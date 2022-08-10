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Рязанские власти помогут заводу "Бервел" - РИА Новости, 10.08.2022
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Рязанские власти помогут заводу "Бервел"
Рязанские власти помогут заводу "Бервел" - РИА Новости, 10.08.2022
Рязанские власти помогут заводу "Бервел"
Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков обсудил с руководством завода "Бервел" вопросы поддержки предприятия, в том числе... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T20:46
2022-08-10T20:46
рязанская область
экономика
павел малков
рыбное
россети
рязанская область
рязань
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РЯЗАНЬ, 10 авг – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков обсудил с руководством завода "Бервел" вопросы поддержки предприятия, в том числе формирования системы параллельного импорта для замены оборудования и обеспечения постоянного электроснабжения, сообщило правительство региона.Малков посетил завод "Бервел" по выпуску крепежа и калиброванного металлопроката с полным циклом производства, расположенный в городе Рыбное. Его открытие в 2015 году позволило заменить импорт аналогичной продукции, ассортимент которой постоянно увеличивается. В целом производственная мощность предприятия составляет 35 тысяч тонн изделий в год. На заводе выпускается более 1500 номенклатурных позиций метизной продукции с различными видами защитных покрытий.Развитие производства продолжается. В этом году в новые проекты будет инвестировано порядка 400 миллионов рублей. Завод является поставщиком продукции для предприятий и объектов нефтегазовой отрасли, уточняется на сайте органа власти."С руководством завода Павел Малков обсудил ряд организационно-технических вопросов, для решения которых необходима поддержка правительства региона. Речь в том числе шла о формировании системы параллельного импорта для замены оборудования. А также - обеспечении постоянного электроснабжения завода: нужна модернизация существующей трансформаторной подстанции", - говорится в сообщении.Отмечается, что врио губернатора намерен обсудить на предстоящей встрече с энергетиками проблемные вопросы."В настоящее время идет аудит всех сетей области, который должен завершиться к новому году. После этого вместе с представителями "Россетей" будем определять ближайшие задачи. Но к решению ряда проблем можно приступить уже сегодня, "Бервел" – важное для региона предприятие. Оно из года в год показывает уверенный рост, вводятся новые мощности. Обсудим ситуацию с электроснабжением производства в ближайшее время", - цитирует Малкова его пресс-служба.
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экономика, павел малков, рыбное, россети, рязанская область, рязань
20:46 10.08.2022
 
Рязанские власти помогут заводу "Бервел"

Рязанские власти помогут заводу "Бервел" с параллельным импортом и электроснабжением

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на Рязань и Рязанский кремль
Вид на Рязань и Рязанский кремль - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на Рязань и Рязанский кремль. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 10 авг – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков обсудил с руководством завода "Бервел" вопросы поддержки предприятия, в том числе формирования системы параллельного импорта для замены оборудования и обеспечения постоянного электроснабжения, сообщило правительство региона.
Малков посетил завод "Бервел" по выпуску крепежа и калиброванного металлопроката с полным циклом производства, расположенный в городе Рыбное. Его открытие в 2015 году позволило заменить импорт аналогичной продукции, ассортимент которой постоянно увеличивается. В целом производственная мощность предприятия составляет 35 тысяч тонн изделий в год. На заводе выпускается более 1500 номенклатурных позиций метизной продукции с различными видами защитных покрытий.
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Развитие производства продолжается. В этом году в новые проекты будет инвестировано порядка 400 миллионов рублей. Завод является поставщиком продукции для предприятий и объектов нефтегазовой отрасли, уточняется на сайте органа власти.
"С руководством завода Павел Малков обсудил ряд организационно-технических вопросов, для решения которых необходима поддержка правительства региона. Речь в том числе шла о формировании системы параллельного импорта для замены оборудования. А также - обеспечении постоянного электроснабжения завода: нужна модернизация существующей трансформаторной подстанции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что врио губернатора намерен обсудить на предстоящей встрече с энергетиками проблемные вопросы.
"В настоящее время идет аудит всех сетей области, который должен завершиться к новому году. После этого вместе с представителями "Россетей" будем определять ближайшие задачи. Но к решению ряда проблем можно приступить уже сегодня, "Бервел" – важное для региона предприятие. Оно из года в год показывает уверенный рост, вводятся новые мощности. Обсудим ситуацию с электроснабжением производства в ближайшее время", - цитирует Малкова его пресс-служба.

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