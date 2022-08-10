https://ria.ru/20220810/vaktsina-1808683313.html

Минздрав продлил срок годности вакцине "Спутник V"

Минздрав продлил срок годности вакцине "Спутник V" - РИА Новости, 10.08.2022

Минздрав продлил срок годности вакцине "Спутник V"

Сроки годности вакцины "Спутник V" продлили, для разных производителей они составляют от шести месяцев до одного года, сообщила пресс-служба Минздрава России. РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T17:46

2022-08-10T17:46

2022-08-10T20:30

распространение коронавируса

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министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Сроки годности вакцины "Спутник V" продлили, для разных производителей они составляют от шести месяцев до одного года, сообщила пресс-служба Минздрава России.Это решение в каждом случае основано на результатах экспертизы, подтвердившей, что на протяжении всего срока годности сохраняется качество, а значит, безопасность и эффективность препарата, уточнили в ведомстве."При этом сведения о более коротком сроке годности, указанные на упаковке препарата, произведенного до принятия решения о его продлении, не являются признаком того, что препарат просрочен", — отметили в Минздраве.С учетом коротких сроков разработки вакцин для профилактики COVID-19 эта практика неоднократно применялась в отношении вакцинных препаратов, в том числе в Евросоюзе и США, являющихся странами или регионами со "строгими" регуляторными агентствами, по классификации ВОЗ, подчеркнули в пресс-службе.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V".Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.

https://ria.ru/20220727/vaktsina-1805400090.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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