https://ria.ru/20220810/vybory-1808552261.html

Памфилова рассказала о числе заявлений на участие в онлайн-голосовании

Памфилова рассказала о числе заявлений на участие в онлайн-голосовании - РИА Новости, 10.08.2022

Памфилова рассказала о числе заявлений на участие в онлайн-голосовании

На данный момент на участие в дистанционном электроном голосовании на осенних выборах подано 19 505 заявлений, в "Мобильном избирателе" - 29 236 заявок,... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T12:56

2022-08-10T12:56

2022-08-10T12:56

политика

россия

псковская область

москва

элла памфилова

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. На данный момент на участие в дистанционном электроном голосовании на осенних выборах подано 19 505 заявлений, в "Мобильном избирателе" - 29 236 заявок, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.Ранее Центральная избирательная комиссия России согласовала проведение дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в единый день голосования 2022 года в семи регионах РФ - Калининградской, Новгородской, Томской, Ярославской, Калужской, Курской и Псковской областях."На сей момент всего обработано заявлений в "Мобильном избирателе" - 29 736, 19 505 заявлений об участии в ДЭГ", - сказала Памфилова в ходе заседания ЦИК.Она подчеркнула, что спекуляции на тему дистанционного электронного голосования от некоторых участников избирательного процесса продолжаются."Некоторые требует вообще запретить, ну такой "большевизм" в чистом виде… Вам не нравится - ну "идите лесом", грубо говоря, почему же вы хотите лишить права тех, кому нравится, кто это признал, признаёт, понимает, доверяет и хочет использовать?" - отметила она.

https://ria.ru/20220810/vybory-1808531193.html

https://ria.ru/20220809/golosovanie-1808262185.html

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Дарья Буймова

политика, россия, псковская область, москва, элла памфилова