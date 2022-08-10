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В G7 призвали Россию вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины

В G7 призвали Россию вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины - РИА Новости, 10.08.2022

В G7 призвали Россию вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины

В G7 призвали к содействию отправке экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС для "разъяснения вопросов" в области ядерной безопасности, об этом говорится в заявлении глав... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T13:49

2022-08-10T13:49

2022-08-10T14:45

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БЕРЛИН, 10 авг - РИА Новости. В G7 призвали к содействию отправке экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС для "разъяснения вопросов" в области ядерной безопасности, об этом говорится в заявлении глав внешнеполитических ведомств "семерки", которое распространил в среду МИД Германии."Мы подчеркиваем важность содействия направлению экспертов МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию для разъяснения вопросов и соответствующих мер в области ядерной безопасности и физической безопасности, при этом необходимо полностью уважать суверенитет Украины над ее территорией и ее инфраструктурой", - говорится в заявлении.Министры подчеркнули "полную и постоянную поддержку МАГАТЭ" со стороны G7, отметили, что персонал агентства "должен иметь возможность получить безопасный и неограниченный доступ ко всем ядерным объектам на Украине, а также напрямую и свободно общаться с украинским персоналом, отвечающим за эксплуатацию этих объектов"."Безопасность всех лиц, осуществляющих эти меры, должна быть гарантирована в целях укрепления ядерной безопасности и связанных с ними мер на Украине", - сказано в заявлении.Главы МИД стран G7 также призвали Россию незамедлительно передать контроль над ЗАЭС и другими ядерными объектами на территории Украины Киеву "для обеспечения их безопасной и надежной эксплуатации". В документе подчеркивается, что украинский персонал, отвечающий за эксплуатацию Запорожской АЭС, "должен иметь возможность выполнять свои обязанности без угроз и давления". Как и со стороны кого такое давление оказывается, в заявлении не указано.Главы МИД стран G7 заявили, что "глубоко обеспокоены" ситуацией в области ядерной безопасности на упомянутых объектах, военные действия со стороны России "значительно увеличивают риск ядерной аварии или инцидента", а также подрывают "способность МАГАТЭ осуществлять гарантии для наблюдения за мирной ядерной деятельностью Украины".Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию Запорожской АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на воскресенье украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган" по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом ЗАЭС.По данным Минобороны РФ, артиллерия Украины 7 августа снова обстреляла Запорожскую АЭС - повреждена высоковольтная линия, персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. В ведомстве также напомнили, что станция в настоящий момент управляется украинским оператором. Россия запросила на 11 августа заседание Совета безопасности ООН в связи с ударами Киева по Запорожской АЭС, сообщил ранее журналистам источник в постпредстве РФ.

https://ria.ru/20220810/ukraina-1808484654.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, магатэ, g7, запорожская область, запорожская аэс