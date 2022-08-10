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Минздрав продлил срок годности вакцине "Спутник V" - РИА Новости, 10.08.2022
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Минздрав продлил срок годности вакцине "Спутник V"
Минздрав продлил срок годности вакцине "Спутник V" - РИА Новости, 10.08.2022
Минздрав продлил срок годности вакцине "Спутник V"
Сроки годности вакцины "Спутник V" продлили, для разных производителей они составляют от шести месяцев до одного года, сообщила пресс-служба Минздрава России. РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T17:46
2022-08-10T20:30
распространение коронавируса
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
вакцина "спутник v"
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Сроки годности вакцины "Спутник V" продлили, для разных производителей они составляют от шести месяцев до одного года, сообщила пресс-служба Минздрава России.Это решение в каждом случае основано на результатах экспертизы, подтвердившей, что на протяжении всего срока годности сохраняется качество, а значит, безопасность и эффективность препарата, уточнили в ведомстве."При этом сведения о более коротком сроке годности, указанные на упаковке препарата, произведенного до принятия решения о его продлении, не являются признаком того, что препарат просрочен", — отметили в Минздраве.С учетом коротких сроков разработки вакцин для профилактики COVID-19 эта практика неоднократно применялась в отношении вакцинных препаратов, в том числе в Евросоюзе и США, являющихся странами или регионами со "строгими" регуляторными агентствами, по классификации ВОЗ, подчеркнули в пресс-службе.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V".Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.
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россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), вакцина "спутник v", вакцинация россиян от covid-19, вакцинация, коронавирус в россии, коронавирусы, общество, здоровье - общество, сша
17:46 10.08.2022 (обновлено: 20:30 10.08.2022)
 
Минздрав продлил срок годности вакцине "Спутник V"

Минздрав: срок годности "Спутника V" был продлен, теперь он составляет 6-12 месяцев

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВакцины "Гам-Ковид-Вак" и "ЭпиВакКорона"
Вакцины Гам-Ковид-Вак и ЭпиВакКорона - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Вакцины "Гам-Ковид-Вак" и "ЭпиВакКорона". Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Сроки годности вакцины "Спутник V" продлили, для разных производителей они составляют от шести месяцев до одного года, сообщила пресс-служба Минздрава России.

"Соответствующие изменения внесены в инструкцию по медицинскому применению вакцины", — также говорится в заявлении.

Это решение в каждом случае основано на результатах экспертизы, подтвердившей, что на протяжении всего срока годности сохраняется качество, а значит, безопасность и эффективность препарата, уточнили в ведомстве.
"При этом сведения о более коротком сроке годности, указанные на упаковке препарата, произведенного до принятия решения о его продлении, не являются признаком того, что препарат просрочен", — отметили в Минздраве.
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Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V".
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.
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