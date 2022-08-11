https://ria.ru/20220811/aes-1808832928.html
Запорожские власти заверили, что АЭС работает в штатном режиме
Запорожские власти заверили, что АЭС работает в штатном режиме - РИА Новости, 11.08.2022
Запорожские власти заверили, что АЭС работает в штатном режиме
Запорожская АЭС после атаки украинских войск на Энергодар работает в штатном режиме, никакой радиационной опасности нет, заявил член главного совета... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T12:13
2022-08-11T12:13
2022-08-11T12:28
специальная военная операция на украине
запорожская аэс
в мире
запорожская область
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вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости. Запорожская АЭС после атаки украинских войск на Энергодар работает в штатном режиме, никакой радиационной опасности нет, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Накануне система ПВО отразила атаку ракет и беспилотников украинских войск на город Энергодар и Запорожскую АЭС."(Запорожская) атомная станция находится в рабочем режиме. Никакой радиационной опасности нет", - сказал Рогов в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, обстрел АЭС ведется из трех населенных пунктов Днепропетровской области.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
https://ria.ru/20220810/ugrozy-1808643949.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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12:13 11.08.2022 (обновлено: 12:28 11.08.2022)
Запорожские власти заверили, что АЭС работает в штатном режиме
Запорожские власти заверили, что радиационной опасности от АЭС нет