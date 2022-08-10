18:55 10.08.2022 (обновлено: 20:06 10.08.2022)
В Мелитополе в центре выдачи гумпомощи прогремел взрыв
Рогов: при взрыве в центре выдачи гумпомощи в Мелитополе никто не пострадал
© Фото : @vrogov / TelegramПоследствия взрыва самодельного взрывного устройства в центре выдачи гуманитарной помощи в Мелитополе
Последствия взрыва самодельного взрывного устройства в центре выдачи гуманитарной помощи в Мелитополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг — РИА Новости. В центре выдачи гуманитарной помощи в Мелитополе произошел взрыв, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона и лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Украинские террористы пытались взорвать центр выдачи гуманитарной помощи движения "Мы вместе с Россией" в Мелитополе. Взрывом ночью выбило стекла, существенных разрушений нет. Жертв и пострадавших нет", — сказал он.
По словам чиновника, предварительно, сработало самодельное взрывное устройство. "Цель теракта — запугать мирное население и сорвать оказание помощи людям", — подчеркнул Рогов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Местные администрации объявили о планах войти в состав России.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент страны Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.