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Эстония обвинила российский вертолет в нарушении воздушного пространства - РИА Новости, 10.08.2022
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Эстония обвинила российский вертолет в нарушении воздушного пространства
Эстония обвинила российский вертолет в нарушении воздушного пространства - РИА Новости, 10.08.2022
Эстония обвинила российский вертолет в нарушении воздушного пространства
Российский вертолет Ми-8 в среду нарушил воздушное пространство Эстонии, сообщила пресс-служба Главного штаба эстонских Сил обороны. РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T18:49
2022-08-10T18:49
в мире
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эстония
ми-8 амтш
таллин
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ХЕЛЬСИНКИ, 10 авг - РИА Новости. Российский вертолет Ми-8 в среду нарушил воздушное пространство Эстонии, сообщила пресс-служба Главного штаба эстонских Сил обороны."Российский вертолет Ми-8 вечером 9 августа самовольно вошел в воздушное пространство Эстонии в районе Койдула на юго-востоке страны. Вертолет находился в воздушном пространстве Эстонии почти одну минуту. У вертолета не было плана полета, транспондер был выключен. У него также отсутствовала двусторонняя радиосвязь с эстонской службой воздушного движения", - говорится в сообщении.Как сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Эстонии, в связи с инцидентом в МИД был вызван посол России Владимир Липаев, которому был выражен протест и вручена нота о нарушении воздушной границы."С точки зрения Эстонии, это очень серьезный и прискорбный случай, который никоим образом неприемлем", - отметил МИД.
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в мире, россия, эстония, ми-8 амтш, таллин
18:49 10.08.2022
 
Эстония обвинила российский вертолет в нарушении воздушного пространства

Эстония вручила ноту послу России Липаеву из-за нарушившего воздушное пространство Ми-8

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВертолет Ми-8 АМТШ
Вертолет Ми-8 АМТШ - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости
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Вертолет Ми-8 АМТШ. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 10 авг - РИА Новости. Российский вертолет Ми-8 в среду нарушил воздушное пространство Эстонии, сообщила пресс-служба Главного штаба эстонских Сил обороны.
"Российский вертолет Ми-8 вечером 9 августа самовольно вошел в воздушное пространство Эстонии в районе Койдула на юго-востоке страны. Вертолет находился в воздушном пространстве Эстонии почти одну минуту. У вертолета не было плана полета, транспондер был выключен. У него также отсутствовала двусторонняя радиосвязь с эстонской службой воздушного движения", - говорится в сообщении.
Как сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Эстонии, в связи с инцидентом в МИД был вызван посол России Владимир Липаев, которому был выражен протест и вручена нота о нарушении воздушной границы.
"С точки зрения Эстонии, это очень серьезный и прискорбный случай, который никоим образом неприемлем", - отметил МИД.
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