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В Стамбуле взорвался газопровод
В Стамбуле взорвался газопровод - РИА Новости, 10.08.2022
В Стамбуле взорвался газопровод
Газопровод взорвался в Стамбуле, в районе происшествия улица перекрыта для движения, сообщил телеканал TRT Haber. РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T14:55
2022-08-10T14:55
2022-08-10T14:58
в мире
стамбул
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АНКАРА, 10 авг – РИА Новости. Газопровод взорвался в Стамбуле, в районе происшествия улица перекрыта для движения, сообщил телеканал TRT Haber."В Шишли в Стамбуле взорвался газопровод. Улица Галата Дереси была закрыта для движения из-за взрыва", - передал телеканал.
https://ria.ru/20220506/stambul-1787156408.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, стамбул
14:55 10.08.2022 (обновлено: 14:58 10.08.2022)
В Стамбуле взорвался газопровод
TRT Haber: в Стамбуле взорвался газопровод, движение в районе ЧП перекрыто