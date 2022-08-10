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СМИ: эстонским студентам придется биться за съемное жилье с украинцами - РИА Новости, 10.08.2022
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СМИ: эстонским студентам придется биться за съемное жилье с украинцами
СМИ: эстонским студентам придется биться за съемное жилье с украинцами - РИА Новости, 10.08.2022
СМИ: эстонским студентам придется биться за съемное жилье с украинцами
Осенью из-за роста цен на коммунальные услуги, а также наплыва украинских беженцев, студенты эстонских университетов столкнутся с трудностями при съеме жилья,... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T14:38
2022-08-10T16:48
в мире
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донбасс
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Осенью из-за роста цен на коммунальные услуги, а также наплыва украинских беженцев, студенты эстонских университетов столкнутся с трудностями при съеме жилья, сообщил местный портал ERR.Как отметил исполнительный директор подразделения жилых площадей 1Partner Kinnisvara Меэлис Рянк, к началу учебного года за аренду двухкомнатной квартиры вместо 500 евро придется заплатить 600 евро. Одними из основных конкурентов за более бюджетное жилье остаются приезжие с Украины.Также эксперт подчеркнул, что спрос на небольшое дешевое жилье подскочил из-за рекордных цен на электроэнергию. "Мы видим, что многие люди, чей бюджет на аренду ограничен, ищут помещения поменьше и подешевле", — рассказал он.Согласно официальной информации Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, за период с 24 февраля по 5 июля с Украины выехало около 8,8 миллиона человек.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент страны Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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в мире, мария захарова, украина, эстония, европа, владимир путин, россия, донбасс, оон
14:38 10.08.2022 (обновлено: 16:48 10.08.2022)
 
СМИ: эстонским студентам придется биться за съемное жилье с украинцами

ERR: эстонским студентам предстоит конкурировать за съемное жилье с украинскими беженцами

© Pixabay / shevli61Старый город в Таллине
Старый город в Таллине - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© Pixabay / shevli61
Старый город в Таллине
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Осенью из-за роста цен на коммунальные услуги, а также наплыва украинских беженцев, студенты эстонских университетов столкнутся с трудностями при съеме жилья, сообщил местный портал ERR.
Как отметил исполнительный директор подразделения жилых площадей 1Partner Kinnisvara Меэлис Рянк, к началу учебного года за аренду двухкомнатной квартиры вместо 500 евро придется заплатить 600 евро. Одними из основных конкурентов за более бюджетное жилье остаются приезжие с Украины.

"Хотя украинцы, спасающиеся от кризиса, уже не так массово приезжают в страну, они в значительной степени конкурируют со студентами за более скромное съемное жилье", — пояснил Рянк.

Также эксперт подчеркнул, что спрос на небольшое дешевое жилье подскочил из-за рекордных цен на электроэнергию. "Мы видим, что многие люди, чей бюджет на аренду ограничен, ищут помещения поменьше и подешевле", — рассказал он.
Старый город в Таллине - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
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Согласно официальной информации Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, за период с 24 февраля по 5 июля с Украины выехало около 8,8 миллиона человек.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент страны Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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