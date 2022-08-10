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ВКС России уничтожили до 30 украинских военных в Красногоровке - РИА Новости, 10.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
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ВКС России уничтожили до 30 украинских военных в Красногоровке
ВКС России уничтожили до 30 украинских военных в Красногоровке - РИА Новости, 10.08.2022
ВКС России уничтожили до 30 украинских военных в Красногоровке
ВКС РФ высокоточным ударом по украинской 54-й механизированной бригаде в ДНР уничтожили до 30 военнослужащих противника и склад с более чем 6 тысячами... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T12:09
2022-08-10T13:02
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
красногоровка
войска воздушно-космической обороны
россия
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. ВКС РФ высокоточным ударом по украинской 54-й механизированной бригаде в ДНР уничтожили до 30 военнослужащих противника и склад с более чем 6 тысячами артиллерийских снарядов, заявили в Минобороны России."Высокоточными ударами ВКС России в населённом пункте Красногоровка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады. Потери украинской стороны составили до 30-ти военнослужащих, более 6 тысяч артиллерийских снарядов и минометных мин различного калибра, а также семь единиц автомобильной техники", - сообщили в ведомстве.
донецкая народная республика
красногоровка
россия
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Минобороны РФ об уничтожении боеприпасов и украинских военных в Красногоровке в ДНР
ВКС России уничтожили в Красногоровке в ДНР склад боеприпасов и до 30 украинских военных
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4.7
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министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, красногоровка, войска воздушно-космической обороны, россия
12:09 10.08.2022 (обновлено: 13:02 10.08.2022)
 
ВКС России уничтожили до 30 украинских военных в Красногоровке

Минобороны: ВКС России уничтожили склад и до 30 украинских военных в Красногоровке в ДНР

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. ВКС РФ высокоточным ударом по украинской 54-й механизированной бригаде в ДНР уничтожили до 30 военнослужащих противника и склад с более чем 6 тысячами артиллерийских снарядов, заявили в Минобороны России.
"Высокоточными ударами ВКС России в населённом пункте Красногоровка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады. Потери украинской стороны составили до 30-ти военнослужащих, более 6 тысяч артиллерийских снарядов и минометных мин различного калибра, а также семь единиц автомобильной техники", - сообщили в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная РеспубликаКрасногоровкаВойска воздушно-космической обороныРоссия
 
 
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