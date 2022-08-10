14:38 10.08.2022 (обновлено: 16:48 10.08.2022)
СМИ: эстонским студентам придется биться за съемное жилье с украинцами
ERR: эстонским студентам предстоит конкурировать за съемное жилье с украинскими беженцами
Старый город в Таллине
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Осенью из-за роста цен на коммунальные услуги, а также наплыва украинских беженцев, студенты эстонских университетов столкнутся с трудностями при съеме жилья, сообщил местный портал ERR.
Как отметил исполнительный директор подразделения жилых площадей 1Partner Kinnisvara Меэлис Рянк, к началу учебного года за аренду двухкомнатной квартиры вместо 500 евро придется заплатить 600 евро. Одними из основных конкурентов за более бюджетное жилье остаются приезжие с Украины.
"Хотя украинцы, спасающиеся от кризиса, уже не так массово приезжают в страну, они в значительной степени конкурируют со студентами за более скромное съемное жилье", — пояснил Рянк.
Также эксперт подчеркнул, что спрос на небольшое дешевое жилье подскочил из-за рекордных цен на электроэнергию. "Мы видим, что многие люди, чей бюджет на аренду ограничен, ищут помещения поменьше и подешевле", — рассказал он.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент страны Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.