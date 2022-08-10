https://ria.ru/20220810/zaes-1808645270.html

Россия надеется, что ООН не будет препятствовать новой миссии на ЗАЭС

Россия надеется, что ООН не будет препятствовать новой миссии на ЗАЭС - РИА Новости, 10.08.2022

Россия надеется, что ООН не будет препятствовать новой миссии на ЗАЭС

Россия надеется, что секретариат ООН не будет препятствовать новой миссии на Запорожской АЭС, возможная отправка экспертов будет обсуждаться на встрече СБ ООН в РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T16:07

2022-08-10T16:07

2022-08-10T16:07

специальная военная операция на украине

в мире

россия

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оон

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Россия надеется, что секретариат ООН не будет препятствовать новой миссии на Запорожской АЭС, возможная отправка экспертов будет обсуждаться на встрече СБ ООН в четверг, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Теперь вопрос вновь встает в повестку дня. Вроде бы и генеральный секретарь ООН начинает публично заявлять, что нужна миссия. Ну дай Бог. Хотелось бы надеяться, что в следующий раз его подчиненные не станут препятствием на пути проведения миссии. Подозреваю что эта тема, в отношении миссии и возможных сроков, будет затрагиваться в дискуссии в Совете Безопасности завтра ", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Россия запросила на 11 августа заседание Совбеза ООН в связи с ударами Киева по Запорожской АЭС, сообщил ранее журналистам источник в постпредстве РФ.

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киев

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

в мире, россия, киев, запорожская аэс, оон, совет безопасности оон