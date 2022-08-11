https://ria.ru/20220811/aes-1808832928.html

Запорожские власти заверили, что АЭС работает в штатном режиме

Запорожские власти заверили, что АЭС работает в штатном режиме - РИА Новости, 11.08.2022

Запорожские власти заверили, что АЭС работает в штатном режиме

Запорожская АЭС после атаки украинских войск на Энергодар работает в штатном режиме, никакой радиационной опасности нет, заявил член главного совета... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T12:13

2022-08-11T12:13

2022-08-11T12:28

специальная военная операция на украине

запорожская аэс

в мире

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украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости. Запорожская АЭС после атаки украинских войск на Энергодар работает в штатном режиме, никакой радиационной опасности нет, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Накануне система ПВО отразила атаку ракет и беспилотников украинских войск на город Энергодар и Запорожскую АЭС."(Запорожская) атомная станция находится в рабочем режиме. Никакой радиационной опасности нет", - сказал Рогов в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, обстрел АЭС ведется из трех населенных пунктов Днепропетровской области.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

https://ria.ru/20220810/ugrozy-1808643949.html

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энергодар

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

запорожская аэс, в мире, запорожская область, энергодар, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр