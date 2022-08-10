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Кулеба призвал страны ЕС и G7 прекратить выдачу виз россиянам - РИА Новости, 10.08.2022
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Кулеба призвал страны ЕС и G7 прекратить выдачу виз россиянам
Кулеба призвал страны ЕС и G7 прекратить выдачу виз россиянам - РИА Новости, 10.08.2022
Кулеба призвал страны ЕС и G7 прекратить выдачу виз россиянам
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал страны ЕС и G7 прекратить выдачу виз россиянам. РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T15:52
2022-08-10T15:52
в мире
россия
украина
евросоюз
g7
мид украины
дмитрий кулеба
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал страны ЕС и G7 прекратить выдачу виз россиянам."Я призываю все государства ЕС и G7 перестать выдавать визы россиянам... Россияне подавляющим большинством поддерживают войну на Украине. Их нужно лишить права пересекать международные границы, пока они не научатся уважать их", - написал Кулеба в Twitter.Ранее в среду официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что в ЕС идет обсуждение содержания седьмого пакета санкций против России, включая вопрос о прекращении выдачи шенгенских виз.Во вторник премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что нужно прекратить выдачу туристических виз гражданам России. Ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу предложил включить в следующий пакет санкций ЕС против РФ запрет на выдачу россиянам въездных виз. Глава финского правительства Санна Марин также выступила за ограничение туризма из России. Она рассчитывает, что МИД страны предложит способы ограничений, ведь пересечь границу Финляндии можно по визе любой страны шенгенского соглашения.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал в связи с этими заявлениями, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства", в Кремле надеются, что со временем "здравый смысл как-то проявит себя". Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявлял, что, если страны Евросоюза ограничат выдачу россиянам виз, Россия "найдет способ, как ответить", потому такие дискриминационные меры для Москвы неприемлемы.После начала специальной военной операции РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220809/estoniya-1808275522.html
https://ria.ru/20220809/evropa-1808133595.html
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в мире, россия, украина, евросоюз, g7, мид украины, дмитрий кулеба, санкции в отношении россии
15:52 10.08.2022
 
Кулеба призвал страны ЕС и G7 прекратить выдачу виз россиянам

Кулеба призвал страны ЕС и G7 лишить россиян права пересекать международные границы

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал страны ЕС и G7 прекратить выдачу виз россиянам.
"Я призываю все государства ЕС и G7 перестать выдавать визы россиянам... Россияне подавляющим большинством поддерживают войну на Украине. Их нужно лишить права пересекать международные границы, пока они не научатся уважать их", - написал Кулеба в Twitter.
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
Вчера, 12:44
Медведев назвал слова Каллас о посещении ЕС россиянами "нацистской хренью"
Ранее в среду официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что в ЕС идет обсуждение содержания седьмого пакета санкций против России, включая вопрос о прекращении выдачи шенгенских виз.
Во вторник премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что нужно прекратить выдачу туристических виз гражданам России. Ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу предложил включить в следующий пакет санкций ЕС против РФ запрет на выдачу россиянам въездных виз. Глава финского правительства Санна Марин также выступила за ограничение туризма из России. Она рассчитывает, что МИД страны предложит способы ограничений, ведь пересечь границу Финляндии можно по визе любой страны шенгенского соглашения.
Визовый центр компании VFS Global в Москве - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
Вчера, 08:00
Европа опускает визовый "железный занавес"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал в связи с этими заявлениями, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства", в Кремле надеются, что со временем "здравый смысл как-то проявит себя". Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявлял, что, если страны Евросоюза ограничат выдачу россиянам виз, Россия "найдет способ, как ответить", потому такие дискриминационные меры для Москвы неприемлемы.
После начала специальной военной операции РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Депутат Госдумы Олег Морозов - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
26 июля, 12:10
В Госдуме назвали возможный запрет на выдачу шенгена россиянам паранойей
 
В миреРоссияУкраинаЕвросоюзG7МИД УкраиныДмитрий КулебаСанкции в отношении России
 
 
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