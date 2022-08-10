Рейтинг@Mail.ru
В Мелитополе в центре выдачи гумпомощи прогремел взрыв - РИА Новости, 10.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220810/vzryv-1808703810.html
В Мелитополе в центре выдачи гумпомощи прогремел взрыв
В Мелитополе в центре выдачи гумпомощи прогремел взрыв - РИА Новости, 10.08.2022
В Мелитополе в центре выдачи гумпомощи прогремел взрыв
В центре выдачи гуманитарной помощи в Мелитополе произошел взрыв, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона и лидер общественного движения... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T18:55
2022-08-10T20:06
специальная военная операция на украине
мелитополь
в мире
херсонская область
запорожская область
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808707559_0:106:1280:826_1920x0_80_0_0_078ec1e7034b2d505907e2158479c51b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг — РИА Новости. В центре выдачи гуманитарной помощи в Мелитополе произошел взрыв, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона и лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.По словам чиновника, предварительно, сработало самодельное взрывное устройство. "Цель теракта — запугать мирное население и сорвать оказание помощи людям", — подчеркнул Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Местные администрации объявили о планах войти в состав России.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент страны Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
мелитополь
херсонская область
запорожская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808707559_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a91eeef45104557dab4cea3d5255a48b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мелитополь, в мире, херсонская область , запорожская область, россия, владимир путин
18:55 10.08.2022 (обновлено: 20:06 10.08.2022)
 
В Мелитополе в центре выдачи гумпомощи прогремел взрыв

Рогов: при взрыве в центре выдачи гумпомощи в Мелитополе никто не пострадал

© Фото : @vrogov / TelegramПоследствия взрыва самодельного взрывного устройства в центре выдачи гуманитарной помощи в Мелитополе
Последствия взрыва самодельного взрывного устройства в центре выдачи гуманитарной помощи в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© Фото : @vrogov / Telegram
Последствия взрыва самодельного взрывного устройства в центре выдачи гуманитарной помощи в Мелитополе
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг — РИА Новости. В центре выдачи гуманитарной помощи в Мелитополе произошел взрыв, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона и лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Украинские террористы пытались взорвать центр выдачи гуманитарной помощи движения "Мы вместе с Россией" в Мелитополе. Взрывом ночью выбило стекла, существенных разрушений нет. Жертв и пострадавших нет", — сказал он.

По словам чиновника, предварительно, сработало самодельное взрывное устройство. "Цель теракта — запугать мирное население и сорвать оказание помощи людям", — подчеркнул Рогов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Местные администрации объявили о планах войти в состав России.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент страны Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеМелитопольВ миреХерсонская областьЗапорожская областьРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала