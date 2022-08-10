Рейтинг@Mail.ru
Все крупные вузы в России заполнили бюджетные места - РИА Новости, 10.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220810/vuz-1808563343.html
Все крупные вузы в России заполнили бюджетные места
Все крупные вузы в России заполнили бюджетные места - РИА Новости, 10.08.2022
Все крупные вузы в России заполнили бюджетные места
Все крупные вузы России заполнили свои бюджетные места по итогам "первой волны", дефицита студентов нет, сообщила РИА Новости пресс-служба Минобрнауки России. РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T13:30
2022-08-10T13:35
общество
россия
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782552931_0:32:3018:1730_1920x0_80_0_0_e6ed220f203c22af2679037c35343fef.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Все крупные вузы России заполнили свои бюджетные места по итогам "первой волны", дефицита студентов нет, сообщила РИА Новости пресс-служба Минобрнауки России.Отмечается, что в 2022 году по результатам зачисления "в одну волну" были заполнены 97,5% бюджетных мест по всей России. Аналогичный показатель 2021 года – 94%. Все крупные вузы России заполнили свои бюджетные места по итогам "первой волны", дефицита студентов нет. Речь идет о таких университетах, как, например, Санкт-Петербургский государственный университет и Московский государственный университет."Из лидеров инженерного образования, например, МГТУ им. Н.Э. Баумана, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Московский политехнический университет также успешно справились с "первой волной". Среди тех, кто закрыл все бюджетные места, не только столичные, но и региональные вузы, например, Дальневосточный федеральный университет и Балтийский федеральный университет имени И.Канта", - добавили в министерстве.На дополнительный набор, который начнется 11 августа, будут направлены не больше 2,5% (в минувшем году на дополнительный набор по бакалавриату, магистратуре и специалитету были направлены 6%) бюджетных мест, подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20220804/ombudsmen-1807149528.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782552931_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_853865bacf92647e915d900c68953c2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
13:30 10.08.2022 (обновлено: 13:35 10.08.2022)
 
Все крупные вузы в России заполнили бюджетные места

Минобрнауки: все крупные вузы в России заполнили бюджетные места

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСтуденты на лекции в университете
Студенты на лекции в университете - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Студенты на лекции в университете . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Все крупные вузы России заполнили свои бюджетные места по итогам "первой волны", дефицита студентов нет, сообщила РИА Новости пресс-служба Минобрнауки России.
Отмечается, что в 2022 году по результатам зачисления "в одну волну" были заполнены 97,5% бюджетных мест по всей России. Аналогичный показатель 2021 года – 94%. Все крупные вузы России заполнили свои бюджетные места по итогам "первой волны", дефицита студентов нет. Речь идет о таких университетах, как, например, Санкт-Петербургский государственный университет и Московский государственный университет.
"Из лидеров инженерного образования, например, МГТУ им. Н.Э. Баумана, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Московский политехнический университет также успешно справились с "первой волной". Среди тех, кто закрыл все бюджетные места, не только столичные, но и региональные вузы, например, Дальневосточный федеральный университет и Балтийский федеральный университет имени И.Канта", - добавили в министерстве.
На дополнительный набор, который начнется 11 августа, будут направлены не больше 2,5% (в минувшем году на дополнительный набор по бакалавриату, магистратуре и специалитету были направлены 6%) бюджетных мест, подчеркивается в сообщении.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
4 августа, 10:21
Москалькова помогла украинскому студенту поступить в российский вуз
 
ОбществоРоссияМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала