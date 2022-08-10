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В правительстве ФРГ не пришли к единой позиции по выдаче виз россиянам - РИА Новости, 10.08.2022
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В правительстве ФРГ не пришли к единой позиции по выдаче виз россиянам
В правительстве ФРГ не пришли к единой позиции по выдаче виз россиянам - РИА Новости, 10.08.2022
В правительстве ФРГ не пришли к единой позиции по выдаче виз россиянам
В кабмине ФРГ нет единой позиции по вопросу о прекращении выдачи шенгенских виз россиянам, заявил журналистам на брифинге официальный представитель... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T14:34
2022-08-10T15:00
германия
в мире
евросоюз
россия
санкции в отношении россии
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БЕРЛИН, 10 авг - РИА Новости. В кабмине ФРГ нет единой позиции по вопросу о прекращении выдачи шенгенских виз россиянам, заявил журналистам на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт."Я не буду оценивать это предложение. Оно выдвинуто некоторыми странами в ЕС, оно обсуждается. Теперь оно должно быть обсуждено - как в федеральном правительстве, так и в Европе, я не могу сообщить ни о каких промежуточных выводах", - сказал Хебештрайт, добавив, что "единой позиции" в Берлине пока нет, и было бы крайне спекулятивно рассуждать, "как мы отреагируем" в случае отсутствия общей поддержки данного предложения в ЕС."Как правило, если федеральный канцлер формулирует позицию, это позиция правительства. Я попрошу вас подождать, когда я смогу ее вам сообщить", - добавил Хебештрайт, отвечая на вопрос о том, какова позиция лично канцлера ФРГ Олафа Шольца относительно данного предложения.
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германия, в мире, евросоюз, россия, санкции в отношении россии
14:34 10.08.2022 (обновлено: 15:00 10.08.2022)
 
В правительстве ФРГ не пришли к единой позиции по выдаче виз россиянам

Правительство ФРГ не пришло к единой позиции по прекращению выдачи виз россиянам

© РИА НовостиШенгенская виза
Шенгенская виза - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости
Шенгенская виза. Архивное фото
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БЕРЛИН, 10 авг - РИА Новости. В кабмине ФРГ нет единой позиции по вопросу о прекращении выдачи шенгенских виз россиянам, заявил журналистам на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.
"Я не буду оценивать это предложение. Оно выдвинуто некоторыми странами в ЕС, оно обсуждается. Теперь оно должно быть обсуждено - как в федеральном правительстве, так и в Европе, я не могу сообщить ни о каких промежуточных выводах", - сказал Хебештрайт, добавив, что "единой позиции" в Берлине пока нет, и было бы крайне спекулятивно рассуждать, "как мы отреагируем" в случае отсутствия общей поддержки данного предложения в ЕС.
"Как правило, если федеральный канцлер формулирует позицию, это позиция правительства. Я попрошу вас подождать, когда я смогу ее вам сообщить", - добавил Хебештрайт, отвечая на вопрос о том, какова позиция лично канцлера ФРГ Олафа Шольца относительно данного предложения.
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