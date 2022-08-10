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Россия надеется, что ООН не будет препятствовать новой миссии на ЗАЭС - РИА Новости, 10.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220810/zaes-1808645270.html
Россия надеется, что ООН не будет препятствовать новой миссии на ЗАЭС
Россия надеется, что ООН не будет препятствовать новой миссии на ЗАЭС - РИА Новости, 10.08.2022
Россия надеется, что ООН не будет препятствовать новой миссии на ЗАЭС
Россия надеется, что секретариат ООН не будет препятствовать новой миссии на Запорожской АЭС, возможная отправка экспертов будет обсуждаться на встрече СБ ООН в РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T16:07
2022-08-10T16:07
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
запорожская аэс
оон
совет безопасности оон
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Россия надеется, что секретариат ООН не будет препятствовать новой миссии на Запорожской АЭС, возможная отправка экспертов будет обсуждаться на встрече СБ ООН в четверг, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Теперь вопрос вновь встает в повестку дня. Вроде бы и генеральный секретарь ООН начинает публично заявлять, что нужна миссия. Ну дай Бог. Хотелось бы надеяться, что в следующий раз его подчиненные не станут препятствием на пути проведения миссии. Подозреваю что эта тема, в отношении миссии и возможных сроков, будет затрагиваться в дискуссии в Совете Безопасности завтра ", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Россия запросила на 11 августа заседание Совбеза ООН в связи с ударами Киева по Запорожской АЭС, сообщил ранее журналистам источник в постпредстве РФ.
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в мире, россия, киев, запорожская аэс, оон, совет безопасности оон
16:07 10.08.2022
 
Россия надеется, что ООН не будет препятствовать новой миссии на ЗАЭС

Постпред Ульянов: Россия надеется, что ООН не будет препятствовать новой миссии на ЗАЭС

Последствия обстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Кадр из видео
Последствия обстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Кадр из видео
Последствия обстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Кадр из видео. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Россия надеется, что секретариат ООН не будет препятствовать новой миссии на Запорожской АЭС, возможная отправка экспертов будет обсуждаться на встрече СБ ООН в четверг, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Теперь вопрос вновь встает в повестку дня. Вроде бы и генеральный секретарь ООН начинает публично заявлять, что нужна миссия. Ну дай Бог. Хотелось бы надеяться, что в следующий раз его подчиненные не станут препятствием на пути проведения миссии. Подозреваю что эта тема, в отношении миссии и возможных сроков, будет затрагиваться в дискуссии в Совете Безопасности завтра ", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Россия запросила на 11 августа заседание Совбеза ООН в связи с ударами Киева по Запорожской АЭС, сообщил ранее журналистам источник в постпредстве РФ.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
16:02
Постпред России в Вене раскритиковал позицию Запада по ситуации вокруг ЗАЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевЗапорожская АЭСООНСовет Безопасности ООН
 
 
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