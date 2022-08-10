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Эстония обвинила российский вертолет в нарушении воздушного пространства

Эстония обвинила российский вертолет в нарушении воздушного пространства - РИА Новости, 10.08.2022

Эстония обвинила российский вертолет в нарушении воздушного пространства

Российский вертолет Ми-8 в среду нарушил воздушное пространство Эстонии, сообщила пресс-служба Главного штаба эстонских Сил обороны. РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T18:49

2022-08-10T18:49

2022-08-10T18:49

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ХЕЛЬСИНКИ, 10 авг - РИА Новости. Российский вертолет Ми-8 в среду нарушил воздушное пространство Эстонии, сообщила пресс-служба Главного штаба эстонских Сил обороны."Российский вертолет Ми-8 вечером 9 августа самовольно вошел в воздушное пространство Эстонии в районе Койдула на юго-востоке страны. Вертолет находился в воздушном пространстве Эстонии почти одну минуту. У вертолета не было плана полета, транспондер был выключен. У него также отсутствовала двусторонняя радиосвязь с эстонской службой воздушного движения", - говорится в сообщении.Как сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Эстонии, в связи с инцидентом в МИД был вызван посол России Владимир Липаев, которому был выражен протест и вручена нота о нарушении воздушной границы."С точки зрения Эстонии, это очень серьезный и прискорбный случай, который никоим образом неприемлем", - отметил МИД.

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Кирилл Волков

в мире, россия, эстония, ми-8 амтш, таллин