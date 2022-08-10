https://ria.ru/20220810/zavod-1808733579.html

Рязанские власти помогут заводу "Бервел"

Рязанские власти помогут заводу "Бервел" - РИА Новости, 10.08.2022

Рязанские власти помогут заводу "Бервел"

Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков обсудил с руководством завода "Бервел" вопросы поддержки предприятия, в том числе... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T20:46

2022-08-10T20:46

2022-08-10T20:46

рязанская область

экономика

павел малков

рыбное

россети

рязанская область

рязань

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РЯЗАНЬ, 10 авг – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков обсудил с руководством завода "Бервел" вопросы поддержки предприятия, в том числе формирования системы параллельного импорта для замены оборудования и обеспечения постоянного электроснабжения, сообщило правительство региона.Малков посетил завод "Бервел" по выпуску крепежа и калиброванного металлопроката с полным циклом производства, расположенный в городе Рыбное. Его открытие в 2015 году позволило заменить импорт аналогичной продукции, ассортимент которой постоянно увеличивается. В целом производственная мощность предприятия составляет 35 тысяч тонн изделий в год. На заводе выпускается более 1500 номенклатурных позиций метизной продукции с различными видами защитных покрытий.Развитие производства продолжается. В этом году в новые проекты будет инвестировано порядка 400 миллионов рублей. Завод является поставщиком продукции для предприятий и объектов нефтегазовой отрасли, уточняется на сайте органа власти."С руководством завода Павел Малков обсудил ряд организационно-технических вопросов, для решения которых необходима поддержка правительства региона. Речь в том числе шла о формировании системы параллельного импорта для замены оборудования. А также - обеспечении постоянного электроснабжения завода: нужна модернизация существующей трансформаторной подстанции", - говорится в сообщении.Отмечается, что врио губернатора намерен обсудить на предстоящей встрече с энергетиками проблемные вопросы."В настоящее время идет аудит всех сетей области, который должен завершиться к новому году. После этого вместе с представителями "Россетей" будем определять ближайшие задачи. Но к решению ряда проблем можно приступить уже сегодня, "Бервел" – важное для региона предприятие. Оно из года в год показывает уверенный рост, вводятся новые мощности. Обсудим ситуацию с электроснабжением производства в ближайшее время", - цитирует Малкова его пресс-служба.

https://ria.ru/20220809/sotrudnichestvo-1808422414.html

https://ria.ru/20220617/ryazan-1796314322.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, павел малков, рыбное, россети, рязанская область, рязань