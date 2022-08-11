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Запорожские власти заверили, что АЭС работает в штатном режиме - РИА Новости, 11.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220811/aes-1808832928.html
Запорожские власти заверили, что АЭС работает в штатном режиме
Запорожские власти заверили, что АЭС работает в штатном режиме - РИА Новости, 11.08.2022
Запорожские власти заверили, что АЭС работает в штатном режиме
Запорожская АЭС после атаки украинских войск на Энергодар работает в штатном режиме, никакой радиационной опасности нет, заявил член главного совета... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T12:13
2022-08-11T12:28
специальная военная операция на украине
запорожская аэс
в мире
запорожская область
энергодар
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости. Запорожская АЭС после атаки украинских войск на Энергодар работает в штатном режиме, никакой радиационной опасности нет, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Накануне система ПВО отразила атаку ракет и беспилотников украинских войск на город Энергодар и Запорожскую АЭС."(Запорожская) атомная станция находится в рабочем режиме. Никакой радиационной опасности нет", - сказал Рогов в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, обстрел АЭС ведется из трех населенных пунктов Днепропетровской области.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
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запорожская область
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запорожская аэс, в мире, запорожская область, энергодар, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Запорожская АЭС, В мире, Запорожская область, Энергодар, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:13 11.08.2022 (обновлено: 12:28 11.08.2022)
 
Запорожские власти заверили, что АЭС работает в штатном режиме

Запорожские власти заверили, что радиационной опасности от АЭС нет

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости. Запорожская АЭС после атаки украинских войск на Энергодар работает в штатном режиме, никакой радиационной опасности нет, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
Накануне система ПВО отразила атаку ракет и беспилотников украинских войск на город Энергодар и Запорожскую АЭС.
"(Запорожская) атомная станция находится в рабочем режиме. Никакой радиационной опасности нет", - сказал Рогов в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, обстрел АЭС ведется из трех населенных пунктов Днепропетровской области.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
Военнослужащий ВС России на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
Вчера, 16:04Специальная военная операция на Украине
Сотрудники ЗАЭС получают угрозы от киевских властей, заявил Ульянов
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская АЭСВ миреЗапорожская областьЭнергодарУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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