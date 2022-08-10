https://ria.ru/20220810/vizy-1808583134.html

В правительстве ФРГ не пришли к единой позиции по выдаче виз россиянам

В правительстве ФРГ не пришли к единой позиции по выдаче виз россиянам - РИА Новости, 10.08.2022

В правительстве ФРГ не пришли к единой позиции по выдаче виз россиянам

В кабмине ФРГ нет единой позиции по вопросу о прекращении выдачи шенгенских виз россиянам, заявил журналистам на брифинге официальный представитель... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T14:34

2022-08-10T14:34

2022-08-10T15:00

германия

в мире

евросоюз

россия

санкции в отношении россии

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БЕРЛИН, 10 авг - РИА Новости. В кабмине ФРГ нет единой позиции по вопросу о прекращении выдачи шенгенских виз россиянам, заявил журналистам на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт."Я не буду оценивать это предложение. Оно выдвинуто некоторыми странами в ЕС, оно обсуждается. Теперь оно должно быть обсуждено - как в федеральном правительстве, так и в Европе, я не могу сообщить ни о каких промежуточных выводах", - сказал Хебештрайт, добавив, что "единой позиции" в Берлине пока нет, и было бы крайне спекулятивно рассуждать, "как мы отреагируем" в случае отсутствия общей поддержки данного предложения в ЕС."Как правило, если федеральный канцлер формулирует позицию, это позиция правительства. Я попрошу вас подождать, когда я смогу ее вам сообщить", - добавил Хебештрайт, отвечая на вопрос о том, какова позиция лично канцлера ФРГ Олафа Шольца относительно данного предложения.

https://ria.ru/20220809/finlyandiya-1808114037.html

германия

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

германия, в мире, евросоюз, россия, санкции в отношении россии