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В Мелитополе в центре выдачи гумпомощи прогремел взрыв

В Мелитополе в центре выдачи гумпомощи прогремел взрыв - РИА Новости, 10.08.2022

В Мелитополе в центре выдачи гумпомощи прогремел взрыв

В центре выдачи гуманитарной помощи в Мелитополе произошел взрыв, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона и лидер общественного движения... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T18:55

2022-08-10T18:55

2022-08-10T20:06

специальная военная операция на украине

мелитополь

в мире

херсонская область

запорожская область

россия

владимир путин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг — РИА Новости. В центре выдачи гуманитарной помощи в Мелитополе произошел взрыв, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона и лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.По словам чиновника, предварительно, сработало самодельное взрывное устройство. "Цель теракта — запугать мирное население и сорвать оказание помощи людям", — подчеркнул Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Местные администрации объявили о планах войти в состав России.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент страны Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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