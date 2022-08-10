https://ria.ru/20220810/vsu-1808656022.html

Соучредитель Amnesty International уволился из-за доклада о ВСУ

Соучредитель Amnesty International уволился из-за доклада о ВСУ - РИА Новости, 10.08.2022

Соучредитель Amnesty International уволился из-за доклада о ВСУ

Соучредитель шведского офиса Amnesty International Пер Вестберг уволился из-за несогласия с докладом правозащитников о преступлениях Вооруженных сил Украины. РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T16:35

2022-08-10T16:35

2022-08-10T16:56

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amnesty international

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Соучредитель шведского офиса Amnesty International Пер Вестберг уволился из-за несогласия с докладом правозащитников о преступлениях Вооруженных сил Украины.По словам Вестберга, сначала Amnesty International занималась освобождением заключенных, но затем "расширила свой мандат".Так, 4 августа правозащитники выпустили доклад, в котором проанализировали действия ВСУ. Они пришли к выводу, что украинские военные нарушают международные нормы, размещая вооружения в школах и больницах городов, тем самым подвергая риску мирное население. Авторы доклада напомнили, что нахождение в оборонительной позиции не освобождает киевских силовиков от соблюдения правил.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса. Президент страны Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Министерстве обороны сообщили, что армия уже существенно снизила боевой потенциал ВСУ.

https://ria.ru/20220805/zelenskiy-1807657425.html

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Игорь Тоноян

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Игорь Тоноян

в мире, донбасс, amnesty international, вооруженные силы украины, россия