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ВКС России уничтожили до 30 украинских военных в Красногоровке

ВКС России уничтожили до 30 украинских военных в Красногоровке - РИА Новости, 10.08.2022

ВКС России уничтожили до 30 украинских военных в Красногоровке

ВКС РФ высокоточным ударом по украинской 54-й механизированной бригаде в ДНР уничтожили до 30 военнослужащих противника и склад с более чем 6 тысячами... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T12:09

2022-08-10T12:09

2022-08-10T13:02

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

красногоровка

войска воздушно-космической обороны

россия

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. ВКС РФ высокоточным ударом по украинской 54-й механизированной бригаде в ДНР уничтожили до 30 военнослужащих противника и склад с более чем 6 тысячами артиллерийских снарядов, заявили в Минобороны России."Высокоточными ударами ВКС России в населённом пункте Красногоровка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады. Потери украинской стороны составили до 30-ти военнослужащих, более 6 тысяч артиллерийских снарядов и минометных мин различного калибра, а также семь единиц автомобильной техники", - сообщили в ведомстве.

донецкая народная республика

красногоровка

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны РФ об уничтожении боеприпасов и украинских военных в Красногоровке в ДНР ВКС России уничтожили в Красногоровке в ДНР склад боеприпасов и до 30 украинских военных 2022-08-10T12:09 true PT3M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, красногоровка, войска воздушно-космической обороны, россия