https://ria.ru/20220810/zhile-1808584512.html

СМИ: эстонским студентам придется биться за съемное жилье с украинцами

СМИ: эстонским студентам придется биться за съемное жилье с украинцами - РИА Новости, 10.08.2022

СМИ: эстонским студентам придется биться за съемное жилье с украинцами

Осенью из-за роста цен на коммунальные услуги, а также наплыва украинских беженцев, студенты эстонских университетов столкнутся с трудностями при съеме жилья,... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T14:38

2022-08-10T14:38

2022-08-10T16:48

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Осенью из-за роста цен на коммунальные услуги, а также наплыва украинских беженцев, студенты эстонских университетов столкнутся с трудностями при съеме жилья, сообщил местный портал ERR.Как отметил исполнительный директор подразделения жилых площадей 1Partner Kinnisvara Меэлис Рянк, к началу учебного года за аренду двухкомнатной квартиры вместо 500 евро придется заплатить 600 евро. Одними из основных конкурентов за более бюджетное жилье остаются приезжие с Украины.Также эксперт подчеркнул, что спрос на небольшое дешевое жилье подскочил из-за рекордных цен на электроэнергию. "Мы видим, что многие люди, чей бюджет на аренду ограничен, ищут помещения поменьше и подешевле", — рассказал он.Согласно официальной информации Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, за период с 24 февраля по 5 июля с Украины выехало около 8,8 миллиона человек.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент страны Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220810/turizm-1808521894.html

https://ria.ru/20220809/vizy-1808440422.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

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