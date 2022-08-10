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Памфилова рассказала о числе заявлений на участие в онлайн-голосовании - РИА Новости, 10.08.2022
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Памфилова рассказала о числе заявлений на участие в онлайн-голосовании
Памфилова рассказала о числе заявлений на участие в онлайн-голосовании - РИА Новости, 10.08.2022
Памфилова рассказала о числе заявлений на участие в онлайн-голосовании
На данный момент на участие в дистанционном электроном голосовании на осенних выборах подано 19 505 заявлений, в "Мобильном избирателе" - 29 236 заявок,... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T12:56
2022-08-10T12:56
политика
россия
псковская область
москва
элла памфилова
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. На данный момент на участие в дистанционном электроном голосовании на осенних выборах подано 19 505 заявлений, в "Мобильном избирателе" - 29 236 заявок, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.Ранее Центральная избирательная комиссия России согласовала проведение дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в единый день голосования 2022 года в семи регионах РФ - Калининградской, Новгородской, Томской, Ярославской, Калужской, Курской и Псковской областях."На сей момент всего обработано заявлений в "Мобильном избирателе" - 29 736, 19 505 заявлений об участии в ДЭГ", - сказала Памфилова в ходе заседания ЦИК.Она подчеркнула, что спекуляции на тему дистанционного электронного голосования от некоторых участников избирательного процесса продолжаются."Некоторые требует вообще запретить, ну такой "большевизм" в чистом виде… Вам не нравится - ну "идите лесом", грубо говоря, почему же вы хотите лишить права тех, кому нравится, кто это признал, признаёт, понимает, доверяет и хочет использовать?" - отметила она.
https://ria.ru/20220810/vybory-1808531193.html
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политика, россия, псковская область, москва, элла памфилова
12:56 10.08.2022
 
Памфилова рассказала о числе заявлений на участие в онлайн-голосовании

Глава ЦИК Памфилова: на участие в онлайн-голосовании подано 19 505 заявлений

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. На данный момент на участие в дистанционном электроном голосовании на осенних выборах подано 19 505 заявлений, в "Мобильном избирателе" - 29 236 заявок, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.
Ранее Центральная избирательная комиссия России согласовала проведение дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в единый день голосования 2022 года в семи регионах РФ - Калининградской, Новгородской, Томской, Ярославской, Калужской, Курской и Псковской областях.
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"На сей момент всего обработано заявлений в "Мобильном избирателе" - 29 736, 19 505 заявлений об участии в ДЭГ", - сказала Памфилова в ходе заседания ЦИК.
Она подчеркнула, что спекуляции на тему дистанционного электронного голосования от некоторых участников избирательного процесса продолжаются.
"Некоторые требует вообще запретить, ну такой "большевизм" в чистом виде… Вам не нравится - ну "идите лесом", грубо говоря, почему же вы хотите лишить права тех, кому нравится, кто это признал, признаёт, понимает, доверяет и хочет использовать?" - отметила она.
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