https://ria.ru/20220810/vzryv-1808587755.html

В Стамбуле взорвался газопровод

В Стамбуле взорвался газопровод - РИА Новости, 10.08.2022

В Стамбуле взорвался газопровод

Газопровод взорвался в Стамбуле, в районе происшествия улица перекрыта для движения, сообщил телеканал TRT Haber. РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T14:55

2022-08-10T14:55

2022-08-10T14:58

в мире

стамбул

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АНКАРА, 10 авг – РИА Новости. Газопровод взорвался в Стамбуле, в районе происшествия улица перекрыта для движения, сообщил телеканал TRT Haber."В Шишли в Стамбуле взорвался газопровод. Улица Галата Дереси была закрыта для движения из-за взрыва", - передал телеканал.

https://ria.ru/20220506/stambul-1787156408.html

стамбул

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, стамбул