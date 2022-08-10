Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Чехии поддержал запрет на выдачу шенгенских виз россиянам - РИА Новости, 11.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220810/vizy-1808746992.html
Глава МИД Чехии поддержал запрет на выдачу шенгенских виз россиянам
Глава МИД Чехии поддержал запрет на выдачу шенгенских виз россиянам - РИА Новости, 11.08.2022
Глава МИД Чехии поддержал запрет на выдачу шенгенских виз россиянам
Полная приостановка выдачи виз гражданам РФ странами ЕС может стать еще одной эффективной санкцией, вопрос об этом будет поднят на встрече глав МИД ЕС в Праге в РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-10T22:42
2022-08-11T10:35
в мире
россия
чехия
финляндия
евросоюз
мид чехии
ян липавский
шенгенская виза
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92796/79/927967946_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_9e021249f627b7bc8e38465e222cff23.jpg
ПРАГА, 10 авг – РИА Новости. Полная приостановка выдачи виз гражданам РФ странами ЕС может стать еще одной эффективной санкцией, вопрос об этом будет поднят на встрече глав МИД ЕС в Праге в конце августа, заявил в среду журналистам глава дипведомства Чехии Ян Липавский.Главы правительств Эстонии и Финляндии во вторник высказались за то, чтобы Европа прекратила выдачу туристических виз гражданам РФ. Сейчас россияне могут свободно посещать большинство стран шенгенской зоны по визам, выданным, например, Финляндией. Из-за санкций ЕС, принятых в связи с военными действиями на Украине, граждане РФ не могут добраться самолетами напрямую до многих стран ЕС, но некоторые из них зачастую отправляются на поезде или автобусе в Финляндию или Эстонию, откуда затем вылетают во все концы Европы."Чехия была первым государством-членом ЕС, приостановившим выдачу виз гражданам РФ на следующий день после вторжения России на Украину, то есть 25 февраля. Запрет затем был продлен до конца марта 2023 года, Чехия также расширила его на граждан Белоруссии. В обоих случаях запрет не касается гуманитарных случаев. Члены чешского правительства убеждены, что полная приостановка выдачи виз гражданам РФ странами ЕС может стать еще одной эффективной санкцией. Я планирую активно обсудить эту тему на внеочередном заседании глав МИД стран ЕС в Праге в конце августа", - сказал Липавский.По словам министра, Чехия неоднократно поднимала вопрос о распространении запрета на все страны ЕС и добивается скоординированных действий ЕС по этой теме. Сейчас она намерена продолжать эту деятельность в качестве страны-председателя ЕС (с 1 июля по 31 декабря 2022 года)."В эпоху российской агрессии, заявленные границы которой постоянно смещаются, не может быть и речи об обычном туризме для российских граждан. Кроме прочего, речь идет о нашей безопасности, я уже давно пытаюсь уменьшить деятельность и влияние российских спецслужб на территории стран ЕС", - добавил Липавский.Чешские политики, как утверждает Липавский, убеждены, что приостановка выдачи виз для обычных граждан РФ даст четкий и прямой сигнал российскому обществу о том, что Запад не намерен мириться с действиями руководства РФ на Украине.
https://ria.ru/20220809/evropa-1808133595.html
https://ria.ru/20220810/sanktsii-1808583516.html
россия
чехия
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92796/79/927967946_113:0:1888:1331_1920x0_80_0_0_d90d6ae4db93046b7ffabe790ddfcb03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, чехия, финляндия, евросоюз, мид чехии, ян липавский, шенгенская виза, санкции, санкции в отношении россии, новости - туризм
В мире, Россия, Чехия, Финляндия, Евросоюз, МИД Чехии, Ян Липавский, Шенгенская виза, Санкции, Санкции в отношении России, Туризм, Новости - Туризм
22:42 10.08.2022 (обновлено: 10:35 11.08.2022)
 
Глава МИД Чехии поддержал запрет на выдачу шенгенских виз россиянам

МИД Чехии счел вариант полной приостановки выдачи виз россиянам эффективной санкцией ЕС

© РИА Новости / Сергей КиркачШенгенская виза
Шенгенская виза - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Сергей Киркач
Шенгенская виза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПРАГА, 10 авг – РИА Новости. Полная приостановка выдачи виз гражданам РФ странами ЕС может стать еще одной эффективной санкцией, вопрос об этом будет поднят на встрече глав МИД ЕС в Праге в конце августа, заявил в среду журналистам глава дипведомства Чехии Ян Липавский.
Главы правительств Эстонии и Финляндии во вторник высказались за то, чтобы Европа прекратила выдачу туристических виз гражданам РФ. Сейчас россияне могут свободно посещать большинство стран шенгенской зоны по визам, выданным, например, Финляндией. Из-за санкций ЕС, принятых в связи с военными действиями на Украине, граждане РФ не могут добраться самолетами напрямую до многих стран ЕС, но некоторые из них зачастую отправляются на поезде или автобусе в Финляндию или Эстонию, откуда затем вылетают во все концы Европы.
Визовый центр компании VFS Global в Москве - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
9 августа, 08:00
Европа опускает визовый "железный занавес"
"Чехия была первым государством-членом ЕС, приостановившим выдачу виз гражданам РФ на следующий день после вторжения России на Украину, то есть 25 февраля. Запрет затем был продлен до конца марта 2023 года, Чехия также расширила его на граждан Белоруссии. В обоих случаях запрет не касается гуманитарных случаев. Члены чешского правительства убеждены, что полная приостановка выдачи виз гражданам РФ странами ЕС может стать еще одной эффективной санкцией. Я планирую активно обсудить эту тему на внеочередном заседании глав МИД стран ЕС в Праге в конце августа", - сказал Липавский.
По словам министра, Чехия неоднократно поднимала вопрос о распространении запрета на все страны ЕС и добивается скоординированных действий ЕС по этой теме. Сейчас она намерена продолжать эту деятельность в качестве страны-председателя ЕС (с 1 июля по 31 декабря 2022 года).
"В эпоху российской агрессии, заявленные границы которой постоянно смещаются, не может быть и речи об обычном туризме для российских граждан. Кроме прочего, речь идет о нашей безопасности, я уже давно пытаюсь уменьшить деятельность и влияние российских спецслужб на территории стран ЕС", - добавил Липавский.
Чешские политики, как утверждает Липавский, убеждены, что приостановка выдачи виз для обычных граждан РФ даст четкий и прямой сигнал российскому обществу о том, что Запад не намерен мириться с действиями руководства РФ на Украине.
Флаги ЕС во время саммита в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
Вчера, 14:35
ЕС обсуждает седьмой пакет санкций против России
 
ТуризмВ миреРоссияЧехияФинляндияЕвросоюзМИД ЧехииЯн ЛипавскийШенгенская визаСанкцииСанкции в отношении РоссииНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала