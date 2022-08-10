https://ria.ru/20220810/vaktsina-1808683313.html
Минздрав продлил срок годности вакцине "Спутник V"
Минздрав продлил срок годности вакцине "Спутник V" - РИА Новости, 10.08.2022
Минздрав продлил срок годности вакцине "Спутник V"
Сроки годности вакцины "Спутник V" продлили, для разных производителей они составляют от шести месяцев до одного года, сообщила пресс-служба Минздрава России. РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T17:46
2022-08-10T17:46
2022-08-10T20:30
распространение коронавируса
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
вакцина "спутник v"
вакцинация россиян от covid-19
вакцинация
коронавирус в россии
коронавирусы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/17/1755973012_0:0:3408:1916_1920x0_80_0_0_893adbef9320942c86bf2bd5939abe79.jpg
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Сроки годности вакцины "Спутник V" продлили, для разных производителей они составляют от шести месяцев до одного года, сообщила пресс-служба Минздрава России.Это решение в каждом случае основано на результатах экспертизы, подтвердившей, что на протяжении всего срока годности сохраняется качество, а значит, безопасность и эффективность препарата, уточнили в ведомстве."При этом сведения о более коротком сроке годности, указанные на упаковке препарата, произведенного до принятия решения о его продлении, не являются признаком того, что препарат просрочен", — отметили в Минздраве.С учетом коротких сроков разработки вакцин для профилактики COVID-19 эта практика неоднократно применялась в отношении вакцинных препаратов, в том числе в Евросоюзе и США, являющихся странами или регионами со "строгими" регуляторными агентствами, по классификации ВОЗ, подчеркнули в пресс-службе.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V".Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.
https://ria.ru/20220727/vaktsina-1805400090.html
https://ria.ru/20220809/vaktsinatsiya-1808349302.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/17/1755973012_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ecd7bce201b2f77139e240cfcf67961c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), вакцина "спутник v", вакцинация россиян от covid-19, вакцинация, коронавирус в россии, коронавирусы, общество, здоровье - общество, сша
17:46 10.08.2022 (обновлено: 20:30 10.08.2022)
Минздрав продлил срок годности вакцине "Спутник V"
Минздрав: срок годности "Спутника V" был продлен, теперь он составляет 6-12 месяцев