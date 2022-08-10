https://ria.ru/20220810/vuz-1808563343.html

Все крупные вузы в России заполнили бюджетные места

Все крупные вузы в России заполнили бюджетные места - РИА Новости, 10.08.2022

Все крупные вузы в России заполнили бюджетные места

Все крупные вузы России заполнили свои бюджетные места по итогам "первой волны", дефицита студентов нет, сообщила РИА Новости пресс-служба Минобрнауки России. РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T13:30

2022-08-10T13:30

2022-08-10T13:35

общество

россия

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Все крупные вузы России заполнили свои бюджетные места по итогам "первой волны", дефицита студентов нет, сообщила РИА Новости пресс-служба Минобрнауки России.Отмечается, что в 2022 году по результатам зачисления "в одну волну" были заполнены 97,5% бюджетных мест по всей России. Аналогичный показатель 2021 года – 94%. Все крупные вузы России заполнили свои бюджетные места по итогам "первой волны", дефицита студентов нет. Речь идет о таких университетах, как, например, Санкт-Петербургский государственный университет и Московский государственный университет."Из лидеров инженерного образования, например, МГТУ им. Н.Э. Баумана, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Московский политехнический университет также успешно справились с "первой волной". Среди тех, кто закрыл все бюджетные места, не только столичные, но и региональные вузы, например, Дальневосточный федеральный университет и Балтийский федеральный университет имени И.Канта", - добавили в министерстве.На дополнительный набор, который начнется 11 августа, будут направлены не больше 2,5% (в минувшем году на дополнительный набор по бакалавриату, магистратуре и специалитету были направлены 6%) бюджетных мест, подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20220804/ombudsmen-1807149528.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)