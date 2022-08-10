13:30 10.08.2022 (обновлено: 13:35 10.08.2022)
Все крупные вузы в России заполнили бюджетные места
Минобрнауки: все крупные вузы в России заполнили бюджетные места
Студенты на лекции в университете . Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Все крупные вузы России заполнили свои бюджетные места по итогам "первой волны", дефицита студентов нет, сообщила РИА Новости пресс-служба Минобрнауки России.
Отмечается, что в 2022 году по результатам зачисления "в одну волну" были заполнены 97,5% бюджетных мест по всей России. Аналогичный показатель 2021 года – 94%. Все крупные вузы России заполнили свои бюджетные места по итогам "первой волны", дефицита студентов нет. Речь идет о таких университетах, как, например, Санкт-Петербургский государственный университет и Московский государственный университет.
"Из лидеров инженерного образования, например, МГТУ им. Н.Э. Баумана, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Московский политехнический университет также успешно справились с "первой волной". Среди тех, кто закрыл все бюджетные места, не только столичные, но и региональные вузы, например, Дальневосточный федеральный университет и Балтийский федеральный университет имени И.Канта", - добавили в министерстве.
На дополнительный набор, который начнется 11 августа, будут направлены не больше 2,5% (в минувшем году на дополнительный набор по бакалавриату, магистратуре и специалитету были направлены 6%) бюджетных мест, подчеркивается в сообщении.