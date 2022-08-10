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Дилеры рассказали о поставках запчастей для Renault через дочку "АвтоВАЗа" - РИА Новости, 10.08.2022
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Дилеры рассказали о поставках запчастей для Renault через дочку "АвтоВАЗа"
Дилеры рассказали о поставках запчастей для Renault через дочку "АвтоВАЗа" - РИА Новости, 10.08.2022
Дилеры рассказали о поставках запчастей для Renault через дочку "АвтоВАЗа"
Первые поставки запчастей для автомобилей Renault дилерам через дочку "АвтоВАЗа" - компанию "Лада Имидж" - уже начались, но проблема обслуживания автомобилей... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T14:18
2022-08-10T14:18
экономика
россия
авто
москва
автоваз
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
renault logan
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Первые поставки запчастей для автомобилей Renault дилерам через дочку "АвтоВАЗа" - компанию "Лада Имидж" - уже начались, но проблема обслуживания автомобилей бренда все еще стоит достаточно остро, сообщил РИА Новости президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Вячеслав Зубарев."Правопреемником по поставкам запасных частей дилерам объявлена компания "Лада Имидж". Мы понимаем, что в связи с нарушенными логистическими цепочками не сразу будут налажены поставки в полном объеме всей номенклатуры. Но надеемся, что проблемы будут устранены в ближайшее время, так как дилеры обеспокоены невозможностью выполнить своевременный ремонт. Сейчас мы знаем, что начались уже первые поставки запасных частей дилерам, и надеемся, что компания сможет обеспечить запросы полностью", - подчеркнул Зубарев.Как на прошлой неделе заявляли в Минпромторге РФ, бренд Renault исключен из списка параллельного импорта, поскольку "АвтоВАЗ" обязался обеспечивать гарантийное обслуживание этого бренда, включая торговлю запчастями.Продукция Renault была добавлена в список параллельного импорта в начале мая. На тот момент поставки и производство автомобилей бренда были приостановлены. В середине месяца компания передала свои активы ФГУП "НАМИ" (долю в "АвтоВАЗе" с опционом обратного выкупа, который может быть реализован в течение шести лет) и правительству Москвы (завод "Рено Россия" без права выкупа). Сделка была проведена за символическую стоимость.
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экономика, россия, авто, москва, автоваз, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", renault logan
14:18 10.08.2022
 
Дилеры рассказали о поставках запчастей для Renault через дочку "АвтоВАЗа"

Дилеры сообщили о первых поставках запчастей для Renault через компанию "Лада Имидж"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПроизводство автомобилей Renault
Производство автомобилей Renault - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Производство автомобилей Renault. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Первые поставки запчастей для автомобилей Renault дилерам через дочку "АвтоВАЗа" - компанию "Лада Имидж" - уже начались, но проблема обслуживания автомобилей бренда все еще стоит достаточно остро, сообщил РИА Новости президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Вячеслав Зубарев.
"После ухода бренда "Рено" мы, дилеры, вместе с нашими клиентами (а это более двух миллионов машин), оказались в сложной ситуации отсутствия не только новых автомобилей, но и запасных частей для обслуживания", - отметил он.
"Правопреемником по поставкам запасных частей дилерам объявлена компания "Лада Имидж". Мы понимаем, что в связи с нарушенными логистическими цепочками не сразу будут налажены поставки в полном объеме всей номенклатуры. Но надеемся, что проблемы будут устранены в ближайшее время, так как дилеры обеспокоены невозможностью выполнить своевременный ремонт. Сейчас мы знаем, что начались уже первые поставки запасных частей дилерам, и надеемся, что компания сможет обеспечить запросы полностью", - подчеркнул Зубарев.
Как на прошлой неделе заявляли в Минпромторге РФ, бренд Renault исключен из списка параллельного импорта, поскольку "АвтоВАЗ" обязался обеспечивать гарантийное обслуживание этого бренда, включая торговлю запчастями.
Продукция Renault была добавлена в список параллельного импорта в начале мая. На тот момент поставки и производство автомобилей бренда были приостановлены. В середине месяца компания передала свои активы ФГУП "НАМИ" (долю в "АвтоВАЗе" с опционом обратного выкупа, который может быть реализован в течение шести лет) и правительству Москвы (завод "Рено Россия" без права выкупа). Сделка была проведена за символическую стоимость.
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
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ЭкономикаРоссияАвтоМоскваАвтоВАЗМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"Renault Logan
 
 
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