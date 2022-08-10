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В США заявили об отсутствии ограничений на получение виз для россиян - РИА Новости, 11.08.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220810/vizy-1808744628.html
В США заявили об отсутствии ограничений на получение виз для россиян
В США заявили об отсутствии ограничений на получение виз для россиян - РИА Новости, 11.08.2022
В США заявили об отсутствии ограничений на получение виз для россиян
Власти США не ограничивают возможности получения виз для российских граждан, которые могут подать документы в американские диппредставительства по всему миру,... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-10T22:10
2022-08-11T10:36
россия
евросоюз
g7
эстония
германия
урмас рейнсалу
кая каллас
санна марин
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ВАШИНГТОН, 10 авг – РИА Новости. Власти США не ограничивают возможности получения виз для российских граждан, которые могут подать документы в американские диппредставительства по всему миру, заявила в среду заместитель помощника госсекретаря США по консульским делам Джули Стаффт."Никаких ограничений для российских граждан нет. Россияне могут подавать документы фактически в любое посольство в мире. Мы наблюдаем это каждый день", - сказала Стаффт в ходе спецбрифинга, комментируя обсуждаемую странами G7 инициативу ограничить возможность выдачи виз российским гражданам.Ранее в среду официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что в ЕС идет обсуждение содержания седьмого пакета санкций против России, включая вопрос о прекращении выдачи шенгенских виз.Во вторник премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что нужно прекратить выдачу туристических виз гражданам России. Ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу предложил включить в следующий пакет санкций ЕС против РФ запрет на выдачу россиянам въездных виз. Глава финского правительства Санна Марин также выступила за ограничение туризма из России. Она рассчитывает, что МИД страны предложит способы ограничений, ведь пересечь границу Финляндии можно по визе любой страны шенгенского соглашения.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал в связи с этими заявлениями, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства", в Кремле надеются, что со временем "здравый смысл как-то проявит себя".Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявлял, что, если страны Евросоюза ограничат выдачу россиянам виз, Россия "найдет способ, как ответить", потому такие дискриминационные меры для Москвы неприемлемы.После начала специальной военной операции РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220810/vizy-1808683447.html
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россия, евросоюз, g7, эстония, германия, урмас рейнсалу, кая каллас, санна марин, украина, в мире, сша, новости - туризм
Россия, Евросоюз, G7, Эстония, Германия, Урмас Рейнсалу, Кая Каллас, Санна Марин, Украина, В мире, США, Туризм, Новости - Туризм
22:10 10.08.2022 (обновлено: 10:36 11.08.2022)
 
В США заявили об отсутствии ограничений на получение виз для россиян

Зампомощника госсекретаря Стаффт: в США нет ограничений на выдачу виз россиянам

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкДенежные купюры США и американская виза
Денежные купюры США и американская виза - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Денежные купюры США и американская виза. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 авг – РИА Новости. Власти США не ограничивают возможности получения виз для российских граждан, которые могут подать документы в американские диппредставительства по всему миру, заявила в среду заместитель помощника госсекретаря США по консульским делам Джули Стаффт.
"Никаких ограничений для российских граждан нет. Россияне могут подавать документы фактически в любое посольство в мире. Мы наблюдаем это каждый день", - сказала Стаффт в ходе спецбрифинга, комментируя обсуждаемую странами G7 инициативу ограничить возможность выдачи виз российским гражданам.
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
Вчера, 17:47Туризм
В Совфеде раскритиковали инициативу лишить россиян шенгенских виз
Ранее в среду официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что в ЕС идет обсуждение содержания седьмого пакета санкций против России, включая вопрос о прекращении выдачи шенгенских виз.
Во вторник премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что нужно прекратить выдачу туристических виз гражданам России. Ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу предложил включить в следующий пакет санкций ЕС против РФ запрет на выдачу россиянам въездных виз. Глава финского правительства Санна Марин также выступила за ограничение туризма из России. Она рассчитывает, что МИД страны предложит способы ограничений, ведь пересечь границу Финляндии можно по визе любой страны шенгенского соглашения.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал в связи с этими заявлениями, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства", в Кремле надеются, что со временем "здравый смысл как-то проявит себя".
Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявлял, что, если страны Евросоюза ограничат выдачу россиянам виз, Россия "найдет способ, как ответить", потому такие дискриминационные меры для Москвы неприемлемы.
После начала специальной военной операции РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Шенгенская виза - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
Вчера, 14:34
В правительстве ФРГ не пришли к единой позиции по выдаче виз россиянам
 
ТуризмРоссияЕвросоюзG7ЭстонияГерманияУрмас РейнсалуКая КалласСанна МаринУкраинаВ миреСШАНовости - Туризм
 
 
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