https://ria.ru/20220810/voennye-1808537042.html
ВКС России уничтожили до 30 украинских военных в Красногоровке
ВКС России уничтожили до 30 украинских военных в Красногоровке - РИА Новости, 10.08.2022
ВКС России уничтожили до 30 украинских военных в Красногоровке
ВКС РФ высокоточным ударом по украинской 54-й механизированной бригаде в ДНР уничтожили до 30 военнослужащих противника и склад с более чем 6 тысячами... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T12:09
2022-08-10T12:09
2022-08-10T13:02
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
красногоровка
войска воздушно-космической обороны
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808553319_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_82f4388f777dbc15adebdbeb18eb80fd.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. ВКС РФ высокоточным ударом по украинской 54-й механизированной бригаде в ДНР уничтожили до 30 военнослужащих противника и склад с более чем 6 тысячами артиллерийских снарядов, заявили в Минобороны России."Высокоточными ударами ВКС России в населённом пункте Красногоровка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады. Потери украинской стороны составили до 30-ти военнослужащих, более 6 тысяч артиллерийских снарядов и минометных мин различного калибра, а также семь единиц автомобильной техники", - сообщили в ведомстве.
донецкая народная республика
красногоровка
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808553319_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8c7b6c902f6cf71d6cd858ddce7da5e7.jpg
Минобороны РФ об уничтожении боеприпасов и украинских военных в Красногоровке в ДНР
ВКС России уничтожили в Красногоровке в ДНР склад боеприпасов и до 30 украинских военных
2022-08-10T12:09
true
PT3M38S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, красногоровка, войска воздушно-космической обороны, россия
12:09 10.08.2022 (обновлено: 13:02 10.08.2022)
ВКС России уничтожили до 30 украинских военных в Красногоровке
Минобороны: ВКС России уничтожили склад и до 30 украинских военных в Красногоровке в ДНР