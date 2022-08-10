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Кулеба призвал страны ЕС и G7 прекратить выдачу виз россиянам

Кулеба призвал страны ЕС и G7 прекратить выдачу виз россиянам - РИА Новости, 10.08.2022

Кулеба призвал страны ЕС и G7 прекратить выдачу виз россиянам

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал страны ЕС и G7 прекратить выдачу виз россиянам. РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T15:52

2022-08-10T15:52

2022-08-10T15:52

в мире

россия

украина

евросоюз

g7

мид украины

дмитрий кулеба

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал страны ЕС и G7 прекратить выдачу виз россиянам."Я призываю все государства ЕС и G7 перестать выдавать визы россиянам... Россияне подавляющим большинством поддерживают войну на Украине. Их нужно лишить права пересекать международные границы, пока они не научатся уважать их", - написал Кулеба в Twitter.Ранее в среду официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что в ЕС идет обсуждение содержания седьмого пакета санкций против России, включая вопрос о прекращении выдачи шенгенских виз.Во вторник премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что нужно прекратить выдачу туристических виз гражданам России. Ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу предложил включить в следующий пакет санкций ЕС против РФ запрет на выдачу россиянам въездных виз. Глава финского правительства Санна Марин также выступила за ограничение туризма из России. Она рассчитывает, что МИД страны предложит способы ограничений, ведь пересечь границу Финляндии можно по визе любой страны шенгенского соглашения.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал в связи с этими заявлениями, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства", в Кремле надеются, что со временем "здравый смысл как-то проявит себя". Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявлял, что, если страны Евросоюза ограничат выдачу россиянам виз, Россия "найдет способ, как ответить", потому такие дискриминационные меры для Москвы неприемлемы.После начала специальной военной операции РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220809/estoniya-1808275522.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, евросоюз, g7, мид украины, дмитрий кулеба, санкции в отношении россии