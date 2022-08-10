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Соучредитель Amnesty International уволился из-за доклада о ВСУ - РИА Новости, 10.08.2022
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Соучредитель Amnesty International уволился из-за доклада о ВСУ
Соучредитель Amnesty International уволился из-за доклада о ВСУ - РИА Новости, 10.08.2022
Соучредитель Amnesty International уволился из-за доклада о ВСУ
Соучредитель шведского офиса Amnesty International Пер Вестберг уволился из-за несогласия с докладом правозащитников о преступлениях Вооруженных сил Украины. РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T16:35
2022-08-10T16:56
в мире
донбасс
amnesty international
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Соучредитель шведского офиса Amnesty International Пер Вестберг уволился из-за несогласия с докладом правозащитников о преступлениях Вооруженных сил Украины.По словам Вестберга, сначала Amnesty International занималась освобождением заключенных, но затем "расширила свой мандат".Так, 4 августа правозащитники выпустили доклад, в котором проанализировали действия ВСУ. Они пришли к выводу, что украинские военные нарушают международные нормы, размещая вооружения в школах и больницах городов, тем самым подвергая риску мирное население. Авторы доклада напомнили, что нахождение в оборонительной позиции не освобождает киевских силовиков от соблюдения правил.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса. Президент страны Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Министерстве обороны сообщили, что армия уже существенно снизила боевой потенциал ВСУ.
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в мире, донбасс, amnesty international, вооруженные силы украины, россия
16:35 10.08.2022 (обновлено: 16:56 10.08.2022)
 
Соучредитель Amnesty International уволился из-за доклада о ВСУ

Соучредитель Amnesty International Вестберг уволился из-за доклада о преступлениях ВСУ

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Соучредитель шведского офиса Amnesty International Пер Вестберг уволился из-за несогласия с докладом правозащитников о преступлениях Вооруженных сил Украины.
"Я заканчиваю свое долгое и плодотворное сотрудничество (с этой организацией. — Прим. ред.)", — заявил он в интервью Svenska Dagbladet.
По словам Вестберга, сначала Amnesty International занималась освобождением заключенных, но затем "расширила свой мандат".
Так, 4 августа правозащитники выпустили доклад, в котором проанализировали действия ВСУ. Они пришли к выводу, что украинские военные нарушают международные нормы, размещая вооружения в школах и больницах городов, тем самым подвергая риску мирное население. Авторы доклада напомнили, что нахождение в оборонительной позиции не освобождает киевских силовиков от соблюдения правил.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса. Президент страны Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Министерстве обороны сообщили, что армия уже существенно снизила боевой потенциал ВСУ.
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