11.08.2022)
ВСУ вновь обстреливают Запорожскую АЭС с правого берега Днепра
ВСУ обстреливают Запорожскую АЭС из РСЗО и тяжелой артиллерии с правого берега Днепра
Энергоблок №2 Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Украинские войска наносят удары по Запорожской АЭС с применением РСЗО и тяжёлой артиллерии с правого берега Днепра, сообщил представитель администрации области Владимир Рогов.
Рогов рассказал, что украинские войска обстреляли ЗАЭС, в результате обстрелов на станции не удалось вовремя провести "пересменку", пострадавших нет.
"Удары по АЭС наносятся с применением РСЗО и тяжёлой артиллерии с правого берега Днепра, с территории Днепропетровской области, населённых пунктов Никополь, Марганец и Томаковка, контролируемых режимом Зеленского", - написал он в своем Telegram-канале.
Рогов рассказал, что украинские войска обстреляли ЗАЭС, в результате обстрелов на станции не удалось вовремя провести "пересменку", пострадавших нет.
"Удары по АЭС наносятся с применением РСЗО и тяжёлой артиллерии с правого берега Днепра, с территории Днепропетровской области, населённых пунктов Никополь, Марганец и Томаковка, контролируемых режимом Зеленского", - написал он в своем Telegram-канале.