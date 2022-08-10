https://ria.ru/20220810/vybory-1808531193.html

Регионы не будут менять формат голосования на выборах из-за COVID-19

Регионы не будут менять формат голосования на выборах из-за COVID-19 - РИА Новости, 10.08.2022

Регионы не будут менять формат голосования на выборах из-за COVID-19

Регионы не будут менять формат голосования на выборах-2022 в связи с данными по заболеваемости COVID-19, принятое ранее решение не подлежит пересмотру, заявила... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T11:55

2022-08-10T11:55

2022-08-10T11:55

россия

цик рф

элла памфилова

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Регионы не будут менять формат голосования на выборах-2022 в связи с данными по заболеваемости COVID-19, принятое ранее решение не подлежит пересмотру, заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.Более 23,7 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки, сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19."Можно ли изменить формат? Хочу сказать, что нет, поскольку <…> решение о голосовании на выборах, включая повторное голосование, повторные выборы, референдумы, в течение нескольких дней подряд, не более трёх дней, может быть принято соответствующей избирательной комиссией не позднее чем десятидневной срок со дня опубликования решения о назначении выборов. Поэтому то решение, которое приняли, оно не подлежит пересмотру", - сказала Памфилова в ходе заседания ЦИК России.Она отметила, что еще в 2020 году ЦИК обозначил своим главным приоритетом безопасность граждан и работников избирательной системы при поведении выборов в условиях пандемии.Глава комиссии рассказала, что в ЦИК возобновляется масочный режим. "И я прошу коллег в регионах еще раз проанализировать пакет мер, направленных на противодействие распространению инфекции", - сказала Памфилова.В России 11 сентября состоится единый день голосования. Прямым голосованием будут избираться 14 губернаторов, депутаты шести заксобраний и гордум 12 административных центров.

https://ria.ru/20220804/vybory-1807147773.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, цик рф, элла памфилова