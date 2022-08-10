https://ria.ru/20220810/vizy-1808583134.html
В правительстве ФРГ не пришли к единой позиции по выдаче виз россиянам
В правительстве ФРГ не пришли к единой позиции по выдаче виз россиянам - РИА Новости, 10.08.2022
В правительстве ФРГ не пришли к единой позиции по выдаче виз россиянам
В кабмине ФРГ нет единой позиции по вопросу о прекращении выдачи шенгенских виз россиянам, заявил журналистам на брифинге официальный представитель... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T14:34
2022-08-10T14:34
2022-08-10T15:00
германия
в мире
евросоюз
россия
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92796/72/927967298_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_0c669b23535c68fba53a59bdc39b274e.jpg
БЕРЛИН, 10 авг - РИА Новости. В кабмине ФРГ нет единой позиции по вопросу о прекращении выдачи шенгенских виз россиянам, заявил журналистам на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт."Я не буду оценивать это предложение. Оно выдвинуто некоторыми странами в ЕС, оно обсуждается. Теперь оно должно быть обсуждено - как в федеральном правительстве, так и в Европе, я не могу сообщить ни о каких промежуточных выводах", - сказал Хебештрайт, добавив, что "единой позиции" в Берлине пока нет, и было бы крайне спекулятивно рассуждать, "как мы отреагируем" в случае отсутствия общей поддержки данного предложения в ЕС."Как правило, если федеральный канцлер формулирует позицию, это позиция правительства. Я попрошу вас подождать, когда я смогу ее вам сообщить", - добавил Хебештрайт, отвечая на вопрос о том, какова позиция лично канцлера ФРГ Олафа Шольца относительно данного предложения.
https://ria.ru/20220809/finlyandiya-1808114037.html
германия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92796/72/927967298_113:0:1888:1331_1920x0_80_0_0_ee4e09b68c2aba34220d83f9548e5e61.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, в мире, евросоюз, россия, санкции в отношении россии
14:34 10.08.2022 (обновлено: 15:00 10.08.2022)
В правительстве ФРГ не пришли к единой позиции по выдаче виз россиянам
Правительство ФРГ не пришло к единой позиции по прекращению выдачи виз россиянам