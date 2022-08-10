Рейтинг@Mail.ru
В Стамбуле взорвался газопровод - РИА Новости, 10.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220810/vzryv-1808587755.html
В Стамбуле взорвался газопровод
В Стамбуле взорвался газопровод - РИА Новости, 10.08.2022
В Стамбуле взорвался газопровод
Газопровод взорвался в Стамбуле, в районе происшествия улица перекрыта для движения, сообщил телеканал TRT Haber. РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T14:55
2022-08-10T14:58
в мире
стамбул
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105599/57/1055995750_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_a48d426d44ad116641fa881198d83bfb.jpg
АНКАРА, 10 авг – РИА Новости. Газопровод взорвался в Стамбуле, в районе происшествия улица перекрыта для движения, сообщил телеканал TRT Haber."В Шишли в Стамбуле взорвался газопровод. Улица Галата Дереси была закрыта для движения из-за взрыва", - передал телеканал.
https://ria.ru/20220506/stambul-1787156408.html
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105599/57/1055995750_113:0:1888:1331_1920x0_80_0_0_6fe295b8071222dd9efea10592567a47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, стамбул
14:55 10.08.2022 (обновлено: 14:58 10.08.2022)
 
В Стамбуле взорвался газопровод

TRT Haber: в Стамбуле взорвался газопровод, движение в районе ЧП перекрыто

© AFP 2022 / Ozan KoseТурецкие полицейские
Турецкие полицейские - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© AFP 2022 / Ozan Kose
Турецкие полицейские. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 10 авг – РИА Новости. Газопровод взорвался в Стамбуле, в районе происшествия улица перекрыта для движения, сообщил телеканал TRT Haber.
"В Шишли в Стамбуле взорвался газопровод. Улица Галата Дереси была закрыта для движения из-за взрыва", - передал телеканал.
Стамбул - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
6 мая, 11:14
На судне в Стамбуле произошел взрыв, сообщили СМИ
 
В миреСтамбул
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала